Cloudflare Down: जगभरात इंटरनेट ठप्प, मेकमायट्रिप, कॅनव्हासह ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मही पडले बंद, सायबर क्राईम की, दुसरं काही...

Cloudflare services down worldwide: क्लाउडफ्लेअरमध्ये मोठा बिघाड झाला ज्यामुळे कॅनव्हा, झेरोधा, एंजेल वन आणि ग्रोव सारख्या ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मसह अनेक ऑनलाइन सेवां बंद पडल्या. क्लाउडफ्लेअरवर अवलंबून असलेल्या API आणि बॅकएंड सिस्टम कनेक्ट होण्यास त्रास होत असल्याने यूजर्संना लॉग इन करणे, ऑर्डर देणे आणि मार्केट डेटा अॅक्सेस करणे या अडचणींना तोंड द्यावे लागले. .अनेक ठिकाणी परिणाम करणाऱ्या या बिघाडामुळे क्लाउडफ्लेअरच्या नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चरवर अवलंबून असलेल्या वेबसाइट्स, फिनटेक सेवा आणि एंटरप्राइझ टूल्सवरही परिणाम झाला. यूजर्संनी सोशल मिडियावर तक्रारी नोंदवल्या आहेत. क्लाउडफ्लेअरने ऑपरेशन सुरू केल्यामुळे सेवा हळूहळू स्थिर होऊ लागल्या, परंतु प्लॅटफॉर्मने उर्वरित समस्यांसाठी सिस्टमचे निरीक्षण करणे सुरू ठेवले. ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म व्यतिरिक्त, आउटेजमुळे क्लाउडफ्लेअरवर अवलंबून असलेल्या सेवांवर देखील परिणाम होतो जसे की एआय चॅटबॉट क्लॉड, पर्प्लेक्सिटी, मेकमायट्रिप इत्यादींवर देखील परिणाम झाला आहे..गेल्या काही महिन्यांत असे दोनदा झाले आहे. जगभरात इंटरनेट बंद पडले. गेल्या महिन्यात, क्लाउडफ्लेअरमधील इंटरनेट बंद पडल्याने जवळजवळ संपूर्ण इंटरनेट बंद पडले होते, ज्यामुळे सर्व प्रमुख सेवांवर परिणाम झाला होता, जिथे तांत्रिक बिघाडांमुळे एकाच वेळी अनेक असंबंधित सेवा तात्पुरत्या बंद पडल्या होत्या. .गेल्या महिन्यात झालेल्या इंटरनेट बंद पडल्याने X, ChatGPT, Letterboxd आणि अगदी Downdetector सारख्या प्लॅटफॉर्मवरही परिणाम झाला होता, ज्यांना लोड होण्यास त्रास होत होता. कारण ते Cloudflare वर देखील चालते. Cloudflare वेबच्या मोठ्या भागासाठी कंटेंट डिलिव्हरी, सुरक्षा आणि ट्रॅफिक व्यवस्थापनाला शक्ती देत असल्याने, कोणत्याही प्रकारच्या बिघाडामुळे काही मिनिटांतच जागतिक सेवांमध्ये व्यापक डाउनटाइम सुरू झाला.