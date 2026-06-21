Zero Watt Bulb Myth : झिरो वॅट बल्बने खरंच लाईट बिल कमी येतं का? पैसे वाचवायचे असतील तर हे नक्की वाचा

भारतीय घरांमध्ये रात्रीभर मंद प्रकाश देणारा छोटा बल्ब बहुतेक प्रत्येकाच्या घरात दिसतो. लोक त्याला ‘झिरो वॅट बल्ब’ म्हणतात. पण हा बल्ब खरोखरच वीज वापरत नाही का? चला, या लोकप्रिय समजुतीची सत्यता जाणून घेऊया..नाव कसे पडले?ही कहाणी जुनी आहे. जुन्या काळात घरात एनालॉग मीटर होते. त्यातील डिस्क आणि सुई फार कमी वीज वापरली तर हलत नसे. मोठे दिवे बंद केल्यानंतरही हा छोटा बल्ब चालू ठेवला की मीटरची सुई ‘झिरो’ वरच दिसे. म्हणून लोकांनी त्याला ‘झिरो वॅट बल्ब’ म्हणायला सुरुवात केली. पण हा फक्त भ्रम आहे..Fathers Day Offers : फादर्स डे निमित्त भन्नाट ऑफर! फक्त 6 रुपये खर्चात 330 दिवस चालणारा रिचार्ज प्लॅन; 10GB बोनस डेटा.वास्तव काय आहे?कोणताही बल्ब प्रकाश देत असेल तर तो वीज वापरतोच. ‘झिरो वॅट’ हे नाव फक्त जुना समज आहे. जुने पारंपरिक झिरो वॅट बल्ब ५ ते १५ वॉट वीज वापरतात. म्हणजे ते पूर्णपणे झिरो नाहीत.आजचे डिजिटल मीटर सांगतात सत्यआता बहुतेक घरांमध्ये डिजिटल मीटर आले आहेत. हे मीटर अगदी थोड्या वीज वापरालाही लगेच ओळखतात. म्हणून आता हा बल्ब चालू ठेवला की बिलात थोडे तरी येतेच. मोठ्या प्रमाणात नाही, पण पूर्णपणे विनामूल्यही नाही..ChatGPT मध्ये मोठं अपडेट! आता वेळेवर मिळणार सगळे अलर्ट; जाणून घ्या कसं काम करतंय हे फीचर? आहे तुमच्या फायद्याचं.आधुनिक LED झिरो-वॉट बल्ब किती चांगले?आजकाल उपलब्ध LED ‘झिरो वॅट’ बल्ब फारच efficient आहेत. ते फक्त ०.३ ते १ वॉट वीज वापरतात. रात्री हलका प्रकाश हवा असल्यास हेच सर्वोत्तम पर्याय आहेत. ते कमी गरम होतात, दीर्घकाळ टिकतात आणि विजेचा खर्चही अत्यंत कमी करतात..Flying Flea C6 : बुलेट प्रेमींसाठी खुशखबर! रॉयल एनफिल्डची पहिली इलेक्ट्रिक बाईक लाँच; 154KM रेंज, रॅपिड चार्जिंग अन् किंमत फक्त....काय करावे?रात्री दिवा लावून ठेवण्याची सवय सोडता येत नसेल तर जुन्या बल्बऐवजी LED बल्ब वापरा. यामुळे तुमचे विजेचे बिल वाचेल आणि पर्यावरणालाही फायदा होईल. ‘झिरो वॅट’ हे केवळ नाव आहे, वास्तवात पूर्णपणे वीज न वापरणारा बल्ब अस्तित्वात नाही.पुढच्या वेळी कोणी ‘झिरो वॅट बल्ब वीज खात नाही’ असे म्हणाले तर तुम्ही हसून सांगू शकता की, तो फक्त जुना समज आहे. LED तंत्रज्ञानाने आता ही गरज खूपच कमी केली आहे. छोट्या सवयींनी मोठी बचत करा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.