Flash Sale : ना ॲमेझॉन, ना फ्लिपकार्ट! 'या' ठिकाणी सुरुय बंपर सेल; 30 ते 50% पर्यंत डिस्काउंट, खरेदीसाठी लागल्या रांगा

तुमच्या घरात नवीन गॅजेट किंवा इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणण्याचा विचार करत असाल तर तुमच्यासाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी आहे. सहसा आपण ऑनलाईन शॉपिंगसाठी नेहमी ॲमेझॉन किंवा फ्लिपकार्ट सारख्या मोठ्या वेबसाईट्सवर सेलची वाट पाहत असतो. पण आता या सर्व ऑनलाईन वेबसाईट्सना टक्कर देण्यासाठी एका प्रसिद्ध स्टोअरने आपले दरवाजे ग्राहकांसाठी उघडले आहेत. .संपूर्ण देशात विश्वासू नाव असलेल्या क्रोमा स्टोअर्समध्ये (Croma Stores) सध्या एक अभूतपूर्व आणि बंपर सेल सुरू झाला आहे. या विशेष विक्रीला 'फ्लॅश सेल' (Flash Sale) असे नाव देण्यात आले असून यामध्ये ग्राहकांना स्वप्नवत वाटाव्यात अशा ऑफर्स आणि भरघोस सवलती मिळायला सुरुवात झाली आहे..घरगुती उपकरणे आणि एसीवर मोठा डिस्काउंटया फ्लॅश सेल अंतर्गत रोजच्या वापरातील घरगुती उपकरणे अतिशय स्वस्त दरात खरेदी करता येतील. विशेषतः कडक उन्हाळ्याचा विचार करता, क्रोमा ऑनलाईनवर विंडो आणि स्प्लिट एसी वर खास ऑफर्स जाहीर करण्यात आल्या आहेत. ग्राहकांसाठी १ टन ते २ टन क्षमतेच्या Inverter AC अनेक उत्तम पर्याय अत्यंत परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत..ॲपल आणि अँड्रॉइड स्मार्टफोन्सवर मोठी सवलतस्मार्टफोन प्रेमींसाठी हा सेल सुवर्णसंधी घेऊन आला आहे. या सेलमध्ये vivo, samsungआणि realme सारख्या लोकप्रिय अँड्रॉइड ब्रँड्सवर आकर्षक ऑफर्स आहेत. सर्वात मुख्य म्हणजे ॲपलचे प्रॉडक्ट जसे की iphone, macbook आणि apple watch खूप कमी किमतीत उपलब्ध आहेत. यामध्ये एक्सचेंज ऑफर देखील असून जुन्या फोनच्या स्थितीनुसार नवीन फोनच्या किमतीच्या जवळपास निम्मी किंमत वजा होऊ शकते..बँक ऑफर्स आणि इन्स्टंट कॅशबॅकचा दुहेरी फायदाया सेलचा आनंद दुप्पट करण्यासाठी क्रोमाने ग्राहकांना विशेष बँक ऑफर्स देखील दिल्या आहेत. खरेदी दरम्यान विविध बँकांच्या कार्ड्सचा वापर केल्यास ग्राहकांना तब्बल १०,००० पर्यंतचा इन्स्टंट कॅशबॅक मिळू शकतो. मूळ डिस्काउंट, एक्सचेंज व्हॅल्यू आणि बँक कॅशबॅक या सर्व ऑफर्स एकत्र करून महागडे गॅजेट्स आणि आयफोन अत्यंत स्वस्त दरात खरेदी करण्याची ही एक उत्तम संधी आहे.