Republic Day Sale : 82 हजारचा iPhone 17 फक्त 47 हजारात? 'या' शोरूममध्ये सुरुय धमाका ऑफर; 26 जानेवारीपर्यंत सुरू राहणार डिस्काउंट डील

iPhone 17 Discount Offer : टाटा समूहाच्या क्रोमाने (Croma) २०२६ सालासाठी आपला भव्य 'रिपब्लिक डे सेल' जाहीर केला असून इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केटमध्ये सध्या मोठी खळबळ उडाली आहे. हा सेल १६ जानेवारीपासून सुरू झाला असून २६ जानेवारी २०२६ पर्यंत सुरू राहणार आहे. ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी क्रोमाने स्मार्टफोन, लॅपटॉप, टीव्ही आणि मोठ्या घरगुती उपकरणांवर ५० टक्क्यांपर्यंत सवलत जाहीर केली आहे. हा सेल देशभरातील सर्व क्रोमा स्टोअर्समध्ये आणि क्रोमाच्या अधिकृत वेबसाईटवर एकाच वेळी सुरू असून ग्राहकांना घरबसल्या किंवा दुकानात जाऊन या सवलतींचा लाभ घेता येत आहे..सर्वात जास्त चर्चा होत आहे ती म्हणजे iPhone 17 वरील ऑफरची. ८२,९०० रुपयांची मूळ किंमत असलेला आयफोन 17 विविध डिस्काउंटनंतर ४७,९९० रुपयांपर्यंतच्या प्रभावी किमतीत उपलब्ध होऊ शकतो असा दावा केला जात आहे. मात्र ही किंमत मूळ नसून त्यामध्ये जुन्या फोनचे एक्सचेंज व्हॅल्यू, बँक ऑफर्स (जसे की ठराविक कार्ड्सवर १०% इन्स्टंट डिस्काउंट) आणि कॅशबॅक ऑफर्स यांचा समावेश असतो. त्यामुळे खरेदी करण्यापूर्वी क्रोमा स्टोअरमधील कर्मचाऱ्यांकडून किंवा वेबसाईटवरील टर्म्स अँड कंडिशन्स तपासून घेणे आवश्यक आहे..स्मार्टफोन्स व्यतिरिक्त होम अप्लायन्सेसवरही टाटाच्या या सेलमध्ये वेगवेगळ्या डील पाहायला मिळत आहे. स्मार्ट टीव्ही, वॉशिंग मशिन्स आणि एअर कंडिशनर्सवर भरघोस सवलती दिल्या जात आहेत. उदाहरणार्थ क्रोमाचे स्वतःचे 50 इंची 4K अल्ट्रा HD स्मार्ट टीव्ही जवळपास २६,४९४ रुपयांपर्यंत उपलब्ध आहेत. तसेच रेफ्रिजरेटर आणि मायक्रोवेव्ह ओव्हनवरही २६,००० रुपयांपर्यंतचे इन्स्टंट कॅशबॅक फायदे दिले जात आहेत, ज्यामुळे नवीन वर्षात घर सजवू पाहणाऱ्या ग्राहकांसाठी ही मोठी संधी आहे..बँक ऑफर्सबद्दल बोलायचे झाले तर ICICI, HDFC किंवा SBI सारख्या प्रमुख बँकांच्या कार्डवर ग्राहकांना जास्तीचा डिस्काउंट मिळत आहेत. ५० हजर रुपयांपेक्षा जास्त खरेदीवर अडीच हजार रुपयांची डायरेक्ट सूट किंवा किमान १०,००० रुपयांच्या खरेदीवर १०% त्वरित सूट अशा आकर्षक योजनांमुळे उत्पादनांची किंमत लक्षणीयरीत्या कमी होत आहे. याव्यतिरिक्त No Cost EMI ची सुविधा उपलब्ध असल्याने महागड्या वस्तू खरेदी करणे ग्राहकांसाठी सोयीचे झाले आहे..२६ जानेवारीपर्यंत चालणाऱ्या या सेलमध्ये केवळ मोठ्या वस्तूच नव्हे तर ऑडिओ डिवाइस आणि ॲक्सेसरीजवरही ७० टक्क्यांपर्यंत डिस्काउंट आहे. हँड ब्लेंडर, होम थिएटर सिस्टम आणि चार्जिंग केबल्स यांसारख्या दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंवरही क्रोमाने विशेष किमती ठेवल्या आहेत. जर तुम्ही २०२६ च्या सुरुवातीला नवीन गॅजेट्स घेण्याचा विचार करत असाल तर प्रजासत्ताक दिनाच्या या विशेष मुहूर्तावर टाटा क्रोमाच्या या ऑफर्सचा लाभ घेणे नक्कीच फायदेशीर ठरेल. अधिक माहितीसाठी तुम्ही क्रोमा हेल्प सेंटरला भेट देऊ शकता..