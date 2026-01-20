विज्ञान-तंत्र

Republic Day Sale : 82 हजारचा iPhone 17 फक्त 47 हजारात? 'या' शोरूममध्ये सुरुय धमाका ऑफर; 26 जानेवारीपर्यंत सुरू राहणार डिस्काउंट डील

iPhone 17 Republic Day Offer Croma Deal : प्रजासत्ताक दिनानिमित्तच्या सेलमध्ये iPhone 17 चक्क निम्म्या किंमतीत मिळत आहे
iPhone 17 Discount Offer : टाटा समूहाच्या क्रोमाने (Croma) २०२६ सालासाठी आपला भव्य 'रिपब्लिक डे सेल' जाहीर केला असून इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केटमध्ये सध्या मोठी खळबळ उडाली आहे. हा सेल १६ जानेवारीपासून सुरू झाला असून २६ जानेवारी २०२६ पर्यंत सुरू राहणार आहे. ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी क्रोमाने स्मार्टफोन, लॅपटॉप, टीव्ही आणि मोठ्या घरगुती उपकरणांवर ५० टक्क्यांपर्यंत सवलत जाहीर केली आहे. हा सेल देशभरातील सर्व क्रोमा स्टोअर्समध्ये आणि क्रोमाच्या अधिकृत वेबसाईटवर एकाच वेळी सुरू असून ग्राहकांना घरबसल्या किंवा दुकानात जाऊन या सवलतींचा लाभ घेता येत आहे.

