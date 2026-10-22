Deepinder Goyal: तुमच्या मनातलं गुपीत एआयला सांगा, कंपनीलाही वाचता येणार नाहीत तुमच्या चॅट्स! AIच्या मार्केटमध्ये आता 'झोमॅटो'ची एन्ट्री

New Delhi: एआयसोबत आपण अनेक विषयांवर बोलतो; पण काही प्रश्न विचारताना मनात एक शंका उरतेच की आपण केलेले संभाषण दुसरे कोणी वाचत तर नाही ना? याच चिंतेवर उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न Zomato आणि Blinkit ची पॅरेन्ट कंपनी असलेली Eternal करत आहे. कंपनीचे संस्थापक दीपिंदर गोयल यांनी Dark.ai हा नवा कोरा एआय प्लॅटफॉर्म बाजारात आणला आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Anthropic मध्ये मानवी लेखकासाठी तब्बल ३.२ कोटींची नोकरी; AI कंपनीनेच अधोरेखित केले मानवी कौशल्याचे महत्व! .तुमचे संभाषण राहणार गोपनीयगोयल यांच्या Dark.ai मध्ये एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शनचा वापर केला जाणार आहे. म्हणजेच, संभाषणातील माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी ती एन्क्रिप्ट केली जाईल. गोयल यांच्या म्हणण्यानुसार, कंपनीवर दबाव आणला गेला तरी तिला वापरकर्त्यांच्या संभाषणांचा मजकूर वाचता येणार नाही. याशिवाय, एन्क्रिप्टेड मेमरीची सुविधाही असेल. त्यामुळे वापरकर्त्याच्या नियंत्रणाखाली आधीच्या संभाषणांचा संदर्भ वापरता येईल..chatgpt वर या गोष्टी सर्च केल्या तर तुम्ही होऊ शकतात मालामाल.ChatGPT पेक्षा काय आहे वेगळेपण?Dark.ai मध्ये प्रगत ओपन-वेट AI मॉडेल्समध्ये बदल करून त्यांचा वापर केला जाणार आहे. ही मॉडेल्स Eternal च्या स्वतःच्या पायाभूत सुविधांवर चालतील. संशोधक, शास्त्रज्ञ, उद्योजक, कंपन्या आणि गोपनीय माहिती हाताळणाऱ्या संस्थांना हे व्यासपीठ उपयुक्त ठरावे, असा कंपनीचा प्रयत्न आहे. गोयल यांच्या म्हणण्यानुसार एआय वापरताना गोपनीय माहिती बाहेर जाण्याच्या भीतीमुळे अनेकजण मोकळेपणाने प्रश्न विचारण्यास बिचकतात. Dark.ai मधून ही भीती कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे..कधी सुरू होणार सेवा?Dark.ai २०२६ अखेर जागतिक स्तरावर सुरू करण्याची कंपनीची इच्छा आहे. मात्र, अद्याप याबाबतची माहिती समोर आलेली नाही. ChatGPT च्या तुलनेत या सेवेची कामगिरी कशी आहे, हीबाबही अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. त्यामुळे बाजारात दाखल झाल्यानंतर Dark.ai ची खरी कसोटी लागणार हे निश्चित..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.