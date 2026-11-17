जगातील अनेक नामांकित कंपन्यांच्या वेबसाइटवर मालवेअर हल्ला झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. Zoom, BBC, CNN, HSBC आणि Equifax यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांसह 178 संस्थांच्या वेबसाइटवर सोमवारी JavaScript चा हानिकारक कोड आढळल्याचा दावा सायबर सुरक्षा क्षेत्रातील कंपनी Report URI ने केला आहे. या हल्ल्यात ग्राहकांची क्रिप्टोकरन्सी, बँक कार्डचे तपशील आणि इतर संवेदनशील माहिती चोरण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे..178 कंपन्यांच्या वेबसाइटवर हानिकारक कोडReport URI ही वेबसाइटवरील संशयास्पद आणि हानिकारक स्क्रिप्ट शोधण्याचे काम करणारी कंपनी आहे. कंपनीच्या संशोधकांच्या मते, हल्लेखोरांनी Optimizely या वेब एक्सपेरिमेंटेशन प्लॅटफॉर्मचा वापर करून विविध कंपन्यांच्या वेबसाइटवर मालवेअर पोहोचवले.या हल्ल्याचा परिणाम झालेल्या कंपन्यांमध्ये Peacock, Salesforce, IKEA, Fox News, NPR, ASPCA आणि Invisalign यांचाही समावेश असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे विविध क्षेत्रांतील मोठ्या कंपन्यांच्या ग्राहकांच्या माहितीच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे..आठवड्यात तिसरा मोठा झटका! मायक्रोसॉफ्ट आणि विमानसेवेनंतर आता अमेरिकेतील बँका ठप्प; नेमके काय घडले? .Optimizely हे कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित स्प्लिट टेस्टिंग (A/B Testing) आणि वेबसाइट एक्सपेरिमेंटेशन प्लॅटफॉर्म आहे. वेबसाइटवरील वेगवेगळ्या डिझाइन किंवा मजकुरांची चाचणी घेण्यासाठी कंपन्या या प्लॅटफॉर्मचा वापर करतात. मात्र, हल्लेखोरांनी याच प्लॅटफॉर्ममधील सुरक्षा त्रुटीचा फायदा घेत काही ग्राहकांच्या वेबसाइट प्रोजेक्टमध्ये हानिकारक कोड समाविष्ट केल्याचा आरोप आहे.या प्रकारच्या हल्ल्यात हॅकर्सना संबंधित कंपन्यांच्या मूळ वेबसाइट कोडमध्ये थेट बदल करण्याची गरज पडत नाही. तृतीय पक्षाच्या प्लॅटफॉर्ममधून हानिकारक स्क्रिप्ट वेबसाइटवर पोहोचवून ग्राहकांना लक्ष्य केले जाऊ शकते..क्रिप्टोकरन्सी आणि कार्डच्या तपशिलांची चोरी Report URI च्या माहितीनुसार, या हानिकारक स्क्रिप्टचा वापर करून ग्राहकांच्या क्रिप्टोकरन्सी व्यवहारांमध्ये फेरफार करण्यात आला. ग्राहकांनी व्यवहारासाठी टाकलेल्या मूळ क्रिप्टो वॉलेट पत्त्याऐवजी हॅकर्सचे वॉलेट पत्ते टाकले जात होते. त्यामुळे पैसे चुकीच्या खात्यात जाण्याचा धोका निर्माण झाला.याशिवाय, वेबसाइटवरील काही फॉर्ममध्ये ग्राहकांनी भरलेले डेबिट आणि क्रेडिट कार्डचे क्रमांक चोरणे तसेच वापरकर्त्यांच्या स्क्रीनचे स्क्रीनशॉट घेणे असे प्रकारही घडल्याचे सांगण्यात आले आहे..Outlook ३६ तास ठप्प, आता Microsoft देणार भरपाई; कोणत्या युजर्सना मिळणार पैसे? .सायबर सुरक्षा संशोधकांच्या माहितीनुसार, 16 नोव्हेंबर रोजी अवघ्या नऊ तासांच्या कालावधीत हल्लेखोरांच्या क्रिप्टो वॉलेटमध्ये सुमारे 7,040 डॉलर जमा झाले. मात्र, या हल्ल्यामुळे झालेल्या एकूण आर्थिक नुकसानीचा अद्याप पूर्ण आढावा घेण्यात आलेला नाही..या प्रकरणावर Optimizely कंपनीच्या प्रवक्त्या व्हिक्टोरिया जॉन्सन यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कंपनीच्या Experimentation अकाउंटच्या साइन-अप प्रक्रियेतील एका सुरक्षा त्रुटीचा अनधिकृत व्यक्तीने फायदा घेतला."एका अनधिकृत व्यक्तीने काही ग्राहकांच्या प्रोजेक्टमध्ये हानिकारक JavaScript कोड समाविष्ट केला होता. आम्ही या त्रुटीचा शोध घेतला असून, असुरक्षित मार्गावरील प्रवेश बंद केला आहे आणि आवश्यक सुरक्षा सुधारणा लागू केल्या आहेत. प्रभावित झालेल्या सर्व ग्राहकांना याबाबत माहिती देण्यात आली आहे," असे कंपनीने स्पष्ट केले..Microsoft: जगभरात मायक्रोसॉफ्टची सेवा विस्कळीत! ७४ देशांमधील आऊटलुक, टीम्स आणि कोपायलट ठप्प; कोट्यवधी वापरकर्त्यांना फटका.अमेरिकेतील सायबर सुरक्षेवर पुन्हा प्रश्नचिन्हअमेरिकेत अलीकडच्या काळात विविध ऑनलाइन सेवांमध्ये तांत्रिक अडथळे आणि सेवा बंद पडण्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर हा मालवेअर हल्ला समोर आला आहे. मात्र, अमेरिकेचे होमलँड सिक्युरिटी प्रमुख मार्कवेन मुलिन यांनी Fox News शी बोलताना अलीकडील सेवा खंडित होण्याच्या घटनांमागे सायबर हल्ला असल्याचा कोणताही पुरावा अमेरिकन गुप्तचर यंत्रणांकडे नसल्याचे सांगितले..दरम्यान, 178 संस्थांच्या वेबसाइटवर झालेल्या कथित हल्ल्याचा संपूर्ण तपास आणि आर्थिक नुकसानीचा आढावा अद्याप बाकी आहे. त्यामुळे या घटनेचा नेमका आवाका आणि ग्राहकांच्या माहितीवर झालेला परिणाम पुढील तपासानंतर स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.