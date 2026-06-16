Online Scam : मुंबईची घटना! मोबाईल गरम होताच बँक अकाऊंटमधले 70 हजार गायब, फ्रॉड नेमका काय? सुरक्षित कसं राहायचं पाहा

Smartphone Overheating Scam : मुंबईत एक धक्कादायक सायबर फसवणूक प्रकरण समोर आले आहे. फेसबुकवर स्क्रोल करताना आकर्षक फोटोंवर क्लिक केल्याने एका व्यक्तीचे ७० हजार रुपये गायब झाले. स्मार्टफोन जास्त गरम होणे हे मुख्य संकेत होते पण दुर्लक्ष केल्याने मोठी किंमत मोजावी लागली..फेसबुकवर सुरू झाली कहाणी३२ वर्षीय एक तरुण मुंबईत आपल्या स्मार्टफोनवर फेसबुक चाळत बसला होता. स्क्रोल करताना महिलांचे आकर्षक फोटो दिसले. कुतूहलाने त्याने त्या फोटोंवर क्लिक केले. एका धोकादायक लिंकशी जोडलेला फोटो होता हे त्याला कळलेच नाही. क्लिक केल्याबरोबर त्याचा फोन वेगळ्या प्रकारे रिस्पॉण्ड करू लागला..Telegram Ban India : NEET परीक्षेसाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; टेलिग्रामवर तात्पुरती बंदी, 'या' तारखेपासून पुन्हा होणार सुरू.फोन गरम होताच घंटी वाजलीक्लिक केल्यानंतर लगेचच त्याचा स्मार्टफोन जास्त गरम होऊ लागला. त्याच वेळी फोनवर एक अलर्टचा सुद्धा आवाज आला. मात्र युवकाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. हॅकर्सने या छोट्या चुकीचा फायदा घेत फोनमध्ये प्रवेश मिळवला. फोन आता त्यांच्या नियंत्रणात आला होता..बँक खाते रिकामे झालेकाही वेळातच युवकाच्या बँक अकाऊंटवर अनधिकृत व्यवहार दिसू लागले. एकूण ७०,००० रुपये अकाऊंट मधून कट झाले. जेव्हा त्याला हे लक्षात आले तेव्हा खाते जवळपास रिकामे झाले होते. युवकाने तातडीने मुंबई पोलिसांकडे सायबर फसवणुकीची तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे..Fan Cooling Tips : सीलिंग फॅनची स्पीड कमी झालीये? नवीन पंखा विकत घेण्यापूर्वी करून बघा 'हे' काम, येईल एसीसारखी थंड हवा.हॅकिंगची 'ही' चिन्हे ओळखास्मार्टफोन हॅक होत असल्याचे काही स्पष्ट संकेत आहेत. बॅटरी लवकर संपणे, फोन जास्त गरम होणे, डेटाचा वापर अचानक वाढणे, अनोळखी अॅप्स दिसणे, वारंवार पॉपअप जाहिराती येणे, फोन मंद होणे आणि कॅमेरा-मायक्रोफोन आपोआप चालू होणे अशा समस्या दिसल्यास सावध व्हा..हॅक झाल्यास ताबडतोब हे कराफोन हॅक झाल्याचे समजल्यावर घाबरू नका. लगेच इंटरनेट आणि वायफाय बंद करा किंवा फ्लाइट मोड चालू करा. बँकिंग अॅप्स त्वरित अनइन्स्टॉल करा. बँकेला संपर्क साधून अकाऊंट आणि एटीएम कार्ड फ्रीज करा. नंतर तक्रार नोंदवा आणि फोन रीसेट करा.ही घटना आपल्याला स्मार्टफोन वापरताना जागरूक राहण्याचे महत्त्व शिकवते. छोट्या क्लिकमुळे मोठी हानी होऊ शकते. फेसबुक, इन्स्टाग्रामवर अनोळखी लिंक्स किंवा फोटोंवर क्लिक करताना नेहमी सावधगिरी बाळगा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.