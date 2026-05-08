Smartwatch Cancer Risk : सतत स्मार्टवॉच घातल्याने कॅन्सर होतो का? रेडिएशन धोक्याबद्दल डॉक्टर काय सांगतात जाणून घ्या

आजकाल प्रत्येकाच्या मनगटावर स्मार्टवॉच किंवा फिटनेस बँड दिसते. फक्त वेळ पाहण्यासाठी नाही, तर हृदयाचे ठोके, झोप, पावले आणि कॅलरी मोजण्यासाठी लोक हे उपकरण मोठ्या उत्साहाने वापरतात. पण त्याचबरोबर एक भीतीही पसरली आहे. स्मार्टवॉचमुळे कर्करोग होतो का? या प्रश्नाचे सोपे आणि स्पष्ट उत्तर जाणून घेऊया..स्मार्टवॉच कसे काम करते?स्मार्टवॉच ही छोटी इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस आहे जी ब्लूटूथद्वारे फोनशी जोडली जाते. ती आपल्या शरीरातील विविध माहिती मोजते. यातून येणारा सिग्नल अतिशय कमी शक्तीचा असतो. हा नॉन-आयनायझिंग रेडिएशन प्रकारचा आहे, जो DNA ला हानी पोहोचवत नाही. मोबाइल फोनपेक्षाही याचे रेडिएशन खूप कमी असते आणि ते आंतरराष्ट्रीय सुरक्षित मर्यादेत आहे..रेडिएशनमुळे कर्करोगाचा धोका आहे का?वैज्ञानिक संशोधनानुसार, स्मार्टवॉचमुळे कर्करोग होतो याचा कोणताही ठोस पुरावा सापडलेला नाही. ब्लूटूथ सिग्नल किंवा त्याचे रेडिएशन हे कर्करोगाचे कारण ठरत नाही. अनेक वर्षांच्या अभ्यासानंतरही याबाबत सकारात्मक संबंध सिद्ध झाला नाही. म्हणजे फक्त स्मार्टवॉच घालून कर्करोग होण्याची भीती अनावश्यक आहे..पट्ट्यातील 'फॉरएव्हर केमिकल्स' ची समस्यानुकत्याच एका नव्या मुद्द्याकडे लक्ष वळले आहे. अनेक स्मार्टवॉच आणि फिटनेस बँडच्या पट्ट्यांमध्ये PFAS (फ्लोरोइलास्टोमर्स) नावाची रसायने वापरली जातात. याला 'फॉरएव्हर केमिकल्स' म्हणतात कारण ते पर्यावरणात सहज विघटित होत नाहीत. दीर्घकाळ उच्च प्रमाणात संपर्कात आल्यास आरोग्यास काही धोके असू शकतात. मात्र स्मार्टवॉच घालून थेट कर्करोग होतो हे अद्याप सिद्ध झालेले नाही..त्वचेला होणाऱ्या सामान्य समस्याडॉक्टरांच्या मते स्मार्टवॉचमुळे होणाऱ्या सर्वात जास्त समस्या त्वचेशी संबंधित असतात. पट्टा घट्ट बांधल्याने खाज सुटणे, पुरळ येणे, ऍलर्जी किंवा त्वचेवर खूण उमटणे ही समस्या आढळतात. या समस्या सामान्य आहेत आणि योग्य काळजी घेतल्यास सहज बऱ्या होतात. नियमित पट्टा स्वच्छ करणे आणि थोडा सैल ठेवणे याने फार फरक पडतो.