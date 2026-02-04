Content Creator Labs : कॉलेजमध्ये शिकता-शिकता करा लाखोंची कमाई! मिळणार 'क्रिएटर' बनण्याचे सर्टिफिकेट, Netflix अन् Google स्वतः देईल जॉब

तुम्ही कॉलेजमध्ये असताना रील्स बनवता, व्हिडिओ एडिट करता किंवा गेमिंग करत असाल तर आता ही आवड तुमचे जीवन बदलू शकते. २०२६ च्या अर्थसंकल्पात वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ऑरेंज इकॉनॉमीला मोठा धक्का दिला आहे. आता कंटेंट क्रिएशन हा फक्त छंद राहणार नाही, तर तो एक व्यावसायिक क्षेत्र बनेल जिथे करोडोची कमाई आणि मोठ्या कंपन्यांमध्ये नोकऱ्या मिळतील..मुख्य बातमी म्हणजे मुंबईतील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजीज (IICT) ला सरकारचा पूर्ण पाठिंबा मिळाला आहे. हे संस्था देशभरातील १५,००० माध्यमिक शाळा आणि ५०० महाविद्यालयांमध्ये AVGC कंटेंट क्रिएटर लॅब्स उभारणार आहे. AVGC म्हणजे अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स.. या लॅब्समध्ये विद्यार्थी व्हिडिओ एडिटिंग, डिजिटल आर्ट, गेम डेव्हलपमेंट आणि सोशल मीडिया कंटेंट तयार करण्याचे व्यावहारिक प्रशिक्षण घेतील..आता पैसे खर्च करून वापरावं लागेल WhatsApp; प्रीमियम सर्व्हिसमध्ये मिळणार हे 5 जबरदस्त फीचर्स, सब्सक्रिप्शन घेणं योग्य की अयोग्य? पाहा.हे लॅब्स फक्त खेळण्यासाठी नाहीत तर उद्योगाच्या गरजेनुसार तयार केले आहेत. ७०% व्यावहारिक प्रॅक्टिकल आणि फक्त ३०% थेअरीवर भर देण्यात येईल. यामुळे विद्यार्थी थेट गुगल, नेटफ्लिक्स, एनव्हीडिया, अमेझॉन सारख्या जागतिक कंपन्यांसाठी तयार होतील. या कंपन्यांशी IICT ने भागीदारी केली असून अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यावर इंटर्नशिप, प्रमाणपत्र आणि थेट नोकऱ्यांच्या संधी मिळतील. २०३० पर्यंत AVGC क्षेत्रात २० लाख नोकऱ्या निर्माण होतील, असा अंदाज आहे..Aadhaar App : नवीन आधार ॲप लॉन्च! घरबसल्या बदला आधार कार्डवरचा पत्ता अन् मोबाईल नंबर; 2 मिनिटात अपडेट होतील डिटेल्स, पाहा नवी पद्धत.IICT आता IIT-IIM सारखे प्रतिष्ठित बनण्याच्या मार्गावर आहे. UGC कडून विद्यापीठाचा दर्जा मिळवण्यासाठी अर्ज केला असून लवकरच पदवी आणि प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू होतील. दक्षिण कोरिया, कॅनडा, जर्मनी, अमेरिका यांसारख्या देशांशी भागीदारी करून विद्यार्थी-प्राध्यापकांची देवाणघेवाण होईल. हायब्रिड मॉडेल (ऑनलाइन + ऑफलाइन) स्वीकारून टियर-2, टियर-3 शहरांतील मुलांपर्यंत डिजिटल क्रांती पोहोचवली जाईल. मुंबईत मुख्य हब असेल आणि जम्मू-काश्मीरसह ९ राज्यांनी यात रस दाखवला आहे..7 Minute 11 Second व्हायरल MMS पासून ते 'धुरंधर 2' सीन लीक क्लिपपर्यंत...जानेवारीमध्ये 'हे' टॉप 10 व्हिडिओ होते ट्रेंडिंग.सीईओ विश्वास देवस्कर यांच्या म्हणण्यानुसार, "आता यशाची व्याख्या बदलली आहे. मोबाईल फोन हा आता फक्त मनोरंजनासाठी नाही, तर करोडोंची कमाई करणारा साधन बनेल" शाळेतच क्रिएटिव्ह स्किल्स शिकून तुम्ही कॉलेजमध्ये असतानाच लाखो कमवू शकता. ही क्रांती तुमच्या स्वप्नांना नवे पंख देईल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.