विज्ञान-तंत्र

Electricity Bill: चार्जरचं बटण बंद करायला विसरताय ? मोबाईल-लॅपटॉप चार्जिंगवर 'इतका' होतो वर्षभराचा खर्च !

Your Charger Is Costing You: मोबाईल किंवा लॅपटॉप चार्ज झाल्यानंतरही चार्जर प्लगमध्ये ठेवण्याची सवय असेल, तर वर्षभरात किती वीज आणि पैसे वाया जातात, हे जाणून घ्या.
Electricity Bill

Electricity Bill 

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Hidden Electricity Bill: आपल्या सगळ्यांच्याच घरात स्मार्टफोन, लॅपटॉप आणि टॅबलेट ही गॅजेट्स आता रोजची झाली आहेत. अनेक घरांमध्ये तर एकापेक्षा जास्त फोन आणि लॅपटॉप असतात, जे रोज तासन् तास चार्ज केले जातात. पण, हे गॅजेट्स चार्ज करण्यासाठी नेमकी किती वीज वापरली जाते आणि तुमच्या खिशावर त्याचा किती भार पडतो, हे तुम्हाला माहितीये का ? जाणून घेऊया वर्षभराचा खर्च...

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