Diwali Safety : दिवाळीला WhatsApp Group वर चुकूनही पाठवा नका 'हे' 5 मेसेज; नाहीतर तुरुंग अन् कोर्टाच्या फेऱ्या मारण्यात निघून जाईल सण

Diwali Whatsapp Safety : दिवाळीचा सण जवळ येतोय आणि व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर शुभेच्छा, मिम्स, व्हिडिओ यांची रेलचेल सुरू झाली आहे. पण थांबा..तुम्ही ग्रुपवर काहीही शेअर करण्यापूर्वी सावध व्हा. काही मेसेज तुम्हाला पोलिस केस किंवा कोर्टाच्या फेऱ्यात अडकवू शकतात. त्यामुळे तुम्ही ५ प्रकारचे मेसेज टाळा आणि सुरक्षित सण साजरा करा.१. अॅडल्ट व्हिडिओ किंवा विनोदग्रुपवर मस्करी म्हणून अॅडल्ट फोटो, व्हिडिओ किंवा विनोद पाठवणं टाळा. आयटी कायद्याच्या कलम ६७ अंतर्गत याला तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते. त्यामुळ फॉरवर्ड बटण दाबताना जबाबदारीने विचार करा..Lakshmi Pujan : लक्ष्मीपूजन दिवशी चुकूनही करू नका 'या' 3 गोष्टी, नाहीतर माता लक्ष्मी अन् कुबेर देव दोघेही होतील नाराज.२. राष्ट्रविरोधी मजकूरदेशाविरुद्ध आक्षेपार्ह मिम्स, व्हिडिओ किंवा मजकूर शेअर केल्यास थेट पोलिस कारवाई होऊ शकते. याला देशद्रोहाचा गुन्हा मानला जाऊ शकतो. एखाद्या ग्रुप मेंबरने तक्रार केली तर तुमची अडचण वाढेल..Oneplus Discount : दिवाळी-धनत्रयोदशीला OnePlus ची गोल्डन डील! अर्ध्या किंमतीत मिळू लागलेत हे प्रीमियम मोबाईल, इथे सुरुय ऑफर..एकदा बघाच.३. बालकांच्या गुन्ह्यांशी संबंधित कंटेंटमुलांविरुद्ध हिंसाचार, पोर्नोग्राफी किंवा संवेदनशील मजकूर शेअर करणं POCSO कायद्याखाली गंभीर गुन्हा आहे. अशा कंटेंटमुळे तुम्हाला तात्काळ अटक होऊ शकते. मस्करीतही असं काही पाठवू नका..४. हिंसाचाराचे किंवा एमएमएसचे व्हिडिओमारामारी, हिंसाचार किंवा एमएमएस शेअर करणं आयटी कायद्याच्या कलम 66A आणि 153A अंतर्गत गुन्हा आहे. असे मेसेज समाजात द्वेष पसरवतात आणि तुमची ऑनलाइन प्रतिमा धोक्यात आणतात..५. बेकायदेशीर कंटेंटकोणताही बेकायदेशीर मजकूर किंवा व्हिडिओ शेअर केल्यास ग्रुप अॅडमिनलाही जबाबदार धरलं जाऊ शकतं. त्यामुळे प्रत्येक मेसेज पाठवण्यापूर्वी नीट विचार करा. व्हॉट्सअॅप हे संवादाचं उत्तम साधन आहे पण त्याचा वापर जबाबदारीने करा. चुकीच्या मेसेजमुळे तुमची दिवाळी कोर्टात किंवा तुरुंगात साजरी होऊ शकते. सुरक्षित आणि आनंदी सणासाठी समजूतदारपणे व्हॉट्सअॅप वापरा.FAQsWhat types of messages can lead to legal trouble on WhatsApp?व्हॉट्सअॅपवर कोणते मेसेज कायदेशीर अडचणी आणू शकतात?प्रौढांसाठीचे व्हिडिओ, राष्ट्रविरोधी मजकूर, बाल गुन्ह्यांशी संबंधित सामग्री, हिंसाचाराचे व्हिडिओ आणि बेकायदेशीर कंटेंट पाठवल्यास कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.Can sharing adult content in a private WhatsApp group be a crime?खाजगी व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये प्रौढांसाठी कंटेंट शेअर करणं गुन्हा आहे का?A (Marathi): होय, आयटी कायद्याच्या कलम ६७ अंतर्गत प्रौढांसाठी कंटेंट शेअर करणं गुन्हा आहे आणि त्याला तुरुंगवास व दंड होऊ शकतो.What happens if someone reports my WhatsApp message?कोणी माझा व्हॉट्सअॅप मेसेज तक्रार केला तर काय होईल?तक्रार केल्यास पोलिस कारवाई होऊ शकते, आणि देशविरोधी किंवा आक्षेपार्ह मजकूर असल्यास देशद्रोहाचा आरोपही लागू शकतो.Are WhatsApp group admins responsible for illegal content?बेकायदेशीर कंटेंटसाठी व्हॉट्सअॅप ग्रुप अॅडमिन जबाबदार आहे का?होय, ग्रुप अॅडमिन बेकायदेशीर कंटेंटसाठी कायदेशीरदृष्ट्या जबाबदार धरला जाऊ शकतो.How can I stay safe while using WhatsApp during festivals?सणासुदीत व्हॉट्सअॅप वापरताना सुरक्षित कसं राहावं?मेसेज पाठवण्यापूर्वी नीट तपासा, आक्षेपार्ह किंवा संवेदनशील कंटेंट टाळा आणि जबाबदारीने व्हॉट्सअॅप वापरा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.