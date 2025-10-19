Diwali 2025 Dudget Gadget Gifts: नातेवाईकांना द्या बजेट फ्रेंडली 'ही' 4 गॅझेट्स; दिवाळी होईल आनंददायी

Diwali Joy on a Budget: जर तुम्ही या दिवाळीत तुमच्या मित्रांना किंवा कुटुंबाला काहीतरी खास द्यायचा विचार करत असाल, तर महागड्या भेटवस्तूंवर खूप खर्च करण्याची गरज नाही. काही उत्तम आणि बजेट-फ्रेंडली गॅझेट्सची यादी तयार केली आहे जी केवळ उपयुक्तच नाही तर ट्रेंडी देखील आहेत. सर्वात उत्तम म्हणजे, ते सर्व Amazon वर सहज उपलब्ध आहेत. तुम्ही लगेच ऑर्डर करून सणाचा आनंद द्विगुणित करू शकता. .Apple Airtagजर तुम्ही खरोखर उपयुक्त भेटवस्तू शोधत असाल, तर Apple AirTag हा एक विचारपूर्वक गिफ्ट आहे. मुले, पाळीव प्राणी किंवा कार यासारख्या गोष्टींचा मागोवा घेण्यासाठी याचा वापर केला जाऊ शकतो. सध्या ते Amazon वर ₹२,७९९ मध्ये उपलब्ध आहे..पॉवर बँकजर तुमच्या घरात आयफोन वापरणारा असेल तर ही भेट खूप उपयुक्त ठरेल. या दिवाळीत भेट देण्यासाठी वापरकर्त्यासाठी ५००० एमएएच पॉवर बँक हा एक उत्तम पर्याय असू शकतो. बाजारात एक मॅग्नेटिक पॉवर बँक देखील उपलब्ध आहे. जी थेट आयफोनच्या मागील बाजूस जोडली जाते. ज्यामुळे वायरलेस चार्जिंग सोपे होते. हे आयफोन १२ ते आयफोन १५ मालिकेतील मॉडेल्सशी सुसंगत आहे..Diwali 2025: दिवाळीत दमा अन् सीओपीडीचा त्रास असणाऱ्या लोकांनी कोणती काळजी घ्यावी? वाचा एका क्लिकवर.वायरलेस कार रिसीव्हरजर तुमच्या मित्राच्या किंवा कुटुंबातील सदस्याच्या कारमध्ये अँड्रॉइड ऑटो किंवा अॅपल कारप्ले नसेल, तर वायरलेस कॉल रिसीव्हर डिव्हाइस गेम चेंजर ठरू शकते. अनेक कंपन्या ही उपकरणे विकतात. हे वायरलेस कार रिसीव्हर तुमच्या कारला जास्त खर्च न करता स्मार्ट वैशिष्ट्यांसह सुसज्ज करू शकते. ज्यांना ड्रायव्हिंग आधुनिक आणि सोपे बनवायचे आहे त्यांच्यासाठी ही भेट परिपूर्ण आहे..Diwali 2025: दिवाळीत पाण्यावरचे दिवे मुलांसाठी धोकादायक, डॉक्टरांनी नेमकं काय सांगितले?.वनप्लस नॉर्ड बड्स २आरहे इअरबड्स बेस्ट साउड आणि जास्त चालणारी बॅटरी यांचे मिश्रण आहे. १२.४ मिमी ड्रायव्हर्स आणि ३८ तासांपर्यंतचा प्लेबॅक वेळ प्रवासी किंवा संगीत प्रेमींसाठी एक उत्तम पर्याय बनवतो. आकर्षक डिझाइन आणि आरामदायी फिटिंगसह, हे बड्स कोणत्याही गॅझेट प्रेमींच्या चेहऱ्यावर हास्य आणतील याची खात्री आहे. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.