विज्ञान-तंत्र

यंदा गणेश चतुर्थी 2026 निमित्त एलजी 8 किलो वॉशिंग मशीन तुमच्या घरासाठी योग्य असेल का?

तुमच्या घराला साजेशा मॉडेलचा शोध घेण्याकरिता यंदा गणेश चतुर्थी 2026 निमित्त एलजी 8 किलो वॉशिंग मशिन प्रकार, वैशिष्ट्ये आणि किंमतीनुसार तुलना करा. बजाज फायनान्सबरोबर सर्वोत्तम पर्याय आणि सुलभ ईएमआय पर्याय शोधा.
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lg washing machine

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सणासुदीचे कपडे आणि रोजच्या सुती कपड्यांपासून ते पाहुण्यांचे टॉवेल आणि बेडशीटपर्यंत अधिक कपड्यांची धुलाई गणेश चतुर्थीपासून साप्ताहिक दिनक्रमाचा भाग असू शकते. 

तीन ते चार सदस्यांच्या कुटुंबासाठी, 8 किलो वजनाचे वॉशिंग मशिन आवश्यकतेनुसार नियमित भारासोबत अधिकची धुलाई व्यवस्थापित करण्याची क्षमता उपलब्ध करून देते. 

एलजी'च्या 8 किलोच्या वॉशिंग मशीन   श्रेणीमध्ये स्मार्ट इन्व्हर्टर तंत्रज्ञान, डायरेक्ट ड्राइव्ह मोटर्स, स्मार्ट डायग्नोसिस, मल्टीपल वॉश प्रोग्राम्स, उच्च स्पिन स्पीड आणि निवडक मॉडेल्सवर ऊर्जा-कार्यक्षम कामकाज यासारख्या वैशिष्ट्यांसह टॉप-लोड आणि फ्रंट-लोड पर्यायांचा समावेश आहे. ही वैशिष्ट्ये नियमित कपडे धुलाई सोपी करते. तसेच वेगवेगळ्या कपड्यांची काळजी घेण्यास,कोरडे होण्याचा वेळ कमी करण्यास आणि समस्यानिवारण सुलभ करण्यास मदत करू शकतात.

जर तुम्ही यंदा गणेश चतुर्थीला अपग्रेड करण्याची योजना आखत असाल, तर बजाज फायनान्स तुम्हाला रिलायन्स डिजिटल, क्रोमा आणि विजय सेल्ससह 4,000+ शहरांमधील 1.5 लाख+ पार्टनर स्टोअरवर इझी ईएमआय पर्यायांसह 550+ ब्रँडच्या 1 दशलक्षाहून अधिक उत्पादने देऊ करते. इंस्टा ईएमआय कार्ड रुपये 3,00,000  पर्यंतची मर्यादा देते, तर रुपये 5,00,000 चे ईझी ईएमआय लोन उपलब्ध आहे. यामुळे तुम्ही एलजी वॉशिंग मशिनच्या प्रकारावर आणि संपूर्ण आगाऊ खर्चापेक्षा तुमच्या घराच्या साजेशा वैशिष्ट्यांवर लक्ष केंद्रित करू शकता.

यंदा गणेश चतुर्थीनिमित्त वॉशिंग मशीनची 8 किलो क्षमता व्यावहारिक का वाटते?

जवळपास 8 किलोचे कपडे धुण्याचे यंत्र तीन ते चार सदस्यांच्या कुटुंबाला सणासुदीचे कपडे, पाहुण्यांचे टॉवेल्स, बेडशीट आणि अधूनमधून अधिकचे एकगठ्ठा कपडे धुलाईसाठी उपयुक्त ठरू शकते. गणेश चतुर्थी दरम्यान उत्सव हे तुमच्या नियमित दिनचर्येत कपडे धुण्यास अधिक हातभार लावतात तेव्हा अतिरिक्त क्षमता उपयुक्त ठरू शकते.

  • कुटुंबाच्या कपडे धुलाईकरिता श्रेयस्कर: 8 किलो वजनाच्या ड्रममुळे मोठे आकारमान असलेल्या यंत्राची गरज लागत नाही. नेहमीच्या वापराच्या कपड्यांसह घरामधील चादरी-टॉवेल इत्यादीसाठी पुरेशी जागा मिळते.

  • सणासुदीनिमित्त वाढीव कपड्यांचे व्यवस्थापन करते: सणासुदीचे कपडे, पाहुण्यांचे टॉवेल, बेडशीट आणि इतर वजनदार घटकांसाठी गणेश चतुर्थी दरम्यान ड्रमसाठी अतिरिक्त जागेची आवश्यकता असू शकते.

  • क्षमता आणि दैनंदिन वापराचा समतोल: तुम्हाला क्वचितच 10 किलोग्रॅम किंवा 11 किलोग्रॅमच्या यंत्राची गरज असल्यास सणासुदीचे दिवस सरल्यानंतरही 8 किलोग्रॅमचे मॉडेल व्यावहारिक ठरू शकते.

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