Mouse Research : तुमचं प्रायव्हेट बोलणं कुणीतरी ऐकतंय! लॅपटॉप-कॉम्प्युटरचा माऊस ठरेल कळीचा नारद; रिसर्चमधून मोठा खुलासा

कॉम्प्युटरचा माऊस जो आपण रोज वापरतो तो आता केवळ कर्सर हलवण्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. एका धक्कादायक संशोधनातून समोर आले आहे की हा छोटासा माऊस तुमच्या खाजगी बोलणे ऐकणारा गुप्तहेर बनू शकतो..हो तुम्ही योग वाचले आहे. माऊस तुमच्यासाठी धोकादायक ठरू शकतो. यामागे नेमके काय कारण आहे, काय प्रकरण आहे जाणून घेऊया सविस्तर...अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया विद्यापीठाच्या अभ्यासाने 'माइक-ई-माऊस' नावाच्या तंत्रज्ञानाचा खुलासा केला आहे ज्याद्वारे हॅकर्स माऊसला मायक्रोफोनसारखा वापरू शकतात. संशोधकांनी सांगितले की माऊसमधील अत्यंत संवेदनशील सेन्सर्स इतके शक्तिशाली आहेत की ते खोलीतील किरकोळ हालचालीही टिपू शकतात. ही कंपने ध्वनी लहरींमध्ये रूपांतरित करून हॅकर्स तुमचे संभाषण ऐकू शकतात. विशेष म्हणजे या तंत्राने 61% अचूकतेने ध्वनी रेकॉर्ड होऊ शकतो..याचा अर्थ तुम्ही ऑफिसमध्ये किंवा घरी बोलत असाल तर माऊस तुमचे बोलणे गुप्तपणे ऐकू शकतो.. चिंतेची बाब म्हणजे हॅकर्स ही टेक्नॉलॉजी वापरून तुमची नेट बँकिंग माहिती किंवा खाजगी गोष्टी चोरू शकतात. सर्वात धक्कादायक म्हणजे माऊससारख्या इनपुट डिव्हाइसकडे सुरक्षा तपासणीत सहसा दुर्लक्ष केले जाते. यामुळे हा हल्ला शोधणे कठीण आहे. विशेषतः संख्यांचे आवाज रेकॉर्ड करणे हॅकर्ससाठी सोपे आहे आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या (AI) मदतीने शब्दांचेही विश्लेषण होऊ शकते..या धोक्यापासून बचाव कसा कराल?सर्वात सोपा उपाय म्हणजे काम झाल्यावर कम्प्युटर बंद करा. यामुळे माऊस डिस्कनेक्ट होईल. तसेच स्लीप किंवा हायबरनेट मोड वापरल्यास हॅकर्सचा धोका कमी होऊ शकतो. हे संशोधन आपल्याला सावध राहण्याची गरज अधोरेखित करते. पुढच्या वेळी माऊस वापरण्यापूर्वी दोनदा विचार करा, कारण तुमचा हा छोटा उंदरा एवढा 'माऊस' खरंच गुप्तहेर बनू शकतो...FAQsHow can a computer mouse listen to conversations?संगणकाचा माऊस संभाषण कसा ऐकू शकतो?माऊसमधील संवेदनशील सेन्सर्स खोलीतील कंपनांना टिपतात आणि त्यांचे ध्वनी लहरींमध्ये रूपांतर करतात, ज्यामुळे संभाषण ऐकले जाऊ शकते.Is this spying method accurate?ही गुप्तहेर पद्धत अचूक आहे का?संशोधनानुसार, ही पद्धत 61% अचूकतेने ध्वनी रेकॉर्ड करू शकते, विशेषतः संख्यांचे आवाज आणि AI च्या मदतीने शब्द.Can hackers easily use the mouse to spy?हॅकर्स माऊसचा वापर गुप्तहेर म्हणून सहज करू शकतात का?हो, हॅकर्स माऊसच्या सेन्सर्सद्वारे ध्वनी कॅप्चर करू शकतात, कारण सुरक्षा तपासणीत माऊसकडे दुर्लक्ष केले जाते.How can I protect my privacy from this threat?या धोक्यापासून गोपनीयता कशी सुरक्षित ठेवावी?काम झाल्यावर संगणक बंद करा किंवा स्लीप/हायबरनेट मोड वापरा, जेणेकरून माऊस डिस्कनेक्ट होईल.Why is this issue not detected by security scans?ही समस्या सुरक्षा स्कॅनमध्ये का आढळत नाही?सुरक्षा तपासणी मायक्रोफोन आणि कॅमेरावर लक्ष केंद्रित करते, माऊससारख्या इनपुट डिव्हाइसकडे दुर्लक्ष केले जाते..