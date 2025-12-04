विज्ञान-तंत्र

2026 Calendar : Gemini Nano वर बनवा तुमच्या फोटोचा स्पेशल 2026 कॅलेंडर; 10 सेकंदात होईल तयार, हे घ्या 5 बेस्ट प्रॉम्प्ट

Gemini Nano banana 2026 Calendar prompt : फक्त १० सेकंदांत Gemini Nano ने तुमचे स्वतःचे फोटो असलेले २०२६ चे सुंदर कॅलेंडर तयार करा
Google Gemini Nano banana 2026 custom Calendar prompt

Google Gemini Nano banana 2026 custom Calendar prompt

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Gemini Nano 2026 Calendar Prompt : सोशल मिडियावर रोज काहीतर नवीन ट्रेंड येतच असतो. कधी ghibli चा, कधी 3D फोटोचा तर कधी रेट्रो ट्रेंड..जर तुम्ही सुद्धा ट्रेंड प्रेमी असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. आता तुम्ही तुमच्या मोबाईलवरूनच अवघ्या काही सेकंदांत २०२६ चे खास पर्सनलाईज कॅलेंडर बनवू शकता. गुगलचा Gemini Nano हा छोटासा पण ताकदवान AI मॉडेल तुमच्या अँड्रॉइड फोनवर ऑफलाइन चालतो म्हणजे इंटरनेटचीही गरज नाही. त्यामुळे कुठेही, कधीही तुम्ही तुमच्या मनासारखे सुंदर कॅलेंडर तयार करू शकता.

Loading content, please wait...
New year
artificial intelligence
photo
New Year Celebration
Google Gemini
Hindu calendar festivals
Google Gemini AI
Retro photography prompts

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com