GST Reform : दसरा-दिवाळीत स्वस्ताईचा बार! टीव्ही अन् एसीचे दर उतरणार? पंतप्रधान मोदीची 'त्या' घोषनेनंतर जल्लोष

जीएसटी सुधारणांमुळे दिवाळीत टीव्ही, एसीसारख्या वस्तू स्वस्त होण्याची शक्यता आहे.बाजारपेठेत उत्साह वाढला असून विक्रमी विक्रीची अपेक्षा आहे.टियर-2, टियर-3 शहरांना परवडणाऱ्या किमतीत प्रीमियम उत्पादने मिळतील..GST reform 2025 : यंदाच्या दिवाळीत ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी जीएसटी सुधारणांची घोषणा केल्यानंतर बाजारपेठ उत्साहाने भरली आहे. या सुधारणांमुळे टीव्ही, फ्रिज आणि एअर कंडिशनरसारख्या ग्राहकोपयोगी वस्तू स्वस्त होऊ शकतात. सध्या जीएसटीचे चार स्लॅब (५%, १२%, १८%, २८%) असून येत्या दिवाळीपासून हे फक्त ५% आणि १८% असे दोन स्लॅब होण्याची शक्यता आहे. याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नसली तरी उद्योग क्षेत्रात उत्साह आहे..हायर इंडियाचे अध्यक्ष एनएस सतीश यांनी सांगितले की जीएसटी सुधारणांमुळे ग्राहकांना प्रीमियम उत्पादने परवडणाऱ्या किमतीत मिळतील. विशेषतः ३२ इंचापेक्षा मोठे एलईडी टीव्ही आणि एअर कंडिशनर यांची मागणी वाढेल. सणासुदीच्या काळात ग्राहकांना चांगली फीचर्सअसलेली उत्पादने कमी किमतीत खरेदी करता येतील याचा फायदा टियर २ आणि टियर ३ शहरांपर्यंत पोहोचेल. यामुळे ई कॉमर्स विक्रीलाही चालना मिळेल..एसपीपीएलचे सीईओ अवनीत सिंग मारवाह यांनी सांगितले की ग्राहकोपयोगी वस्तूंवरील २८% जीएसटी कमी करून १८% करणे ही उद्योगाची जुनी मागणी आहे. हा दर जगातील विकसनशील देशांतील सर्वाधिक आहे. प्रस्तावित कपात झाल्यास सणासुदीच्या काळात ब्रँडना २०% पर्यंत विक्री वाढण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः स्मार्ट टीव्ही आणि एअर कंडिशनरसारख्या उत्पादनांना मागणी वाढेल..ते म्हणाले, १८% स्लॅबमधून सरकारला सर्वाधिक महसूल मिळतो. कर कमी केल्यास मागणी वाढून सरकारलाही फायदा होईल. जर जीएसटी सुधारणा वेळेवर लागू झाल्या तर यंदा सणासुदीचा काळ गेल्या अनेक वर्षांतील सर्वात बेस्ट ठरू शकतो. बाजारपेठेतील उत्साह आणि ग्राहकांच्या अपेक्षा यामुळे दिवाळीला खरेदीचा उत्साह डबल होण्याची शक्यता आहे.FAQsWill TVs and ACs really become cheaper this Diwali?यंदाच्या दिवाळीत टीव्ही आणि एसी खरंच स्वस्त होणार का?होय, जीएसटी सुधारणांमुळे २८% कर १८% पर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे टीव्ही आणि एसीच्या किमती कमी होऊ शकतात.What changes are expected in GST rates?जीएसटी दरांमध्ये कोणते बदल अपेक्षित आहेत?सध्याचे चार स्लॅब (५%, १२%, १८%, २८%) कमी करून फक्त ५% आणि १८% असे दोन स्लॅब होण्याची शक्यता आहे.How will GST reform benefit consumers?जीएसटी सुधारणांचा ग्राहकांना कसा फायदा होईल?जीएसटी कमी झाल्यास टीव्ही, फ्रिज, एसीसारख्या वस्तू स्वस्त होतील, ज्यामुळे ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमतीत प्रीमियम उत्पादने मिळतील.Which cities will benefit from these changes?या बदलांचा कोणत्या शहरांना फायदा होईल?टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमधील ग्राहकांना कमी किमतीत प्रीमियम उत्पादने खरेदी करण्याची संधी मिळेल.Will e-commerce sales increase due to GST reform?जीएसटी सुधारणांमुळे ई-कॉमर्स विक्री वाढेल का?होय, कमी किमतीमुळे ग्राहकांचा खरेदी उत्साह वाढेल, ज्यामुळे ई-कॉमर्स विक्रीत वाढ होईल.