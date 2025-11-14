Personal Data Protection: तुमच्या मोबाईल डेटाची सुरक्षा करा, सरकारने बनवला नियम; उल्लंघन केल्यास शिक्षा

नवी दिल्लीः भारतीय नागरिकांना आता अनावश्यक कॉल्स, स्पॅम मेसेजेस आणि अनधिकृत डेटा अॅक्सेसपासून सुरक्षा मिळणार आहे. जर तुमच्या परवानगीशिवाय तुमचा फोन नंबर लीक केला तर असं करणाऱ्यांविरोधात तुम्ही तक्रार देऊ शकता. त्या व्यक्तीची चौकशी करुन त्याच्यावर कारवाई होऊ शकते..भारत सरकारने १४ नोव्हेंबर रोजी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रुल्स २०२५ (DPDP Rules 2025) ला ऑफिशियली नोटिफाय केलं आहे. या नवीन नियमांद्वारे भारतीय नागरिकांना त्यांची ऑनलाईन प्रायव्हसी आणि पर्सनल डेटावर कंट्रोल ठेवता येणार आहे. हे नियम डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अॅक्ट २०२४ चे कलम ४० (१) आणि ४० (२) नुसार बनवण्यात आलेले आहेत..केंद्र सरकारने नोटिफिकेशनमध्ये म्हटलंय की, आता केंद्र सरकार खालील नियम बनवत आहे. याला डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रुल्स २०२५ म्हटलं जाईल. या नियमांना १२ ते १८ महिन्यांमध्ये पूर्णपणे लागू केलं जाईल. काही तरतुदी तातडीने लागू होतील, आणि इतर नियम टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे..Kolhapur Election: आरक्षण लागले आणि उमेदवार मैदानात रातोरात बदलले प्रभागांतील फलक; सोशल मीडियावर घोषणांचा महापूर!.नवीन नियमांमध्ये काही महत्त्वाचे बिंदू नमूद करण्यात आलेले आहेत. आता कोणत्याही संस्थेला एखाद्या व्यक्तीचा डेटा घ्यायचा असेल तर हा डेटा का आणि कुठल्या कारणासाठी घेण्यात यतोय, याची माहिती द्यावी लागेल. ही माहिती सरळ आणि स्पष्ट भाषेत द्यावी लागणार आहे, कारण कोणत्याही व्यक्तीला लगेच लक्षात आलं पाहिजे..सोबतच डेटा घेणाऱ्या कंपनीला एक कन्सेंट मॅनेजर नियुक्त करावा लागणार आहे. नियमांचं पालन होतंय की नाही, हे पाहण्याचं काम तो करेल. डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी कंपन्यांना एन्क्रिप्शन, फायरवॉल आणि इतर सुरक्षेचे उपाय राबवावे लागमार आहेत. जर कुठल्याही कारणाने डेटा लीक झाला तर प्रभावित व्यक्तीला तातडीने आणि स्पष्ट शब्दांमध्ये सूचना द्यावी लागेल. हा डेटा कधी आणि कसा लीक झाला, हेही सांगावं लागेल. शिवाय याचा परिणाम काय होईल, पुढे काय पावलं उचलली जात आहेत, हेही सांगावे लागणार आहे..World Diabetes Day 2025: वयोमान नाही तर जीवनशैली कारणीभूत! महाराष्ट्रात २८ लाखांहून अधिक रुग्नांना मधुमेहाचे निदान.नवीन नियमानुसार, कोणतीही संस्था स्वतःकडे एका वर्षापेक्षा जास्तकाळ डेटा ठेऊ शकणार नाही. काही कायदेशीर बाबींसाठी गरज असेल तर यात मुभा देण्यात आलेली आहे. जर डेटा काढण्याची प्रक्रिया सुरु होणार असेल तर युजरला ४८ तास आधी माहिती द्यावी लागेल. १८ वर्षांखालील लहान मुलं आणि अपंग व्यक्तींच्या डेटासाठी विशेष प्रावधान करण्यात आलेलं आहे.सरकारने या नियमांसाठी डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड गठीत करण्याची घोषणा केली आहे. हा बोर्ड डेटा उल्लंघनाच्या स्वरुपावर आधारित दंड निश्चित करेल. कोणत्याही डेटा सांभाळणाऱ्या संस्थेला प्रति उल्लंघन २५० रुपयांपर्यंत शिक्षा होईल. छोट्या व्यावसायिकांना लक्षात घेऊन दंड प्रणालीचे स्तरिकरण करण्यात आलेले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.