2026 Calendar : Gemini Nano वर बनवा तुमच्या फोटोचा स्पेशल 2026 कॅलेंडर; 10 सेकंदात होईल तयार, हे घ्या 5 बेस्ट प्रॉम्प्ट

Gemini Nano 2026 Calendar Prompt : सोशल मिडियावर रोज काहीतर नवीन ट्रेंड येतच असतो. कधी ghibli चा, कधी 3D फोटोचा तर कधी रेट्रो ट्रेंड..जर तुम्ही सुद्धा ट्रेंड प्रेमी असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. आता तुम्ही तुमच्या मोबाईलवरूनच अवघ्या काही सेकंदांत २०२६ चे खास पर्सनलाईज कॅलेंडर बनवू शकता. गुगलचा Gemini Nano हा छोटासा पण ताकदवान AI मॉडेल तुमच्या अँड्रॉइड फोनवर ऑफलाइन चालतो म्हणजे इंटरनेटचीही गरज नाही. त्यामुळे कुठेही, कधीही तुम्ही तुमच्या मनासारखे सुंदर कॅलेंडर तयार करू शकता..सर्वात मजेशीर गोष्ट ही आहे की तुम्ही तुमचे आणि कुटुंबाचे फोटो, पाळीव प्राण्यांचे फोटो किंवा प्रवासातील छान क्षणांचे फोटो प्रत्येक महिन्याला लावू शकता. १२ महिने = १२ खास आठवणी.. एवढेच नव्हे तर दिवाळी, होळी, ईद, मकर संक्रांत, प्रजासत्ताक दिन, गांधी जयंती असे सर्व भारतीय सण, बँक सुट्ट्या, पौर्णिमा-अमावस्या या सर्व गोष्टी तुम्हाला हव्या तशा टाकता येतात..सोपे स्टेप्स१. तुमच्या अँड्रॉइड फोनच्या सेटिंगमध्ये Google Gemini वर जाणून Nano Banana ऑन करा2 . AI सूचना येईल → "मला लिहिण्यास मदत करा" किंवा "Generate" वर टॅप करा..३. काही सिम्पल promptPersonalized calendar 2026 prompts for google gemini- Create a table calendar template for 2026, indicating months, dates, and Indian festivals.- Create a printable 2026 calendar with note space and reminder areas.- Design a colourful desk calendar for the year 2026, incorporating a motivational quotation for each month."- reate a business-themed 2026 calendar layout with my brand colours: blue and gold..फक्त ५-१० सेकंदांत संपूर्ण कॅलेंडर तयार करा. तुम्ही तो Google Docs मध्ये कॉपी करू शकता किंवा PDF/PNG मध्ये सेव्ह करू शकता.प्रिंट करायचे झाल्यास A5 किंवा A4 साइजमध्ये जाड मॅट पेपरवर छापा आणि स्पायरल बाइंडिंग लावा..जेणेकरून ते टेबलवर छान उभे राहील. मुलांचे फोटो, लग्नाच्या आठवणी, ट्रिपचे फोटो असे काहीही लावता येईल. यंदा नवीन वर्षात जुने टेम्पलेट किंवा पारंपारिक कलंडेर लावण्यापेक्षा तुमचा स्वतःचा, मनासारखा, भावनिक आणि सुंदर २०२६ कॅलेंडर फक्त Gemini Nano ने बनवा..