Personal Data Protection: तुमच्या मोबाईल डेटाची सुरक्षा करा, सरकारने बनवला नियम; उल्लंघन केल्यास शिक्षा

Government Notifies Digital Personal Data Protection Rules 2025; Strict Penalties for Data Leak and Privacy Breach: प्रत्येक मोबाईल युजरला नवीन नियमांप्रमाणे सुरक्षा मिळणार आहे. ग्राहकांनी जागरुक राहण्याची गरज आहे.
नवी दिल्लीः भारतीय नागरिकांना आता अनावश्यक कॉल्स, स्पॅम मेसेजेस आणि अनधिकृत डेटा अॅक्सेसपासून सुरक्षा मिळणार आहे. जर तुमच्या परवानगीशिवाय तुमचा फोन नंबर लीक केला तर असं करणाऱ्यांविरोधात तुम्ही तक्रार देऊ शकता. त्या व्यक्तीची चौकशी करुन त्याच्यावर कारवाई होऊ शकते.

