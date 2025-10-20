विज्ञान-तंत्र

Google Gemini च्या ट्रेंडी प्रॉम्प्ट्ससह दिवाळीत इंस्टाग्रामवर पोस्ट करा खास फोटो

जर तुम्हालाही हा ट्रेंड फॉलो करायचा असेल तर पुढील गोष्टी लक्षात ठेऊ शकता.
google gemini

google gemini

esakal
पुजा बोनकिले
Updated on

दिवाळीत छान तयारी करून सोशल मिडियावर पोस्ट करण्याची लगबग सर्वांचीच असते. पण यंदा एक ट्विस्ट आहे! फोटोग्राफर्स बुक करणे किंवा तासनतास एडिटिंग करणे आता विसरून जा - लोक आता गुगल जेमिनी, एक एआय इमेज जनरेटर वापरत आहेत, ज्यामुळे बॉलीवूड चित्रपटासारखे दिसणारे चमकदार, पोर्ट्रेट तयार केले जातात. फेरी लाइट बॅकड्रॉपासून ते सिनेमॅटिक ग्लो-अपपर्यंत, हे व्हायरल प्रॉम्प्ट प्रत्येकाला एक डिजिटल मेकओव्हर देत आहेत जे इंस्टावर पोस्ट करण्यासाठी योग्य आहे.

सोशल मीडियावर यूजर्स त्यांच्या दिवाळी पोर्ट्रेटच्या एआय-जनरेटेड व्हर्जन शेअर करत आहेत जे सणासाठी चमक आणि पारंपारिक आकर्षण कॅप्चर करतात, हे सर्व जेमिनीमध्ये टाइप केलेल्या काही क्रिएटिव्ह शब्दांद्वारे तयार केले जातात. जर तुम्हालाही हा ट्रेंड फॉलो करायचा असेल तर पुढील गोष्टी लक्षात ठेऊ शकता.

Loading content, please wait...
Social Media
lifestyle
science
Google
Google Photos
instagram
Science and Technology
artificial intelligence
photo
google chrome
instagram post
viral post
Google Gemini
Google Gemini AI

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com