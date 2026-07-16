विज्ञान-तंत्र

E-Bike Safety Tips : चार्जिंगला लावलेल्या ई-बाईकला आग; भीषण स्फोटात दोघांचा मृत्यू, 'या' 5 चुका ठरू शकतात जीवघेण्या

Why Do Electric Bikes Catch Fire While Charging : ई-बाइक चार्जिंगला लावली आणि त्याला भीषण आग लागली. या घटनेमध्ये दोघांचा मृत्यू झालाय. त्यामुळे चार्जिंग करताना ही चूक करू नयेत जाणून घ्या
Essential Safety Tips for E-Bike Charging

Essential Safety Tips for E-Bike Charging

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

How to Prevent Electric Scooter Fires : नोएडामध्ये एक घटना घडली आहे जी प्रत्येक ई-वाहन वापरणाऱ्याला विचार करायला लावणारी आहे. चार्जिंगला लावलेल्या इलेक्ट्रिक बाइकमध्ये अचानक आग लागली आणि ही आग इतकी भीषण होती की एका इमारतीत ५० कुटुंबे अडकली. या दुर्दैवी घटनेत दोन जणांचा मृत्यू झाला.

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