TrashBot : बारावीच्या विद्यार्थिनीने बनवला अद्भुत 'ट्रॅशबॉट' रोबो; कचरा बघताच पळत जाऊन करतोय साफसफाई, पाहून तुमचं डोकं चक्रावेल

दिल्लीतील एका १७ वर्षीय विद्यार्थिनीने तंत्रज्ञानाचा जादूई वापर करून शहरातील घाण दूर करण्यासाठी एक अद्भुत रोबोट तयार केला आहे. ही कहाणी आहे मेहनत, कल्पकता आणि एका छोट्याशा सहलीतून जन्मलेल्या मोठ्या स्वप्नाची..एक सहलीतून बदललेले आयुष्य२०२३ मध्ये शाळेच्या सहलीदरम्यान मयूर विहार येथे माही मलहानीचे डोळे एका दृश्याने भरले. सुंदर नर्सरी आणि ऐतिहासिक ठिकाणाजवळ कचराकुंड्या असतानाही सर्वत्र पसरलेली घाण पाहून तिच्या मनात खळबळ उडाली. लोक जबाबदारी घेत नाहीत हे पाहून तिने ठरवले की, तंत्रज्ञानाने या समस्येवर उपाय शोधायचा. तेव्हापासून तिच्या मनात 'ट्रॅशबॉट'ची कल्पना रुजली..Ayush Singh : फक्त 19 वर्षांचा मुलगा, AI वापरुन महिन्याला कमवतोय 1 कोटी रुपये, सोशल मीडियावर व्हायरल झाली ट्रिक.स्वप्नाला आकार देणारी मेहनतबारावीत शिकणारी माही लहानपणापासूनच कोडिंगची आवड बाळगते. पायथॉन, C++ आणि java स्क्रिप्टमध्ये तिची मजबूत पकड होती. तिने IIT दिल्लीच्या रँचो लॅब्सकडून मार्गदर्शन घेतले. शाळेतील शिक्षकांनीही प्रोत्साहन दिले. रात्रंदिवस मेहनत करत माहीने पूर्णपणे स्वतःच्या हाताने हा रोबोट तयार केला. या प्रवासाने तिचा आत्मविश्वास खूप वाढला..जादुई ट्रॅशबॉट कसा काम करतो?ट्रॅशबॉट ही साधी कचरापेटी नाही, तर एक बुद्धिमान साथीदार आहे. स्मार्टफोन अॅपने त्याला नियंत्रित करता येते. अल्ट्रासॉनिक सेन्सर्स त्याला अडथळ्यांपासून वाचवतात. कॅमेरा आणि YOLOv3 एआय मॉडेलने तो ९० टक्के अचूकतेने कचऱ्याचे वर्गीकरण करतो ओला, सुका, प्लास्टिक किंवा कागद. रास्पबेरी पाय आणि अर्डुइनो उनोमुळे तो सहज फिरतो आणि कचरा गोळा करतो..Internet Tricks : मोबाईलचं 4G नेटवर्क पळेल 5G सारखं; सुपरफास्ट इंटरनेटसाठी वापरुन बघा 'ही' सिक्रेट ट्रिक, खूप कमी लोकांना आहे माहिती.शाळा आणि समाजातले यशघरच्या कॅफेटेरिया आणि शाळेत प्रथम चाचणी यशस्वी झाली. भौतिकशास्त्र शिक्षक डॉ. एस. के. सिंघल यांना ते पाहून आश्चर्य वाटले. नंतर नोएडातील लोटस बुलेवार्ड आणि उदयपूर महानगरपालिकेतील सोसायट्यांमध्येही त्याची चाचणी घेण्यात आली. रहिवासी म्हणतात, “रोबोट आपोआप कचरा योग्य डब्यात टाकतो, आमचे काम सोपे झाले.”.कमी खर्च आणि मोठी ओळखहा रोबोट अडथळे टाळण्यात ९८ टक्के अचूक आहे आणि किंमत फक्त ७,००० रुपये आहे. मोठ्या प्रमाणात बनवल्यास ४,००० रुपयांपर्यंत खर्च कमी होऊ शकतो. जागतिक रोबोट ऑलिम्पियाडमध्ये भारतात दुसरे स्थान आणि इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिटमध्ये टॉप ५० प्रकल्पांमध्ये स्थान मिळवून माहीने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.भविष्यात माही ट्रॅशबॉटला सौरऊर्जेवर चालणारे बनवण्याचे आणि ग्रामीण भागांसाठी अधिक सोपे करण्याचे स्वप्न पाहत आहे. तिची कहाणी सिद्ध करते की छोट्या प्रयत्नातून मोठे बदल घडवता येतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.