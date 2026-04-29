दहशतवादी संघटनेशी तुमचं कनेक्शन सापडंलय...NIA च्या नावाने डिजिटल अरेस्ट; वृद्धाची 9.5 लाखांची फसवणूक, कसं सुरक्षित राहायचं पाहा

सायबर फसवणूक करणाऱ्या टोळ्या आता नव्या आणि धोकादायक डावपेच वापरत आहेत. यावेळी त्यांनी दहशतवाद्यांशी संबंध जोडल्याचे खोटे आरोप लावून एका वृद्ध व्यक्तीची ९.५ लाख रुपयांची फसवणूक केली आहे. ही घटना सध्या चर्चेत आहे..६ एप्रिल रोजी लखनौतील ८५ वर्षीय एका वृद्धाला अनोळखी नंबरवरून व्हॉट्सॲप कॉल आला. फोन करणाऱ्या व्यक्तीने स्वतःला राष्ट्रीय तपास संस्थेचा (NIA) अधिकारी असल्याचे सांगितले. त्याने वृद्धाला सांगितले की, "तुम्ही दहशतवादी कारवायांमध्ये सामील आहात आणि तुमच्याविरुद्ध अटक वॉरंट काढण्यात आले आहे.फसवणूक करणाऱ्यांनी बनावट कागदपत्रे आणि गंभीर आरोपांचा हवाला देत वृद्धाला घाबरवले. त्यांना व्हिडिओ कॉलवर हजर राहून तपासात सहकार्य करण्याचे आदेश दिले. डिजिटल अटकच्या नावाखाली त्यांना ६ एप्रिल ते ९ एप्रिल या काळात घरातच थांबवून ठेवण्यात आले. कुटुंबीयांना काहीही सांगू नका, असा इशाराही देण्यात आला..तपासाच्या नावाखाली सतत धमक्या आणि दबाव टाकला गेला. घाबरलेल्या वृद्धाने ७ एप्रिलला ७.५ लाख रुपये आणि ९ एप्रिलला २ लाख रुपये असे एकूण ९.५ लाख रुपये फसवणूक करणाऱ्यांच्या दिलेल्या खात्यात हस्तांतरित केले. काही दिवसांनी जेव्हा वृद्ध व्यक्तीला संशय आला, तेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की ही पूर्णपणे सायबर फसवणूक होती. त्यांनी लगेच पोलिसांत तक्रार दाखल केली..पोलिसांनी सांगितले की, फसवणूक करणारे आता NIA, CBI सारख्या संस्थांचा वापर करून आणि दहशतवादाचा भयानक आरोप लावून लोकांना घाबरवत आहेत. विशेषतः वृद्ध आणि एकट्या राहणाऱ्या व्यक्तींना लक्ष्य केले जाते.पोलिसांनी सर्व नागरिकांना सावधगिरीचा सल्ला दिला आहे. अनोळखी नंबरवरून येणाऱ्या कोणत्याही कॉलवर, विशेषतः पोलिस किंवा तपास यंत्रणेच्या नावाने येणाऱ्या कॉलवर ताबडतोब विश्वास ठेवू नका. कोणतेही पैसे हस्तांतरित करण्यापूर्वी निश्चितपणे जवळच्या पोलिस ठाण्यात किंवा कुटुंबीयांशी चर्चा करा.