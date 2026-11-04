Diwali Online Shopping: दिवाळीत बंपर डिस्काउंटच्या नावाखाली होतेय फसवणूक! 'हे' सायबर फ्रॉड माहीत असलेच पाहिजेत...

Beware of Fake Diwali Offers: दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर बाजारपेठा आणि ऑनलाईन शॉपिंग प्लॅटफॉर्म्सवर ऑफर्सचा पाऊस पडत आहे. स्मार्टफोन, लॅपटॉप, कपडे आणि घर सजावटीच्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी नागरिक मोठ्या प्रमाणावर ऑनलाईन माध्यमांचा वापर करत आहेत. पण, याच खरेदीच्या आनंदावर विरजण पाडण्यासाठी सायबर गुन्हेगारही सक्रिय झाले आहेत. सेल आणि सवलतींच्या नावाखाली लोकांची फसवणूक करून त्यांचे बँक खाते रिकामे करण्याचे प्रकार वाढले आहेत.ऑनलाईन खरेदी करताना कोणत्या ५ प्रमुख सायबर फ्रॉडपासून सावध राहणे गरजेचे आहे आणि सायबर गुन्हेगार लोकांची कशी दिशाभूल करतात, याची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे- .हुबेहुब दिसणाऱ्या बनावट शॉपिंग वेबसाइट्स (Fake Shopping Websites)दिवाळी सेलच्या काळात अनेक सायबर गुन्हेगार खऱ्या ब्रँड्ससारख्या दिसणाऱ्या डमी किंवा बनावट वेबसाइट्स तयार करतात. या साइट्सवर मोबाईल, टीव्ही आणि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू अत्यंत स्वस्त दरात किंवा बंपर डिस्काऊंटमध्ये मिळण्याचे आमिष दाखवले जाते. कमी किमतीच्या लोभापोटी ग्राहक या बनावट साईटवरून खरेदी करून ऑनलाइन पेमेंट करतात; पण पैसे दिल्यानंतर कोणतीही वस्तू डिलिव्हर होत नाही किंवा अत्यंत निकृष्ट दर्जाची वस्तू पाठवली जाते.सुरक्षित राहण्याचा उपाय: नेहमी कोणत्याही ब्रँडच्या अधिकृत (Official) ॲप किंवा अधिकृत वेबसाइटवरूनच खरेदी करा..Flipkart BBD Sale च्या नावाने नवा स्कॅम! मोफत गिफ्टच्या आमिषाला भुलण्याआधी हे वाचा...एका क्लिकमध्ये खातं होऊ शकतं रिकामं.सोशल मीडियावरील आकर्षक आणि खोट्या जाहिरातीइन्स्टाग्राम, फेसबुक आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर दिवाळीच्या नावाखाली अनेक भ्रामक जाहिराती फिरत असतात. ब्रँडेड वस्तूंवर ७० ते ८० टक्क्यांपर्यंत सूट देण्याचे आमिष दाखवून ग्राहकांना एका विशिष्ट लिंकवर क्लिक करण्यास भाग पाडले जाते. या लिंक्स युजर्सना थेट धोकादायक किंवा बनावट पोर्टलवर घेऊन जातात, जिथे आर्थिक फसवणूक होण्याचा मोठा धोका असतो.सुरक्षित राहण्याचा उपाय: सोशल मीडियावरील अज्ञातांच्या लिंकवर क्लिक करून खरेदी करणे टाळा आणि थेट अधिकृत प्लॅटफॉर्म तपासा..क्यूआर कोड (QR Code) स्कॅम आणि कॅशबॅकच्या नावाखाली लूटसणासुदीच्या काळात अनेक युजर्सना दिवाळी गिफ्ट, बक्षीस किंवा मोठे कॅशबॅक जिंकल्याचे सांगत बनावट क्यूआर कोड पाठवले जातात. हे कोड स्कॅन करून पैसे खात्यात जमा करण्याच्या बहाण्याने युजर्सना युपीआय पिन (UPI Pin) टाकायला सांगितला जातो. जसा युजर्स पिन टाकतो, तसा त्याच्या खात्यातील सर्व पैसा गायब होतो.महत्त्वाचे लक्षात ठेवा: कोणाकडूनही पैसे स्वीकारण्यासाठी किंवा कॅशबॅक मिळवण्यासाठी कधीही क्यूआर कोड स्कॅन करावा लागत नाही आणि यूपीआय पिन टाकावा लागत नाही..फेक डिलिव्हरी आणि रिफंड (Refund) स्कॅमसायबर गुन्हेगार अनेकदा कुरिअर वा डिलिव्हरी कंपनीच्या नावाचे बनावट मेसेज पाठवतात. यामध्ये तुमची ऑर्डर रद्द झाली आहे, डिलिव्हरी अडकली आहे किंवा पार्सलची वेळ बदलण्यासाठी एका लिंकवर क्लिक करण्यास सांगितले जाते. तसेच, रद्द झालेल्या ऑर्डरचा परतावा (Refund) मिळवण्यासाठी एक लिंक पाठवून बँक तपशील किंवा ओटीपी मागितला जातो. या माहितीच्या आधारे युजर्सच्या खात्यावर डल्ला मारला जातो.सुरक्षित राहण्याचा उपाय: कोणत्याही मेसेजमधील अनधिकृत लिंकवर क्लिक करून आपले बँक खात्याचे तपशील किंवा पॅन-आधारची माहिती शेअर करू नका..Diwali Pet Care: फटाक्यांच्या आवाजाने कुत्रे-मांजर घाबरतात? अशी घ्या काळजी; पशुवैद्यांनी सांगितल्या ५ टिप्स.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.