Google Gemini च्या ट्रेंडी प्रॉम्प्ट्ससह दिवाळीत इंस्टाग्रामवर पोस्ट करा खास फोटो

दिवाळीत छान तयारी करून सोशल मिडियावर पोस्ट करण्याची लगबग सर्वांचीच असते. पण यंदा एक ट्विस्ट आहे! फोटोग्राफर्स बुक करणे किंवा तासनतास एडिटिंग करणे आता विसरून जा - लोक आता गुगल जेमिनी, एक एआय इमेज जनरेटर वापरत आहेत, ज्यामुळे बॉलीवूड चित्रपटासारखे दिसणारे चमकदार, पोर्ट्रेट तयार केले जातात. फेरी लाइट बॅकड्रॉपासून ते सिनेमॅटिक ग्लो-अपपर्यंत, हे व्हायरल प्रॉम्प्ट प्रत्येकाला एक डिजिटल मेकओव्हर देत आहेत जे इंस्टावर पोस्ट करण्यासाठी योग्य आहे.सोशल मीडियावर यूजर्स त्यांच्या दिवाळी पोर्ट्रेटच्या एआय-जनरेटेड व्हर्जन शेअर करत आहेत जे सणासाठी चमक आणि पारंपारिक आकर्षण कॅप्चर करतात, हे सर्व जेमिनीमध्ये टाइप केलेल्या काही क्रिएटिव्ह शब्दांद्वारे तयार केले जातात. जर तुम्हालाही हा ट्रेंड फॉलो करायचा असेल तर पुढील गोष्टी लक्षात ठेऊ शकता. .गुगल जेमिनी कसे वापरावे?तुमच्या ब्राउझर किंवा अॅपमध्ये गुगल जेमिनी ओपन करा. तुमचा प्रॉम्प्ट टाइप करा, ज्यामध्ये ड्रेसचा रंग, लाइट, बॅगराउड आणि भावना यासारख्या गोष्टींचा समावेश असेल. जनरेट वर क्लिक करा आणि जेमिनी काही सेकंदात खास फोटो बनवून देईल..Diwali Style AI Photo Prompts: सुंदर दिवाळी फोटोसाठी वापरा 'हे' 5 अनोखे एआय प्रॉम्प्ट्स .ट्रेंडिंग गुगल जेमिनी प्रॉम्प्ट्स Diwali lights for the winA young woman in a yellow kurti standing near glowing string lights with a golden bokeh background.Phuldhadi special A hyperrealistic 8K portrait of a woman lighting sparklers in an ivory-golden Anarkali, surrounded by diyas.Fairy light posePortrait of a girl holding fairy lights close to her face with a natural smile, festive glow, and dreamy lighting.Lehenga vibeA colourful lehenga shot under soft lighting, highlighting traditional jewellery and warm Diwali tones.Saree special Banarasi magenta saree, sparklers in hand, moody festive lighting, total “Bollywood main character” look..एआय-जनरेटेड दिवाळी पोर्ट्रेट व्हायरल कसा करावा?दिवाळीच्या दिवशी फोटो पोस्ट करा."Lit from in" किंवा "AI meets Diwali glow" सारख्या आकर्षक कॅप्शनसह तुमचा फोटो सोशल मिडियावर पोस्ट करा. #Diwali2025, #GoogleGeminiArt, #FestiveGlow, #AIportrait, #DiwaliVibes सारखे ट्रेंडिंग हॅशटॅग वापरा..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.