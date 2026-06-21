विज्ञान-तंत्र

Zero Watt Bulb Myth : झिरो वॅट बल्बने खरंच लाईट बिल कमी येतं का? पैसे वाचवायचे असतील तर हे नक्की वाचा

Zero watt bulb electricity consumption : ‘झिरो-वॅट बल्ब’ खरोखरच वीज वापरत नाही असा समज आहे. जाणून घ्या त्यांचा खरा वीज खर्च आणि LED बल्ब किती बचत करतात.
Zero watt bulb myth truth electricity consumption LED bulbs India

Zero watt bulb myth truth electricity consumption LED bulbs India

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

भारतीय घरांमध्ये रात्रीभर मंद प्रकाश देणारा छोटा बल्ब बहुतेक प्रत्येकाच्या घरात दिसतो. लोक त्याला ‘झिरो वॅट बल्ब’ म्हणतात. पण हा बल्ब खरोखरच वीज वापरत नाही का? चला, या लोकप्रिय समजुतीची सत्यता जाणून घेऊया.

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