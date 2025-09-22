विज्ञान-तंत्र

Sale : डिस्काउंटचा डबल डोस! एकीकडे GST कट तर दुसरीकडे अ‍ॅमेझॉन-फ्लिपकार्टचा सेल; 80% पर्यंत सूट, सर्व ऑफर्स, पाहा एका क्लिकवर

Amazon flipkart sale discount offers : जीएसटी बचत महोत्सव सुरू झालाय. दैनंदिन वस्तू आणि इलेक्ट्रॉनिक्स स्वस्त होतायत, तर अमेझॉन-फ्लिपकार्ट सेलमध्ये दुप्पट सवलती मिळणार आहे.
Amazon flipkart sale discount offers

Amazon flipkart sale discount offers

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

'बचत महोत्सव'ची सुरुवात झाली आणि देशभरातील ग्राहकांना दुप्पट आनंदाची बातमी आहे . सरकारने जीएसटी दरांवर मोठी कपात जाहीर केली असतानाच अमेझॉन आणि फ्लिपकार्टने २३ सप्टेंबरपासून 'ग्रेट इंडियन सेल' सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स, अन्नपदार्थ आणि दैनंदिन वस्तूंच्या किंमतीत घसरण होत असून लाखो खरेदीदारांना डबल फायदा मिळण्याची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
Amazon
GST
sale
Discount
Discount Offer
flipkart
festival Discount
90% discount offers
Amazon Great Indian Festival 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com