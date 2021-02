 इंस्टाग्रामवरील  डिलीत झालेले पोस्ट आणि व्हिडिओ परत मिळवायचे  आहेत ; करा या फिचरचा उपयोग

कोल्हापूर : इंस्टाग्रामने आपल्या अधिकृत पृष्ठाद्वारे हे उघड केले आहे की वापरकर्त्याचे खाते अधिक सुरक्षित करण्यासाठी कंपनीने अनेक सुरक्षा मानके जोडली आहेत.आम्हाला माहित आहे की हॅकर्स कधीकधी खाते हॅक करतात आणि त्यातील सर्व तपशील किंवा पोस्ट हटवतात. आतापर्यंत लोकांकडे त्यांचे फोटो आणि व्हिडिओ सहजपणे पुनर्प्राप्त करण्याचा कोणताही मार्ग नव्हता.अशा परिस्थितीत, कायमस्वरुपी हटविलेली सामग्री हटविण्यापूर्वी, आतापासून वापरकर्त्यांना विचारले जाईल की ते वास्तविक खातेदार आहेत की नाहीत. इन्स्टाग्राम फीचरचा असा करा वापराः आपण इंस्टाग्राम वापरकर्ते असल्यास आणि आपल्या खात्यातून कोणताही व्हिडिओ हटविला गेला असेल तर प्रथम आपल्याला खाते सेटिंग्जवर जावे लागेल.येथे आपल्याला खात्यावर टॅप करावे लागेल आणि अलीकडे हटवलेल्या पर्यायावर टॅप करावे लागेल. येथे आपण हटविलेले सर्व फोटो किंवा पोस्ट पाहता येतील. आपण या वर टॅप करा आणि Restore पर्याय वर टॅप करा. यामुळे आपले पोस्ट किंवा व्हिडिओ मिळून जातील. परंतु लक्षात ठेवा की केवळ 30 दिवसांच्या आत हटविलेला कंटेंट परत मिळवता येतो. वेरिफिकेशन प्रोसेस प्रक्रियेबद्दल जाणून घ्या:

आपली पोस्ट किंवा व्हिडिओ रिकवर करण्यासाठी आपल्याला वेरिफिकेशन प्रक्रियेद्वारे जावे लागेल.या प्रक्रियेत आपल्याला आपला ईमेल आयडी द्यावा लागेल. या प्रक्रियेद्वारे आपले खाते हॅकर्स किंवा इतर कोणत्याही प्रवेशापासून संरक्षित केले जाईल. एका महिन्यानंतर, इंस्टाग्राम आपल्या स्टोरीज हटवेल:

ज्यांना माहित नाही त्यांना असे सांगा की हटविलेल्या इंस्टाग्राम स्टोरीजअलीकडील हटवलेल्या फोल्डरमध्ये 24 तास राहतील.त्याच वेळी, IGTV ची फीड एक महिना टिकते. याचा अर्थ असा की यूजर्स कडे हटविलेले पोस्ट आणि व्हिडिओ पुन्हा मिळवण्यासाठी वेळ आहे. परंतु ३० दिवसा नंतर इन्स्टाग्राम या फोल्डरमधूनच सर्व व्हिडिओ आणि फोटो हटवेल. लॉन्च झालेल्या स्टोरीजसाठी उभ्या फीड्स असू शकतातः

कंपनी लवकरच स्टोरीज व्हर्टिकल फीड नावाचे एक नवीन फीचर लॉन्च करण्याचे काम करीत आहे.हे नवीन यूजर्सला TikTok सारखे वर्टिकली वीडियोज पाहण्यास मदत करेल. तसेच, कंपनी विशिष्ट सुरक्षा मानकांवर काम करत आहे.

Web Title: Deleted posts and videos on Instagram are to be retrieved tipsMake use of this feature marathi news