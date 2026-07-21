विज्ञान-तंत्र

SIR चा फॉर्म मोबाईलवरून ऑनलाइन कसा भरायचा? स्टेप बाय स्टेप जाणून घ्या; 08 ऑगस्ट शेवटची तारीख

Step-by-Step Guide to Fill the SIR Enumeration Form Online via ECINet :08 ऑगस्ट 2026 पूर्वी ECINet ॲपद्वारे SIR ऑनलाइन फॉर्म कसा भरायचा, आवश्यक अटी, कागदपत्रे आणि संपूर्ण प्रक्रिया जाणून घ्या.
ECINet SIR Form

ECINet SIR Form: Step-by-Step Guide

esakal

Sandip Kapde
Updated on

ECINet SIR Form: 08 ऑगस्ट 2026 पर्यंत तुम्ही SIR म्हणजेच Special Intensive Revision अंतर्गत नोंदणी केली नाही, तर काही प्रकरणांमध्ये तुमच्या मतदार यादीतील नोंदीवर परिणाम होऊ शकतो. आपण मोबाईलवरून SIR चा ऑनलाइन फॉर्म कसा भरायचा, तो अगदी स्टेप बाय स्टेप पाहणार आहोत.

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