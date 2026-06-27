विज्ञान-तंत्र

TrashBot : बारावीच्या विद्यार्थिनीने बनवला अद्भुत 'ट्रॅशबॉट' रोबो; कचरा बघताच पळत जाऊन करतोय साफसफाई, पाहून तुमचं डोकं चक्रावेल

Young Delhi Student Creates Smart TrashBot Robot : दिल्लीच्या १७ वर्षीय माहीने 'ट्रॅशबॉट' बनवलाय. कचरा स्वतः साफ करणारा जादुई रोबोट, कसा काम करतो जाणून घ्या
17-year-old Mahi Malhani from Delhi proudly showcasing her award-winning AI robot 'TrashBot' that autonomously collects and segregates waste with high accuracy.

17-year-old Mahi Malhani from Delhi proudly showcasing her award-winning AI robot 'TrashBot' that autonomously collects and segregates waste with high accuracy.

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

दिल्लीतील एका १७ वर्षीय विद्यार्थिनीने तंत्रज्ञानाचा जादूई वापर करून शहरातील घाण दूर करण्यासाठी एक अद्भुत रोबोट तयार केला आहे. ही कहाणी आहे मेहनत, कल्पकता आणि एका छोट्याशा सहलीतून जन्मलेल्या मोठ्या स्वप्नाची.

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