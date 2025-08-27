विज्ञान-तंत्र

Cyber Fraud Alert : ना लिंक, ना ओटीपी! पण मिनिटांत बँक अकाऊंट खाली, नेमका फ्रॉड आहे तरी काय? ज्याने वाढवले देशाचे टेन्शन

No OTP, No Card Cyber Fraud : सायबर गुन्हेगार कार्ड किंवा ओटीपीशिवाय बँक खाते रिकामे करत आहेत.
Summary

  • सायबर गुन्हेगारांनी झारखंडमध्ये एका महिलेची फसवणूक करून तिच्या खात्यातून १०,००० रुपये चोरले.

  • सरकारी योजनेच्या बहाण्याने डोळ्यांचा स्कॅन करून आधारशी जोडलेल्या खात्यातून पैसे काढले गेले.

  • या प्रकरणाने लोकांना फसवणुकीपासून सावध राहण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.

आजच्या डिजिटल युगात सायबर गुन्हेगारांनी फसवणुकीचे नवे मार्ग शोधले आहेत. कार्ड किंवा ओटीपीशिवाय बँक खाते रिकामे करण्याचा धक्कादायक प्रकार झारखंडमधील गढवा जिल्ह्यात समोर आला आहे. येथे एका ज्येष्ठ महिलेच्या खात्यातून १०००० रुपये लंपास झाले. गुन्हेगारांनी पीएम किसान योजनेच्या नावाखाली तिची फसवणूक केली. या प्रकरणाने सर्वसामान्यांना सतर्क राहण्याचा इशारा दिला आहे.

