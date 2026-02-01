व्हॅलेंटाईन डेआधीच बंबल, टिंडरसारख्या मॅच ग्रुपवर सायबर हल्ला; पार्टनर शोधणाऱ्यांसाठी धोक्याचा अलर्ट, वाचण्यासाठी काय करायचं? पाहा

Dating App Hacked : व्हॅलेंटाईन डे आधीच सायबर हल्ल्याची खळबळ उडाली आहे. बंबल आणि टिंडरच्या लाखो यूजर्ससाठी अलर्टव्हॅलेंटाईन डे जवळ येताच प्रेम शोधणाऱ्या तरुण-तरुणींमध्ये उत्साह वाढतो, पण याच वेळी सायबर गुन्हेगारही सक्रिय होतात. आता जगातील लोकप्रिय डेटिंग अॅप्स बंबल आणि मॅच ग्रुप (टिंडर, हिंगे, ओक्युपिड) वर मोठा सायबर हल्ला झाल्याची बातमी समोर आली आहे. शायनीहंटर्स नावाच्या हॅकर ग्रुपने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. जानेवारी महिन्यातच हे हल्ले झाले ज्यामुळे सिंगल लोका मध्ये भीतीचे वातावरण आहे..ब्लूमबर्ग आणि इतर माध्यमांच्या अहवालानुसार, बंबलच्या एका कंत्राटदाराला फिशिंग ईमेलद्वारे फसवले गेले. त्यामुळे हॅकर्सना कंपनीच्या अंतर्गत नेटवर्कमध्ये थोडा वेळ प्रवेश मिळाला. बंबलने सांगितले की हा प्रवेश फार कमी वेळाचा होता आणि लगेच रोखला गेला. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार यूजर्सचे प्रोफाइल, खासगी चॅट्स, फोटो किंवा मेंबर डेटाबेस यात काहीही चोरीला गेला नाही. तरीही हॅकर्सनी 30GB डेटा चोरी केल्याचा दावा केला आहे, जो मुख्यतः कंपनीच्या Google Drive आणि Slack वरून घेतला गेला..AI Health : इंटरनेटवरून डॉक्टरी करणं पडलं महागात! AI वर ठेवलेला विश्वास बनला शरीरावर 'जखमांचे कारण' आता जीवन-मरणाची झुंज सुरू.दुसरीकडे मॅच ग्रुपनेही १६ जानेवारीला सायबर हल्ल्याची पुष्टी केली. शायनीहंटर्सने १० मिलियनहून अधिक रेकॉर्ड्स चोरी केल्याचा दावा केला, ज्यात काही यूजर्सची मर्यादित माहिती समाविष्ट आहे. कंपनी म्हणते की लॉगिन पासवर्ड, पैसे किंवा पर्सनल मेसेज यात धोका नाही. तरीही तज्ञांचे मत आहे की हे डेटा भविष्यात ओळख चोरी, फसवणूक किंवा मोठ्या स्कॅमसाठी वापरले जाऊ शकते. विशेषतः जे लोक एकच पासवर्ड सर्वत्र वापरतात, त्यांच्यासाठी धोका जास्त आहे..Shubhanshu Shukla : बंगळुरूच्या मातीत लपलेला चमत्कार! मंगळावर घरं बांधण्यात करणार मदत; पण कसं? शुभांशू शुक्लांचे आश्चर्यकारक संशोधन पाहा.या हल्ल्यांचा फायदा घेऊन हॅकर्स व्हॅलेंटाईनच्या काळात जास्त सक्रिय होऊ शकतात. भारतातही टिंडर, बंबल सारखे अॅप्स खूप लोकप्रिय आहेत म्हणून इथल्या यूजर्सनीही सावध राहणे गरजेचे आहे.तुम्ही सुरक्षित राहण्यासाठी हे 4 कामे ताबडतोब करा..डेटिंग अॅप्स आणि सोशल मीडियाचे पासवर्ड तात्काळ बदला, मजबूत आणि वेगळे ठेवा.टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) नक्की चालू करा.अनोळखी ईमेल किंवा मेसेजमधील लिंक्सवर क्लिक करू नका.बँक खाते आणि अॅप ट्रान्झॅक्शन्सचा नियमित मागोवा घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.