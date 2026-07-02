Electricity Bill: चार्जरचं बटण बंद करायला विसरताय ? मोबाईल-लॅपटॉप चार्जिंगवर 'इतका' होतो वर्षभराचा खर्च !

Hidden Electricity Bill: आपल्या सगळ्यांच्याच घरात स्मार्टफोन, लॅपटॉप आणि टॅबलेट ही गॅजेट्स आता रोजची झाली आहेत. अनेक घरांमध्ये तर एकापेक्षा जास्त फोन आणि लॅपटॉप असतात, जे रोज तासन् तास चार्ज केले जातात. पण, हे गॅजेट्स चार्ज करण्यासाठी नेमकी किती वीज वापरली जाते आणि तुमच्या खिशावर त्याचा किती भार पडतो, हे तुम्हाला माहितीये का ? जाणून घेऊया वर्षभराचा खर्च....१. मोबाईल चार्जिंगचा खर्च (Mobile Charging Cost)वीज वापर: जर तुम्ही रोज तुमचा फोन चार्ज केला, तर वर्षभरात साधारण ३ ते ४ युनिट वीज खर्च होते.वार्षिक खर्च: भारतात वेगवेगळ्या राज्यांत वीज दर बदलतात (साधारण ₹३ ते ₹१२ प्रति युनिट). या हिशोबाने एका मोबाईलसाठी वर्षभरात केवळ ₹५० ते ₹६० एवढाच खर्च येतो..Ironing Safety Tips : ऐकून हैराण व्हाल, पण कपडे इस्त्री करताना होऊ शकतो ब्लास्ट; त्यामुळं अजिबात करू नका 'या' 4 चुका.२. लॅपटॉपचा खर्च आहे जास्त (Laptop Charging Cost)मोबाईलच्या तुलनेत लॅपटॉपला जास्त ऊर्जेची गरज असते.वीज वापर: एक लॅपटॉप वर्षभरात साधारण १३० ते १४० युनिट वीज वापरतो.वार्षिक खर्च: लॅपटॉप चार्जिंगमुळे तुमच्या वीज बिलात वर्षाला ₹४०० ते ₹१,६०० रुपयांपर्यंत वाढ होऊ शकते. घरात जास्त वीज वापरणारे हे मेन चार्जिंग डिव्हाइस आहे..३. टॅबलेट (Tablet Charging Cost)टॅबलेट हा मोबाईल आणि लॅपटॉपच्या मधला पर्याय आहे.वीज वापर: टॅबलेट चार्ज करण्यासाठी वर्षभरात साधारण १५ ते २० युनिट वीज लागते.वार्षिक खर्च: याचा वर्षाचा खर्च साधारण ₹५०० पर्यंत जाऊ शकतो..सावध व्हा ! चार्जर बंद न केल्यास होतोय 'फँटम लोड'अनेकांना एक सवय असते—फोन चार्ज झाला की तो पिनमधून काढून घेतात, पण चार्जरचे मेन बटण (Switch) बंद करायला विसरतात.नुकसान काय?: फोन कनेक्ट नसला तरी चालू असलेला चार्जर सारखी थोडी थोडी वीज खेचत असतो. याला विज्ञानाच्या भाषेत 'फँटम लोड' (Phantom Load) म्हणतात.काय करावे?: यामुळे नकळत वीज बिल वाढते. म्हणूनच काम झाल्यावर चार्जरचे बटण नक्की बंद करा. यामुळे वीजेची बचत होईल आणि चार्जरही जास्त काळ टिकेल..Light Bill Saving Tips : रात्रभर AC, फॅन चालवूनही वाढवणार नाही वीजबिल; वापरुन पाहा 'या' 7 पैकी एक ट्रिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.