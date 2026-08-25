Driving License: RTO मध्ये न जाता घरबसल्या बदला ड्रायव्हिंग लायसेन्सवरील पत्ता! जाणून घ्या स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

Driving License Address Change Online: तुम्ही नुकतेच नवीन घरात शिफ्ट झाला असाल आणि ड्रायव्हिंग लायसेन्सवर (Driving Licence) नवीन पत्ता अपडेट करायचा असेल, तर आता आरटीओ (RTO) कार्यालयात जाऊन तासंतास रांगेत उभे राहण्याची गरज नाही. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या 'परिवहन सारथी' पोर्टलवरून तुम्ही घरबसल्या आपल्या मोबाईल किंवा लॅपटॉपद्वारे ऑनलाइन अर्ज करू शकता..अर्ज करण्यापूर्वी 'ही' कागदपत्रे ठेवा तयारऑनलाइन फॉर्म भरताना होणारा त्रास टाळण्यासाठी खालील कागदपत्रांच्या डिजिटल प्रती तयार ठेवाव्यात-सध्याचे ड्रायव्हिंग लायसेन्स: मूळ DL ची स्कॅन कॉपी.नवीन पत्त्याचा पुरावा: आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदार ओळखपत्र (Voter ID), रेशन कार्ड किंवा वीज/पाणी बिल..ओळख पुरावा: पॅन कार्ड, पासपोर्ट किंवा मतदार ओळखपत्र.इतर आवश्यक तपशील: उमेदवाराचा नवीन स्पष्ट पासपोर्ट साईज फोटो आणि पांढऱ्या कागदावरील स्वाक्षरीची (Digital Signature) स्कॅन प्रत..ड्रायव्हिंग लायसेन्सवर ऑनलाइन पत्ता कसा बदलावा?पोर्टलला भेट द्या: तुमच्या ब्राऊझरमध्ये Parivahan Sarathi हे अधिकृत पोर्टल ओपन करा.सर्व्हिस निवडा: होमपेजवर असलेल्या DL-related Services या पर्यायावर क्लिक करा.लायसेन्स माहिती भरा: तुमचा ड्रायव्हिंग लायसेन्स नंबर आणि जन्मतारीख टाकून प्रोफाइल माहिती तपासा..RTO निवडा: तुमच्या नवीन ठिकाणानुसार योग्य RTO निवडा. सुविधा उपलब्ध असल्यास आधार आधारित e-KYC चा पर्याय निवडा.सर्व्हिस पर्याय: उपलब्ध सेवांच्या यादीतून Change of Address in DL हा पर्याय निवडा.पत्ता व कागदपत्रे अपलोड करा: फॉर्ममध्ये तुमचा नवीन पत्ता काळजीपूर्वक भरा आणि पत्त्याच्या पुराव्यासह फोटो व सही अपलोड करा.फीस भरा व रिसिप्ट सेव्ह करा: निर्धारित ऑनलाइन शुल्क भरा. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर मिळणारी पावती (Acknowledgment Receipt) सेव्ह करा. या पावतीवरून अर्जाचे स्टेटस (Status) ट्रॅक करता येईल..दुसऱ्या राज्यात शिफ्ट झाला असाल तर काय कराल?तुमचा नवीन पत्ता दुसऱ्या राज्यात असेल तर जुन्या आरटीओकडून NOC (No Objection Certificate) घेणे बंधनकारक असते.NOC साठी अर्ज: परिवहन सारथी पोर्टलवर जुने राज्य व आरटीओ निवडून 'Issue of NOC' या पर्यायावर क्लिक करा. आवश्यक माहिती व फी भरल्यानंतर जुन्या आरटीओकडून NOC जारी केली जाते.नव्या राज्यात अपडेट: जुन्या आरटीओची NOC मिळाल्यानंतर नव्या राज्याच्या परिवहन सारथी पोर्टलवर जा. तेथे DL नंबर, जन्मतारीख आणि NOC नंबर टाका. त्यानंतर नवीन पत्त्याचा पुरावा आणि NOC अपलोड करून फी भरा. अर्जाची पडताळणी झाल्यानंतर नवीन ड्रायव्हिंग लायसेन्स तुमच्या नव्या पत्त्यावर पाठवले जाईल..विविध राज्ये आणि आरटीओनुसार नियम किंवा शुल्कात थोडा फरक असू शकतो. अर्ज करण्यापूर्वी अधिकृत संकेतस्थळावरील मार्गदर्शक सूचना तपासाव्यात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.