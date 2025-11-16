Delhi Blast Plan : काय आहे Dead Drop ईमेल? जे वापरुन दहशतवाद्यांनी दिल्ली बॉम्बस्फोटाचा कट रचला..समोर आला धक्कादायक प्लॅन

Dead Drop E-Mail : राजधानी दिल्लीला हादरवून टाकणाऱ्या लाल किल्ल्याजवळील भयानक बॉम्बस्फोटाच्या तपासात सुरक्षा यंत्रणांना मोठा यश मिळाला आहे. 10 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या या स्फोटात एका आय20 कारचा भीषण स्फोट झाला, ज्यात 13 निष्पाप लोकांचा मृत्यू झाला आणि जवळपास 24 जण गंभीर जखमी झाले. आता उघड झालेल्या माहितीनुसार, हा कट रचणाऱ्या दहशतवाद्यांनी अत्यंत चलाख 'डेड ड्रॉप' ईमेल तंत्राचा वापर केला होता. हे तंत्र इतके गुप्त आहे की, पोलिसांना ट्रेस करणेही कठीण जाते.'डेड ड्रॉप' ईमेल म्हणजे काय?हे एक जुन्या हेरगिरी पद्धतीचे आधुनिक स्वरूप आहे. दहशतवादी एकाच ईमेल खात्यात लॉग इन करतात. ते संदेश टाइप करून 'ड्राफ्ट' फोल्डरमध्ये सेव्ह करतात, पण कधीही 'सेंड' करत नाहीत. दुसरा साथीदार त्याच खात्यात लॉग इन करून ड्राफ्ट वाचतो आणि पुढचे पाऊल उचलतो. यामुळे संदेश सर्व्हरवरून जात नाही, त्याचा डिजिटल ट्रेस राहात नाही. यामुळे दहशतवादी आपली ओळख लपवतात आणि पोलिसांच्या रडारपासून दूर राहतात. तपासात असे दिसते की, आरोपींनी टेलिग्राम आणि थ्रीमा सारख्या सुरक्षित अॅप्सचा वापर करून संदेशांचे तीन भाग पाठवले. हे भाग एकत्र करून पूर्ण योजना तयार होत असे..Viral Video : देवा असलं बालपण कुणालाच देऊ नको रे! ऊसतोड कामगारांच्या चिमुकल्या मुलांचा व्हिडिओ व्हायरल; बालदिनालाच इतकी वाईट अवस्था...मुख्य आरोपी कोण?या कटातील मुख्य आरोपी आहेत डॉ. मुझम्मिल शकील, उमर मोहम्मद आणि शाहिद सईद हे तीन डॉक्टर..हे सर्व पाकिस्तानातील जैश-ए-मोहम्मद दहशतवादी गटाशी जोडलेले असल्याचे तपासात समोर आले. उमर मोहम्मद हा स्फोट झालेल्या आय20 कारचा चालक होता. मुझम्मिल आणि शाहिद यांना स्फोटापूर्वीच जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी अटक केले. अल फलाह विद्यापीठातील मुझम्मिलच्या खोलीत गुप्त बैठका घेऊन त्यांनी दिल्लीत बॉम्बस्फोटांची ब्ल्यूप्रिंट तयार केली. उमरने साथीदारांच्या अटकेनंतर घाबरून हा स्फोट घडवला असावा, असे मानले जाते..Horoscope News : तुमचा उद्याचा दिवस कसा असेल? मेष ते मीन राशिभविष्य..जाणून घ्या ज्योतिषशास्त्र काय सांगते.पोलिसांच्या छाप्यात धक्कादायक साहित्य जप्त झाले. दिल्लीजवळील भाड्याच्या लपलेल्या ठिकाणाहून 3000 किलोग्रॅम स्फोटके, बॉम्ब बनवण्याचे साहित्य, शाहिदच्या कारमधून रायफल आणि दारूगोळा सापडला. हे डॉक्टर दहशतवादी मॉड्यूलचे हिस्सा असल्याचे स्पष्ट झाले. पाकिस्तानातील हँडलर्सकडून सूचना मिळाल्या असाव्यात. हा खुलासा दिल्लीला नाही तर संपूर्ण देशाला सतर्क करतोय. दहशतवादी आता डॉक्टरांसारख्या सुशिक्षित लोकांना हाताशी धरून डिजिटल तंत्राने हल्ले रचतात. सुरक्षा यंत्रणा आता ईमेल ड्राफ्ट्स आणि सुरक्षित अॅप्सवर लक्ष केंद्रित करणार आहेत. नागरिकांनी संशयास्पद हालचाली पाहिल्यास त्वरित पोलिसांना कळवावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.