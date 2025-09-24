Buyhatake : सणासुदीचा सीजन तोंडावर आला आणि बिग बिलियन डेज, ग्रेट इंडियन फेस्टिव्हलसारख्या सेल्सच्या जाहिराती सर्वत्र दिसू लागल्या. फ्लिपकार्ट, अॅमेझॉनसारख्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर ५०%, ६०% किंवा अगदी ८०% सवलतींचे दावे केले जातात. पण या सवलती खरंच फायदेशीर आहेत का? यावर यूट्यूबर ध्रुव राठीने एक व्हायरल व्हिडीओ शेअर करत खरी सूट ओळखण्याची सोपी ट्रिक सांगितली आहे..ऑनलाइन खरेदी करताना किंमती पाहून अनेकदा गोंधळ होतो. उत्पादनाची मूळ किंमत काय होती, हे लक्षात ठेवणे कठीण असते. यासाठी ध्रुव राठीने "बाय हटके" नावाचे एक मोफत गुगल क्रोम एक्सटेंशन सुचवले आहे. हे टूल तुमच्या ब्राउझरमध्ये इन्स्टॉल करून कोणत्याही उत्पादनाची खरी किंमत आणि त्याची सुरुवातीपासूनची किंमत तपासता येते. यामुळे सवलती किती खऱ्या आहेत, हे समजते..Dmart Offers : डीमार्टमध्ये सगळ्यात मोठा सेल कधी असतो? डीमार्टमध्ये वस्तू सगळ्यात जास्त स्वस्त कधी मिळतात..बघा एका क्लिकवर.उदाहरणार्थ राठीने व्हिडीओमध्ये एका वॉशिंग मशीनचा दाखला दिला. बिग बिलियन डेज सेलमध्ये ती २३% सवलतीसह १८,४९० रुपयांना विकली जात होती. पण "बाय हटके"ने रेड अलर्ट दाखवला. कारण मागील सेलमध्ये तीच वॉशिंग मशीन १७,७४६ रुपयांना उपलब्ध होती. इतकेच नाही तर ही किंमत ९० दिवसांच्या सरासरी किमतीपेक्षा जास्त होती..Whatsapp Aadhaar : आता चक्क व्हॉट्सअॅपवर मिळणार आधार कार्ड; सरकारने सुरू केली नवी सुविधा, पण हे फायद्याचं की तोट्याचं?.दुसऱ्या उदाहरणात एका शूजच्या जोडीवर ७०% सूट दाखवली गेली पण किंमतीचा आलेख तपासल्यावर किंमत वाढलेली दिसली, कमी नाही.. "बाय हटके"चे एआय आधारित फीचर्स, जसे की प्राइस कंपेरिजन आणि लूकअलायके, वेगवेगळ्या ब्रँडमधील समान उत्पादने शोधून त्यांच्या किंमतींची तुलना करतात. ऑटो कूपन आणि किंमतीतील घट यासारखी फीचर्स नियमित खरेदीवर पैसे वाचवतात. भारतात ऑनलाइन शॉपिंगची क्रेझ वाढत आहे, पण ध्रुव राठीच्या या ट्रिक्स वापरून हुशारीने खरेदी केल्यास खऱ्या सवलतींचा फायदा घेता येईल. त्यामुळे पुढच्या सेलमध्ये खरेदी करताना "बाय हटके" वापरून सावध राहा आणि फसवणुकीपासून स्वतःला सुरकशीत ठेवा.FAQs How can I check if an online discount is genuine?ऑनलाइन सवलत खरी आहे की नाही हे कसे तपासावे?"बाय हॅटके" क्रोम एक्सटेंशन वापरून उत्पादनाच्या किंमतीचा इतिहास तपासा, ज्यामुळे सवलत खरी की खोटी हे समजेल.What is the "Buy Hatke" tool mentioned by Dhruv Rathee?ध्रुव राठीने सांगितलेले "बाय हॅटके" टूल म्हणजे काय?"बाय हॅटके" हे एक मोफत गुगल क्रोम एक्सटेंशन आहे, जे उत्पादनांच्या किंमतींची तुलना आणि इतिहास दाखवते.Can "Buy Hatke" help compare prices across different platforms?"बाय हॅटके" वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवरील किंमतींची तुलना करू शकते का?होय, "बाय हॅटके" चे प्राइस कंपेरिजन फीचर वेगवेगळ्या वेबसाइटवरील किंमती तपासून सर्वोत्तम डील शोधते.Is the "Buy Hatke" tool free to use?"बाय हॅटके" टूल वापरण्यासाठी मोफत आहे का?होय, "बाय हॅटके" पूर्णपणे मोफत आहे आणि कोणत्याही ब्राउझरमध्ये सहज इन्स्टॉल करता येते.How does the AI feature of "Buy Hatke" assist in shopping?"बाय हॅटके" चे एआय फीचर खरेदीत कशी मदत करते?एआय-आधारित लूकअलायके फीचर समान उत्पादने शोधते, तर ऑटो कूपन आणि किंमत घट अलर्टमुळे पैसे वाचतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.