'बचत महोत्सव'ची सुरुवात झाली आणि देशभरातील ग्राहकांना दुप्पट आनंदाची बातमी आहे . सरकारने जीएसटी दरांवर मोठी कपात जाहीर केली असतानाच अमेझॉन आणि फ्लिपकार्टने २३ सप्टेंबरपासून 'ग्रेट इंडियन सेल' सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स, अन्नपदार्थ आणि दैनंदिन वस्तूंच्या किंमतीत घसरण होत असून लाखो खरेदीदारांना डबल फायदा मिळण्याची शक्यता आहे..रविवारी संध्याकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राला संबोधित करताना सांगितले, "जीएसटी बचत महोत्सव सूर्योदयासोबत सुरू होतोय. हे सामान्य माणसाच्या खिशाला दिलासा देणारे पाऊल आहे. जीएसटी कौन्सिलच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत ९९ टक्के दैनंदिन वस्तूंच्या दर कमी करण्यात आले. यूएचटी दूध, ब्रेड, आईस्क्रीमसारख्या अन्नपदार्थांवर जीएसटी ५% वरून ०% पर्यंत खाली आला आहे. याशिवाय टेलिव्हिजन, एअर कंडिशनर (एसी), डिशवॉशिंग मशीनसारख्या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंचा जीएसटी २८% वरून १८% झाला आहे. हे बदल ग्राहकांना थेट फायदा देतील. आता बाजारात किंमती १०-१५% स्वस्त होणार आहे असे अर्थतज्ज्ञ सांगतात..उदाहरणार्थ जर ४० हजार रुपयांचा एसी आता सेलमधील २०% सूटनंतर ३२,००० रुपयांवर येईल आणि नवीन जीएसटी जोडल्यावर केवळ ३७,७६० रुपये.. पूर्वीची किंमत होती ४४,३२० रुपये. म्हणजे ६५६० रुपयांची बचत होईल. २३ सप्टेंबरपासून अमेझॉन आणि फ्लिपकार्टवर 'बिग बिलियन डेज' आणि 'ग्रेट इंडियन फेस्टिव्हल' सुरू होत आहेत. स्मार्टफोन्सवर बंपर ऑफर्स मिळणार आहेत सॅमसंग, अॅपल आयफोन, गूगल पिक्सल, रिलमी आणि शाओमी रेडमी मॉडेल्स १०-३०% सूटमध्ये मिळणार आहे. स्मार्टफोनवरील जीएसटीचा प्रश्न सुटला असला तरी, घरगुती उपकरणांवर दुप्पट फायदा होणार आहे..स्वयंपाकघरातील ब्लेंडर, मायक्रोवेव्ह आणि वॉशिंग मशिनवर कंपन्यांनी आधीच १५-२५% सूट जाहीर केल्या आहेत. जीएसटी कपातीमुळे सेल डील्स आणखी आकर्षक होतात. ग्राहकांना २०-३०% एकूण बचत होईल,असे ई-कॉमर्स तज्ज्ञ म्हणाले. या संधीने लाखो कुटुंबे ऑनलाइन शॉपिंगकडे वळणार आहेत. त्यामुळे आता तुम्ही लवकर शॉपिंग करा, कारण स्टॉक लवकर संपेल. हा दुप्पट सवलतीचा धमाका खरेदीदारांसाठी खरा उत्सव ठरेल यात शंका नाही.FAQs When do the new GST rates come into effect? / नवीन जीएसटी दर कधी लागू होतात?नवीन जीएसटी दर २२ सप्टेंबर २०२५ पासून लागू झाले आहेत आणि ते तात्काळ प्रभावी आहेत.Which products have seen GST reductions? / कोणत्या उत्पादनांवर जीएसटी कपात झाली आहे?यूएचटी दूध, ब्रेड, आईस्क्रीमसारख्या अन्नपदार्थांवर जीएसटी ०% झाला आहे, तर टिव्ही, एसी आणि डिशवॉशरवर २८% वरून १८% केला गेला आहे.What are the Amazon-Flipkart sale dates? / अमेझॉन-फ्लिपकार्ट सेल कधी सुरू होत आहे?सेल २३ सप्टेंबर २०२५ पासून सुरू होईल आणि काही दिवस चालेल, ज्यात स्मार्टफोन आणि घरगुती उपकरणांवर मोठ्या सूटा मिळतील.How much can consumers save on an AC with these offers? / एसीवर ग्राहक किती बचत करू शकतात?४०,००० रुपयांच्या एसीवर २०% सेल सूट आणि १८% जीएसटीमुळे सुमारे ६,५६० रुपयांची बचत होईल, एकूण किंमत ३७,७६० रुपये.Are smartphone GST rates reduced? / स्मार्टफोनवरील जीएसटी दर कमी झाले आहेत का?स्मार्टफोनवरील जीएसटी दर अपरिवर्तित आहेत, पण अमेझॉन-फ्लिपकार्ट सेलमध्ये १०-३०% सूट उपलब्ध असतील..