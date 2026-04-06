Google Vids Free AI Video Maker : फ्रीमध्ये बनवा व्हिडिओ अन् कमवा लाखो रुपये; गुगलने लाँच केलं Vids फीचर, कसं वापरायचं? पाहा

गूगलने आपल्या Vids प्लॅटफॉर्मला पूर्णपणे मोफत केले आहे. आता कोणताही गूगल अकाउंट असलेला भारतीय वापरकर्ता पैसे न देता प्रोफेशनल व्हिडिओ तयार करू शकतो. फक्त टाइप करा किंवा फोटो अपलोड करा, आणि Veo 3.1 या नवीन AI मॉडेलच्या मदतीने काही सेकंदात आकर्षक व्हिडिओ तयार होतो. यूट्यूब शॉर्ट्स, इन्स्टाग्राम रील्स किंवा छोट्या व्यवसायासाठी प्रमोशन व्हिडिओ बनवणे आता अतिशय सोपे झाले आहे..प्रत्येक महिन्याला 10 मोफत व्हिडिओ बनवता येतात. व्हिडिओची लांबी 30 सेकंद ते 3 मिनिटांपर्यंत ठेवता येते. Lyria 3 या AI संगीत टूल्सच्या मदतीने तुम्ही स्वतःचा म्युझिक ट्रॅक तयार करू शकता. दिवाळीच्या शुभेच्छा, ट्रॅव्हल व्लॉग, प्रॉडक्ट प्रमोशन किंवा बर्थडे व्हिडिओ कोणत्याही प्रकारच्या व्हिडिओसाठी योग्य म्युझिक सहज मिळेल. कॉपीराइटची चिंता किंवा रॉयल्टी फ्री म्युझिक शोधण्याची गरज नाही..या प्लॅटफॉर्ममध्ये AI अवतार्सची खास सुविधा आहे. हे डिजिटल प्रेझेंटर तुमच्यासाठी स्क्रीनवर बोलू शकतात. त्यांचा लूक, बॅकग्राउंड आणि स्टाइल तुम्ही बदलू शकता. तुम्हाला कॅमेर्यासमोर यायचे नसेल तर हे अवतार्स ट्यूटोरियल, एक्सप्लेनर किंवा प्रेझेंटेशन व्हिडिओसाठी उत्तम पर्याय आहेत. स्क्रीन आणि वेबकॅम रेकॉर्डिंगसाठी नवीन Chrome एक्स्टेंशनही उपलब्ध आहे..व्हिडिओ तयार झाल्यावर तो थेट यूट्यूबवर शेअर करता येतो. डाउनलोड करण्याची गरज नाही. तुमचे व्हिडिओ सुरुवातीला प्रायव्हेट राहतात, तुम्ही जेव्हा हवे तेव्हा पब्लिक करू शकता. यूट्यूबर्स, स्टुडंट्स, फ्रीलान्सर्स आणि छोट्या व्यवसाय मालकांसाठी ही मोफत AI टूल्स खूप उपयुक्त ठरतील. आता महागडे सॉफ्टवेअर किंवा विशेष स्किल्सशिवायही कोणीही छान व्हिडिओ बनवू शकतो.