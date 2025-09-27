Croma Diwali Sale 2025 : चक्क 40% पर्यंत डिस्काउंट! टीव्ही, मोबाईल, लॅपटॉप, वॉशिंग मशीन...खरेदीवर बंपर ऑफर्स, 'या' तारखेपासून सेल सुरू

Croma Sale : दिवाळीच्या उत्साहात क्रोमा घेऊन आलंय ‘फेस्टिव्हल ऑफ ड्रीम्स’ सेल...टाटा समूहाची इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल चेन असलेल्या क्रोमाने दसरा, धनत्रयोदशी, दिवाळी आणि भाऊबीजेच्या सणांना साजरे करण्यासाठी 23 ऑक्टोबरपर्यंत चालणारा भव्य सेल सुरू केला आहे. या सेलमध्ये स्मार्ट टीव्ही, स्मार्टफोन, लॅपटॉप, एसी, फ्रिज यासह अनेक इलेक्ट्रॉनिक्सवर 35% पर्यंत फ्लॅट सूट, 20% कॅशबॅक आणि सोयीस्कर EMI पर्याय उपलब्ध आहेत..नुकत्याच झालेल्या GST सुधारणांमुळे इलेक्ट्रोनिक वस्तु खरेदी आणखी स्वस्त झाली आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना मोठ्या खरेदीवर अधिक बचत करता येणार आहे.सेलमधील आकर्षक ऑफर्स आहेतस्मार्ट टीव्ही: 35% सूटस्मार्टफोन: 15% सूटफ्रिज: 25% सूटवॉशिंग मशीन: 30% सूटएअर कंडिशनर: 35% सूटलॅपटॉप: 20% सूटछोटी घरगुती उपकरणे: 35% सूटहेडफोन आणि इअरफोन: 45% सूटऑडिओ सिस्टम : 30% सूट.Top 10 Car : यंदा नवरात्रीला नवी गाडी घ्यायचा विचार करताय? 'या' 10 आहेत स्वस्तात मस्त कार, कमी खर्चात जास्त मायलेज.क्रोमा देशभरातील 200+ शहरांमध्ये 560+ स्टोअर्स आणि croma.com तसेच टाटा न्यू अॅपद्वारे ऑनलाइन खरेदीची सुविधा देत आहे. ग्राहकांनी स्टोअरमधील गाइडचे मार्गदर्शन घ्या, ऑनलाइन प्रॉडक्ट रिझर्व्हेशन, पेपरलेस चेकआउट आणि डिलिव्हरी/इंस्टॉलेशनच्या सोयी मिळतील. मग तुम्ही स्टोअरला भेट द्या किंवा ऑनलाइन खरेदी करा, सर्वत्र एकसमान ऑफर्स मिळतील..Deccan Queen Video : जेव्हा पहिल्यांदा धावलेली डेक्कन क्वीन; मुंबई-पुणे प्रवासाची ऐतिहासिक शान, पाहा 95 वर्षांपूर्वीचा व्हिडिओ.क्रोमाच्या या सेलमुळे तुम्ही तुमचं घर नव्या इलेक्ट्रॉनिक्सने सजवू शकता. स्मार्ट टीव्हीपासून ते हेडफोन्सपर्यंत, प्रत्येकासाठी काही ना काही खास आहे. ही संधी सोडू नका 23 ऑक्टोबरपर्यंत क्रोमाच्या स्टोअर किंवा ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर भेट द्या आणि सणासुदीत स्वस्तात मस्त खरेदीचा आनंद घ्या.FAQs What is the duration of the Croma Diwali Sale 2025?क्रोमा दिवाळी सेल 2025 कधीपर्यंत चालेल?क्रोमा दिवाळी सेल 23 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत चालेल.What kind of discounts are available in the Croma Festival of Dreams Sale?क्रोमाच्या फेस्टिव्हल ऑफ ड्रीम्स सेलमध्ये कोणत्या प्रकारच्या सवलती मिळतील?स्मार्ट टीव्ही, स्मार्टफोन, लॅपटॉप, एसी, फ्रिजवर 35% पर्यंत सूट, 20% कॅशबॅक आणि EMI पर्याय उपलब्ध आहेत.Can I shop online for the Croma Diwali Sale?क्रोमा दिवाळी सेलसाठी ऑनलाइन खरेदी करू शकतो का?होय, तुम्ही croma.com आणि टाटा न्यू अॅपद्वारे ऑनलाइन खरेदी करू शकता.Are there any special offers on TVs and ACs due to GST reforms?GST सुधारणांमुळे टीव्ही आणि एसीवर विशेष ऑफर्स आहेत का?होय, GST सुधारणांमुळे टीव्ही आणि एसी खरेदीवर अतिरिक्त बचत मिळेल.How can I avail of the connected experience at Croma?क्रोमाचा कनेक्टेड अनुभव कसा मिळवता येईल?तुम्ही ऑनलाइन प्रॉडक्ट रिझर्व्ह करू शकता, स्टोअरमध्ये तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता आणि पेपरलेस चेकआउट व डिलिव्हरीचा लाभ घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.