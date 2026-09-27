चीन अमेरिकन कंपन्यांचे AI तंत्रज्ञान चोरत आहे का? पाहा 'डिस्टिलेशन' म्हणजे काय? ज्यावरून USA अन् China मध्ये रंगलाय वाद...

Is China Really Stealing US AI?: गेल्या दोन वर्षांपासून 'अँथ्रॉपिक' (Anthropic), 'ओपन-एआय' (OpenAI) आणि 'गूगल' (Google) यांसारख्या आघाडीच्या अमेरिकन कंपन्यांनी चीनी कंपन्यांवर त्यांचे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञान बेकायदेशीरपणे कॉपी केल्याचे गंभीर आरोप केले आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या भेटीदरम्यानही हा मुद्दा राजकीय आणि व्यापारी चर्चेचा प्रमुख केंद्रबिंदू ठरला.अमेरिकन कंपन्यांच्या दाव्यानुसार, चीनचे 'झेड.एआय' (Z.ai), 'मूनशॉट' (Moonshot) आणि 'दीपसीक' (DeepSeek) यांसारखे स्टार्टअप्स 'डिस्टिलेशन' (Distillation) नावाच्या तांत्रिक प्रक्रियेचा वापर करून अमेरिकन AI मॉडेल्सची चोरी करत आहेत. पण, या आरोपांमध्ये कितपत तथ्य आहे? जाणून घेऊयात- .नेमकी काय आहे ही 'डिस्टिलेशन' (Distillation) पद्धत?२०१० च्या सुरुवातीला AI संशोधकांनी कमी खर्चात जास्त सक्षम प्रणाली विकसित करण्यासाठी 'डिस्टिलेशन' पद्धतीचा शोध लावला होता.शिक्षक अन् विद्यार्थ्याचे समीकरण: या तंत्रज्ञानामध्ये एका प्रगत आणि मोठ्या AI मॉडेलला 'शिक्षक' (Teacher) मानले जाते, तर नवीन बनवल्या जाणाऱ्या लहान मॉडेलला 'विद्यार्थी' (Student) मानले जाते.डाटा गोळा करण्याची पद्धत: एखादी कंपनी दुसऱ्या कंपनीच्या AI मॉडेलवर (उदा. ChatGPT किंवा Claude) हजारो फेक अकाऊंट्स तयार करते. या अकाऊंट्सद्वारे कोडिंग किंवा गणितासारखे कठीण प्रश्न विचारून मूळ AI कडून हजारो उत्तरे मिळवली जातात.नवीन मॉडेलचे प्रशिक्षण: मिळालेल्या या सर्व डेटाचा (Outputs) वापर करून स्वतःचे नवीन आणि स्वस्त AI मॉडेल तयार केले जाते..Ray-Ban Glasses: मार्क झुकरबर्गने लाँच केले कॅमेरा नसलेले नवे स्मार्ट ग्लासेस; Muse AI एजंटसह 'म्युझ चार्म' डिव्हाइस बाजारात... .डिस्टिलेशन ही खरोखरच 'चोरी' किंवा बेकायदेशीर गोष्ट आहे का?कायदेतज्ज्ञांच्या मते, डिस्टिलेशन ही थेट 'ट्रेड सिक्रेट'ची (Trade Secret) चोरी ठरू शकते, पण अमेरिकन न्यायालयांनी अद्याप यावर स्पष्ट निर्णय दिलेला नाही.कॉपीराईट कायदा लागू होत नाही: डिस्टिलेशनमध्ये मूळ सिस्टीमचे कोडिंग किंवा शब्द जसेच्या तसे कॉपी केले जात नाहीत, तर फक्त त्या सिस्टीमच्या काम करण्याच्या पद्धतीचा आणि उत्तरांचा अभ्यास केला जातो.अमेरिकन कंपन्यांवरही आधीच आरोप: चीनवर आरोप करणाऱ्या अँथ्रॉपिक आणि ओपन-एआय या कंपन्यांवरही इंटरनेटवरील लाखो पुस्तके आणि बातम्यांचा डेटा परवानगीशिवाय वापरल्याबद्दल अमेरिकेत कोट्यवधी डॉलर्सचे खटले सुरू आहेत..फक्त डिस्टिलेशनच्या जोरावर चीन अमेरिकेला मागे टाकू शकतो का?तज्ज्ञांच्या मते, फक्त डिस्टिलेशन करून कोणतीही कंपनी प्रगत AI बनवू शकत नाही.मूळ कोड सुरक्षित राहतो: डिस्टिलेशनद्वारे फक्त AI ने दिलेल्या उत्तरांचा डेटा मिळतो; त्यामागील मूळ संगणक कोड (Underlying Source Code) मिळत नाही.स्वतःचे कोडिंग आवश्यक: चीनी कंपन्यांना डिस्टिलेशनचा वापर करण्यापूर्वी स्वतःची मूलभूत AI यंत्रणा भक्कम करावी लागते. त्यासाठी प्रचंड compute power, निधी आणि कुशल अभियंत्यांची गरज असते.तज्ज्ञांचे मत: 'बेसटेन' (Baseten) या तंत्रज्ञान कंपनीचे तज्ज्ञ चार्ल्स ओ'नील यांच्या मते, चीनी AI ची सर्व क्षमता अमेरिकन मॉडेल्सच्या चोरीतूनच आली आहे, हा अमेरिकन कंपन्यांचा दावा फुगवून सांगितलेला आहे..अमेरिकन कंपन्या ही चोरी थांबवू शकतात का?ओपन-एआय आणि अँथ्रॉपिकने अशा संशयास्पद अकाऊंट्सवर बंदी घालण्यास सुरुवात केली आहे. पण, तज्ज्ञांच्या मते डिस्टिलेशन पूर्णपणे थांबवणे अशक्य आहे, कारण कडक निर्बंध लादल्यास मूळ आणि सामान्य ग्राहकांचे अकाऊंट्सही बंद होण्याचा धोका असतो..'GoogleBook' AI लॅपटॉप लाँच! 2.8K OLED स्क्रीन अन् 14 तासांची बॅटरी; पाहा किंमत आणि फीचर्स....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.