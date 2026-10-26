युक्रेनचे इंटरनेट अचानक का झाले होते स्लो? इलॉन मस्क यांनी संगितले स्पष्ट कारण...

SpaceX Clarifies Ukraine Starlink Throttling: युक्रेनच्या युद्धभूमीवर मागील एका आठवड्यापासून विस्कळीत झालेली स्टारलिंक (Starlink) आणि स्टारशील्ड (Starshield) ही सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा आता पूर्ण वेगाने पूर्ववत करण्यात आली आहे. युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की आणि संरक्षण मंत्रालयाने या वृत्तास अधिकृत दुजोरा दिला आहे. या सेवा सुरळीत झाल्यामुळे युक्रेनचे युद्धभूमीवरील दळणवळण, लॉजिस्टिक्स आणि रशियन ड्रोन हल्ल्यांविरोधातील संरक्षण अधिक मजबूत झाले आहे..नियम उल्लंघनामुळे इंटरनेट स्पीडवर मर्यादा'रॉयटर्स' आणि 'असोसिएटेड प्रेस' ने दिलेल्या वृत्तानुसार, स्पेसएक्सचे प्रमुख इलॉन मस्क यांनी इंटरनेटचा वेग कमी करण्यामागील मुख्य कारणाचा खुलासा केला आहे. मस्क यांनी स्पष्ट केले की, युक्रेनच्या सैन्याने स्टारलिंकच्या 'नियम आणि अटींचे' थेट उल्लंघन केल्यामुळे ही कारवाई करावी लागली होती.इलॉन मस्क यांनी आपल्या अधिकृत 'X' हँडलवर भूमिका मांडताना म्हटले की, स्टारलिंक ही प्रामुख्याने एक नागरी आणि व्यावसायिक इंटरनेट सेवा आहे. या सेवेचा वापर करून आक्रमक लष्करी कारवाया किंवा ड्रोन हल्ले करणे याला कधीही परवानगी नव्हती. युक्रेनियन सैन्याने व्यावसायिक सेवेच्या नियमांमध्ये पळवाट शोधून तिचा वापर आक्रमक हल्ल्यांसाठी केल्यामुळे, ती लष्करी पळवाट बंद करण्यासाठीच इंटरनेट स्पीडवर मर्यादा आणल्या गेल्या होत्या..Children's Internet Rights: इंटरनेट हा मुलांचा मूलभूत अधिकार;सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश.वॉशिंग्टनच्या हस्तक्षेपाने सुटला प्रश्नवेग मर्यादा मर्यादित केल्यामुळे युक्रेनियन सैन्याला रशियन जेट-पॉवर्ड शाहेद ड्रोन हवेतच नष्ट करण्यात मोठ्या अडचणी येत होत्या. या गंभीर संकटानंतर राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी थेट वॉशिंग्टनशी संपर्क साधला.'CNN' च्या वृत्तानुसार, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या प्रकरणी थेट इलॉन मस्क यांच्याशी फोनवर चर्चा करून युक्रेनची सेवा पूर्ववत करण्याची विनंती केली. या यशस्वी राजनैतिक संवादानंतर संरक्षण मंत्रालयाच्या मॉनिटरिंग सिस्टमने स्टारलिंकचा वेग पूर्ववत झाल्याची नोंद केली आहे. या मुत्सद्देगिरीबद्दल राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी अमेरिकन सरकार आणि अध्यक्ष ट्रम्प यांचे जाहीर आभार मानले आहेत..स्टारलिंक आणि युद्धातील महत्त्वया संपूर्ण वादादरम्यान इलॉन मस्क यांनी तांत्रिक फरक स्पष्ट करताना सांगितले की, नागरी वापराची 'स्टारलिंक' सेवा स्पेसएक्सच्या नियंत्रणात आहे, तर तिची लष्करी आवृत्ती असलेली 'स्टारशील्ड' पूर्णपणे अमेरिकन लष्कराच्या नियंत्रणाखाली आहे. दरम्यान, युक्रेन आणि रशिया युद्धाच्या सुरुवातीपासूनच किइव्हसाठी स्टारलिंक हे दळणवळणाचे प्रमुख साधन राहिले आहे. मस्क यांनी स्वतः मान्य केले आहे की, स्टारलिंक सेवा युक्रेनच्या बचावासाठी अत्यंत महत्त्वाची असून, ती पूर्णपणे बंद पडल्यास युक्रेनची आघाडीवरील संरक्षण यंत्रणा कोलमडून पडू शकते..Elon Musk: अंतराळात डेटा सेंटर, जमिनीवर एआयचा विस्तार! काय आहे एलॉन मस्क यांचा जगाला धडकी भरविणारा मास्टर प्लॅन?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.