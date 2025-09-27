Car Washing Tips : साबण किंवा डिटर्जंटऐवजी, गाडी धुताना पाण्यात मिसळा 'या' २ वस्तु, सगळे डाग गायब अन् दिसेल नव्यासारखी चमक

दसरा हा सण उत्साहाने साजरा होतो आणि या दिवशी वाहनांची पूजा करून त्यांना स्वच्छ करणे ही आपली परंपरा आहे. पण धूळ, माती आणि खोलवर रुतलेले डाग गाडीवरून काढणे थोडे कठीण असते. वारंवार घासल्याने गाडीचा रंग खराब होण्याची भीती असते, तर रासायनिक डिटर्जंटमुळे पेंटला हानी पोहोचू शकते. मग उपाय काय kकरावा याची चिंता आहे? काळजी करू नका.आम्ही तुमच्यासाठी एक सोपा, घरगुती उपाय घेऊन आलो आहोत, ज्यामुळे तुमची गाडी नव्यासारखी चमकेल आणि डागही सहज निघतील. सामान्यतः लोक गाडी धुण्यासाठी शॅम्पू किंवा डिटर्जंट वापरतात. पण यामुळे गाडीला तात्पुरती चमक मिळते आणि पाणी सुकल्यानंतर डिटर्जंटचे पांढरे डाग दिसू लागतात. यासाठी पुन्हा ओल्या कापडाने पुसावे लागते, तरीही अपेक्षित चमक मिळत नाही. पण आता शॅम्पूसोबत दोन घरगुती वस्तु मिसळून तुम्ही गाडीला चमकवू शकता..Flipkart Sale Scam : फ्लिपकार्टवर सुरुय मोठा फ्रॉड; ऑनलाइन पेमेंट केल्यावर धडाधड कॅन्सल होत आहेत ऑर्डर, रिफंड नाहीच..नेमका विषय काय?.या वस्तु आहेत ENO आणि कोलगेट टूथपेस्ट..कसे वापराल?एका प्लास्टिकच्या मगमध्ये अर्ध्यापेक्षा कमी पाणी घ्या. त्यात एक पिशवी शॅम्पू मिसळा. जुन्या टूथब्रशच्या साहाय्याने त्यात थोडी टूथपेस्ट आणि अर्धा पॅकेट ENO घाला. हे मिश्रण नीट ढवळा. आता या द्रावणाला ब्रशच्या साहाय्याने गाडीवरील डागांवर लावा आणि हलक्या हाताने घासा..Deccan Queen Video : जेव्हा पहिल्यांदा धावलेली डेक्कन क्वीन; मुंबई-पुणे प्रवासाची ऐतिहासिक शान, पाहा 95 वर्षांपूर्वीचा व्हिडिओ..ENO मधील सोडियम बायकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट आणि सायट्रिक अॅसिड घाण आणि डागांची पकड सैल करतात, तर शॅम्पू गाडी स्वच्छ करतो. शेवटी पाण्याने गाडी धुवा. हा उपाय वापरून तुमची गाडी दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्तावर नव्यासारखी चमकेल..FAQs Why should I avoid soap or detergent for car cleaning?साबण किंवा डिटर्जंटने गाडी धुण्याचे का टाळावे?साबण आणि डिटर्जंटमुळे गाडीवर पांढरे डाग पडतात आणि पेंट खराब होऊ शकते, त्यामुळे घरगुती उपाय वापरणे चांगले.How does ENO help in cleaning a car?ENO गाडी स्वच्छ करण्यास कशी मदत करते?ENO मधील सोडियम बायकार्बोनेट आणि सायट्रिक अॅसिड घाण आणि डागांची पकड सैल करतात, ज्यामुळे स्वच्छता सुलभ होते.Can this cleaning method be used for all vehicles?ही स्वच्छता पद्धत सर्व वाहनांसाठी वापरता येईल का?होय, ही पद्धत कार, बाईक आणि इतर वाहनांसाठी सुरक्षित आणि प्रभावी आहे.How often should I use this cleaning mixture?हे स्वच्छतेचे मिश्रण किती वेळा वापरावे?गाडीवरील डाग आणि घाणीनुसार, महिन्यातून एकदा किंवा गरजेनुसार वापरता येईल.Will this method damage my car’s paint?ही पद्धत गाडीच्या रंगाला हानी पोहोचवेल का?नाही, हे घरगुती मिश्रण गाडीच्या रंगाला हानी पोहोचवत नाही, उलट चमक वाढवते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.