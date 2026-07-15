Ad Free Videos : आता Youtube वर येणार नाही जाहिरात! बघा नॉनस्टॉप व्हिडिओ; फ्रीमध्ये वापरा 'हे' फीचर, पाहा एका क्लिकवर

आपल्या आवडत्या व्हिडिओचा आनंद घेत असताना अचानक येणारी जाहिरात... किती रंग येतो बर. स्किप बटण दाबण्यातही वेळ जाते आणि व्हिडिओ पाहण्याची लिंक तुटते. पण आता या समस्येवर एक सोपा आणि पूर्णपणे मोफत उपाय उपलब्ध झाला आहे. कोणतीतेही सब्स्क्रिप्शन घ्यायची गरज नाही फक्त एक ब्राउझर वापरावा लागेल..DuckDuckGo ब्राउझरची कमालगोपनीयतेच्या बाबतीत प्रसिद्ध असलेल्या DuckDuckGo ब्राउझरने यूट्यूब वापरकर्त्यांसाठी एक जबरदस्त फीचर आणले आहे. हे फीचर यूट्यूबवरील जाहिरातींना आपोआप ब्लॉक करते. म्हणजे तुम्ही व्हिडिओ सुरू केल्यानंतर आता वारंवार येणाऱ्या त्या त्रासदायक जाहिराती दिसणार नाहीत..AI in Indian Ministries : 'एवढी घाई कशाला करताय'...भारत सरकारने OpenAI अन् Anthropic AI मॉडेल्सवर का घातली बंदी?.आयफोन, विंडोज आणि मॅक युजर्सना हे फीचर ब्राउझरमध्ये डीफॉल्टनुसार उपलब्ध आहे. म्हणजेच काहीही सेटिंग्ज बदलण्याची गरज नाही, ब्राउझर उघडला की काम सुरू होईल. अँड्रॉइड वापरकर्त्यांना सध्या हे फीचर ऑन करावे लागेल, पण लवकरच ते देखील डीफॉल्ट होण्याची शक्यता आहे..व्हिडिओ सुरू होण्यास कदाचित काही सेकंद जास्त वेळ लागू शकतो, मात्र एकदा सुरू झाल्यानंतर अॅड फ्री व्हिडिओ पाहण्याचा आनंद मिळतो. केवळ यूट्यूबच नव्हे तर इतर अनेक वेबसाइट्सवरील व्हिडिओ जाहिरातींनाही हा ब्राउझर प्रभावीपणे रोखतो.DuckDuckGo गोपनीयतेचे रक्षण करणारा ब्राउझर म्हणून ओळखला जातो. यात ट्रॅकिंगला पूर्णपणे प्रतिबंध केला जातो, ज्यामुळे तुमचा ब्राउझिंग हिस्टरी आणि माहिती सुरक्षित राहते..Monsoon Update : चार दिवस धो-धो कोसळून आता पाऊस कुठे गायब झाला? वाढत्या उन्हावर वैज्ञानिकांनी केला मोठा खुलासा.आता जाहिरात ब्लॉकिंगची अतिरिक्त सुविधा मिळाल्याने हे ब्राउझर अजून अधिक लोकप्रिय होणार आहे.ज्या लोकांना यूट्यूब प्रीमियमसाठी पैसे खर्च करायचे नाहीत, त्यांच्यासाठी हा पर्याय अतिशय उपयुक्त ठरेल. फक्त DuckDuckGo ब्राउझर डाउनलोड करा आणि अॅड फ्री यूट्यूबचा आनंद घ्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.