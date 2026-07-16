E-Bike Safety Tips : चार्जिंगला लावलेल्या ई-बाईकला आग; भीषण स्फोटात दोघांचा मृत्यू, 'या' 5 चुका ठरू शकतात जीवघेण्या

How to Prevent Electric Scooter Fires : नोएडामध्ये एक घटना घडली आहे जी प्रत्येक ई-वाहन वापरणाऱ्याला विचार करायला लावणारी आहे. चार्जिंगला लावलेल्या इलेक्ट्रिक बाइकमध्ये अचानक आग लागली आणि ही आग इतकी भीषण होती की एका इमारतीत ५० कुटुंबे अडकली. या दुर्दैवी घटनेत दोन जणांचा मृत्यू झाला..ही घटना नोएडाच्या मामुरा भागात घडली. पोलिसांच्या प्राथमिक तपासानुसार, बाइक चार्ज करत असताना स्पार्किंग झाले आणि आगीने भयानक रूप धारण केले. ही घटना पेट्रोलच्या वाढत्या किंमतीमुळे ई-बाइक आणि स्कूटी खरेदी करणाऱ्या लोकांसाठी मोठा इशारा ठरली आहे..Ad Free Videos : आता Youtube वर येणार नाही जाहिरात! बघा नॉनस्टॉप व्हिडिओ; फ्रीमध्ये वापरा 'हे' फीचर, पाहा एका क्लिकवर.ई-बाइकमध्ये आग का लागते?इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये मुख्यतः लिथियम आयरन बॅटरी वापरली जाते. बॅटरीचे तापमान अचानक वाढल्यास ‘थर्मल रनअवे’ नावाची प्रक्रिया सुरू होते. यात बॅटरी स्वतःच उष्णता निर्माण करू लागते आणि आग किंवा ब्लास्ट होऊ शकतो.सामान्य चुकांमुळेही धोका वाढतो. खराब किंवा लोकल चार्जर वापरणे, बाइक रात्रभर चार्जिंगवर सोडणे, अपघातानंतर बॅटरी तपास न करणे आणि गरम बॅटरी लगेच चार्ज करणे या सर्व गोष्टी आगीचे प्रमुख कारण ठरू शकतात..IRCTC ची नवीन वेबसाइट लॉन्च! लॉग इन आणि तिकीट बूकिंग कसं करायचं? पाहा एका क्लिकवर.सुरक्षित चार्जिंगसाठी महत्त्वाच्या टिप्सनेहमी कंपनीने दिलेला ओरिजिनल चार्जरच वापरा.बाइक चालवून आल्यानंतर ३० ते ४५ मिनिटे थांबा, मग चार्जिंगला लावा.रात्रभर किंवा १००% चार्ज झाल्यावरही चार्जर जोडून ठेवू नका.गाडी तीव्र उन्हात किंवा गरम जागी चार्ज करू नका.अपघात झाल्यास बॅटरी अवश्य तपासून घ्या..Mouse अन् Keyboard कोणत्या USB Port मध्ये लावला पाहिजे? 99% लोक करतायत ही चूक, लॅपटॉप-कॉम्प्युटर होऊ शकतो खराब.इलेक्ट्रिक वाहने खरोखरच पर्यावरणस्नेही आणि खर्च बचत करणारी आहेत. पण त्यांचा वापर करताना थोडी काळजी घेतली तर अशा दुर्घटना टाळता येतील. प्रत्येक ई-बाइक आणि स्कूटी मालकाने ही घटना गांभीर्याने घ्यावी आणि चार्जिंग करताना जागरूक राहावे. आपल्या आणि इतरांच्या जीविताची काळजी घ्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.