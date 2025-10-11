विज्ञान-तंत्र

Mouse Research : तुमचं प्रायव्हेट बोलणं कुणीतरी ऐकतंय! लॅपटॉप-कॉम्प्युटरचा माऊस ठरेल कळीचा नारद; रिसर्चमधून मोठा खुलासा

Computer Mouse Might Be Spying on You Secretly Record Conversations : संगणकाचा माऊस आता तुमचे सगळे बोलणे ऐकू शकते.. कॅलिफोर्निया विद्यापीठाच्या संशोधनानुसार धक्कादायक माहिती समोर आली आहे
esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

कॉम्प्युटरचा माऊस जो आपण रोज वापरतो तो आता केवळ कर्सर हलवण्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. एका धक्कादायक संशोधनातून समोर आले आहे की हा छोटासा माऊस तुमच्या खाजगी बोलणे ऐकणारा गुप्तहेर बनू शकतो..हो तुम्ही योग वाचले आहे. माऊस तुमच्यासाठी धोकादायक ठरू शकतो. यामागे नेमके काय कारण आहे, काय प्रकरण आहे जाणून घेऊया सविस्तर..

Cyber Crime
Cyber security
Computers
Hacking
Hackers
Laptop
Account Hack

