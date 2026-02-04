विज्ञान-तंत्र

Content Creator Labs : कॉलेजमध्ये शिकता-शिकता करा लाखोंची कमाई! मिळणार 'क्रिएटर' बनण्याचे सर्टिफिकेट, Netflix अन् Google स्वतः देईल जॉब

Content creator labs in Indian schools : शाळेतच कंटेंट क्रिएटर लॅब सुरू होणार आहेत. कॉलेजमध्ये असताना रील्स-व्हिडिओ बनवून लाखो कमवा आणि गुगल-नेटफ्लिक्समध्ये नोकरी मिळवा.
Content creator labs in Indian schools

Content creator labs in Indian schools

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

तुम्ही कॉलेजमध्ये असताना रील्स बनवता, व्हिडिओ एडिट करता किंवा गेमिंग करत असाल तर आता ही आवड तुमचे जीवन बदलू शकते. २०२६ च्या अर्थसंकल्पात वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ऑरेंज इकॉनॉमीला मोठा धक्का दिला आहे. आता कंटेंट क्रिएशन हा फक्त छंद राहणार नाही, तर तो एक व्यावसायिक क्षेत्र बनेल जिथे करोडोची कमाई आणि मोठ्या कंपन्यांमध्ये नोकऱ्या मिळतील.

Loading content, please wait...
school
student
jobs
job
University
Google
Netflix
College
Job News
AI and Creativity

Related Stories

No stories found.