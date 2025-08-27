Cyber Fraud Alert : ना लिंक, ना ओटीपी! पण मिनिटांत बँक अकाऊंट खाली, नेमका फ्रॉड आहे तरी काय? ज्याने वाढवले देशाचे टेन्शन

सायबर गुन्हेगारांनी झारखंडमध्ये एका महिलेची फसवणूक करून तिच्या खात्यातून १०,००० रुपये चोरले. सरकारी योजनेच्या बहाण्याने डोळ्यांचा स्कॅन करून आधारशी जोडलेल्या खात्यातून पैसे काढले गेले. या प्रकरणाने लोकांना फसवणुकीपासून सावध राहण्याची गरज अधोरेखित केली आहे..आजच्या डिजिटल युगात सायबर गुन्हेगारांनी फसवणुकीचे नवे मार्ग शोधले आहेत. कार्ड किंवा ओटीपीशिवाय बँक खाते रिकामे करण्याचा धक्कादायक प्रकार झारखंडमधील गढवा जिल्ह्यात समोर आला आहे. येथे एका ज्येष्ठ महिलेच्या खात्यातून १०००० रुपये लंपास झाले. गुन्हेगारांनी पीएम किसान योजनेच्या नावाखाली तिची फसवणूक केली. या प्रकरणाने सर्वसामान्यांना सतर्क राहण्याचा इशारा दिला आहे..कशी झाली फसवणूक?महिलेला सरकारी योजनेचा लाभ मिळवून देण्याच्या बहाण्याने गुन्हेगारांनी तिच्या डोळ्यांचा स्कॅन केला. बँक खाती आधार कार्डशी लिंक असल्याने बायोमेट्रिक डेटा (डोळ्यांचा स्कॅन किंवा बोटांचे ठसे) वापरून पैसे काढणे शक्य आहे. या गुन्हेगारांनी महिलेचा आधार क्रमांक मिळवून तिच्या खात्यातून पैसे चोरले. दुसऱ्या दिवशी बँकेत गेल्यावर महिलेला आपली बचत गायब झाल्याचे समजले..Apple Jio Partnership : अॅपल अन् जिओने केली पार्टनरशिप; आता iPhone यूजर्सना मिळणार 'ही' भन्नाट सर्विस.अशी फसवणूक कशी टाळाल?या प्रकारच्या फसवणुकीपासून बचावासाठी सतर्कता आवश्यक आहे. सर्वप्रथम आपले आधार कार्ड कोणालाही देऊ नका. गरज पडल्यास UIDAI संकेतस्थळावरून व्हर्च्युअल आधार क्रमांक मिळवून तो शेअर करा. तसेच UIDAI च्या संकेतस्थळावर जाऊन आपला बायोमेट्रिक डेटा लॉक करा. यामुळे कोणीही तुमचे बोटांचे ठसे किंवा डोळ्यांचा स्कॅन वापरू शकणार नाही. मात्र बायोमेट्रिक सेवा वापरण्यासाठी दरवेळी डेटा अनलॉक आणि पुन्हा लॉक करावा लागेल..भारताची चंद्राकांक्षा! 2040 पर्यंत चंद्रावर मानव पाठवण्याचे स्वप्न साकारणार; चांद्रयान-6,7,8 चा प्लॅन तयार.सामाजिक अभियांत्रिकी तंत्र वापरून गुन्हेगार मोठ्या रकमेच्या ऑफर, भेटवस्तू किंवा सरकारी योजनांच्या आमिषाने लोकांना फसवतात. अशा संशयास्पद ऑफर्सपासून सावध राहा. तुमची वैयक्तिक माहिती, विशेषतः आधार कार्ड आणि बँक खात्याची माहिती सुरक्षित ठेवा. सायबर फसवणुकीपासून बचावासाठी जागरूकता हेच सर्वात मोठे हत्यार आहे.FAQs How do scammers access bank accounts without OTP or card?फसवणूक करणारे ओटीपी किंवा कार्डशिवाय बँक खात्याचा वापर कसा करतात?गुन्हेगार आधार कार्डशी जोडलेल्या बँक खात्याचा बायोमेट्रिक डेटा, जसे की डोळ्यांचा स्कॅन किंवा बोटांचे ठसे, वापरून पैसे काढतात.What is the role of Aadhaar in these frauds?या फसवणुकीत आधार कार्डची काय भूमिका आहे?आधार कार्ड बँक खात्याशी जोडलेले असते, त्यामुळे बायोमेट्रिक स्कॅनद्वारे गुन्हेगार खात्यात प्रवेश करू शकतात.How can I protect my Aadhaar card from misuse?आधार कार्डचा गैरवापर कसा टाळावा?UIDAI संकेतस्थळावरून व्हर्च्युअल आधार क्रमांक वापरा आणि बायोमेट्रिक डेटा लॉक करा.What should I do if I suspect a scam?मला फसवणुकीचा संशय आल्यास काय करावे?तात्काळ बँकेला कळवा, आधार बायोमेट्रिक लॉक करा आणि पोलिसांत तक्रार द्या.Why are government schemes like PM Kisan Yojana targeted?पीएम किसान योजनेसारख्या सरकारी योजना का लक्ष्य केल्या जातात?गुन्हेगार सरकारी योजनांच्या नावाखाली लोकांना आमिष दाखवून त्यांचा डेटा चोरतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.