विज्ञान-तंत्र

Online Scam : मुंबईची घटना! मोबाईल गरम होताच बँक अकाऊंटमधले 70 हजार गायब, फ्रॉड नेमका काय? सुरक्षित कसं राहायचं पाहा

Latest Cyber Fraud Trick : फेसबुकवर फोटो क्लिक केला आणि बँक खाते रिकामे झाले. नवी सायबर फसवणूक काय आहे आणि यापासून सुरक्षित कसे राहायचे जाणून घ्या
Beware of new cyber fraud where clicking women’s photos on Facebook causes smartphone overheating and drains your bank account

Beware of new cyber fraud where clicking women’s photos on Facebook causes smartphone overheating and drains your bank account

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Smartphone Overheating Scam : मुंबईत एक धक्कादायक सायबर फसवणूक प्रकरण समोर आले आहे. फेसबुकवर स्क्रोल करताना आकर्षक फोटोंवर क्लिक केल्याने एका व्यक्तीचे ७० हजार रुपये गायब झाले. स्मार्टफोन जास्त गरम होणे हे मुख्य संकेत होते पण दुर्लक्ष केल्याने मोठी किंमत मोजावी लागली.

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