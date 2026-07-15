विज्ञान-तंत्र

Ad Free Videos : आता Youtube वर येणार नाही जाहिरात! बघा नॉनस्टॉप व्हिडिओ; फ्रीमध्ये वापरा 'हे' फीचर, पाहा एका क्लिकवर

YouTube Ad Blocker : यूट्यूबवर जाहिरातींचा त्रास संपला आहे. Ad Free यूट्यूब व्हिडिओ पाहण्यासाठी वापरुन पाहा ही सोपी ट्रिक
DuckDuckGo YouTube Ad Blocker Free Ad Free YouTube iPhone Windows Android 2026

DuckDuckGo YouTube Ad Blocker Free Ad Free YouTube iPhone Windows Android 2026

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

आपल्या आवडत्या व्हिडिओचा आनंद घेत असताना अचानक येणारी जाहिरात... किती रंग येतो बर. स्किप बटण दाबण्यातही वेळ जाते आणि व्हिडिओ पाहण्याची लिंक तुटते. पण आता या समस्येवर एक सोपा आणि पूर्णपणे मोफत उपाय उपलब्ध झाला आहे. कोणतीतेही सब्स्क्रिप्शन घ्यायची गरज नाही फक्त एक ब्राउझर वापरावा लागेल.

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