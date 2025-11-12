विज्ञान-तंत्र

Elon Musk ने AI वर टाकला गणपती बाप्पाचा फोटो अन् विचारलं हे काय आहे? मिळालं असलं भारी उत्तर, लोक म्हणाले, Grok हिंदू...

Elon Musk Grok AI Ganesh Ji Viral Post : इलॉन मस्कच्या ग्रोकने गणेश मूर्तीचे अचूक वर्णन करून नेटकऱ्यांना थक्क केले
Saisimran Ghashi
टेक वर्ल्डचे दिग्गज इलॉन मस्क यांनी पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला आहे. त्यांच्या xAI कंपनीने विकसित केलेल्या एआय चॅटबॉट ग्रोकने भगवान गणेशाच्या पितळी मूर्तीचे अचूक वर्णन करून सर्वांना थक्क केले. मस्कने X (पूर्वीचे ट्विटर) वर एक ‘Hidden attachment’ अपलोड करत ग्रोकला विचारले, "हे काय आहे?" आणि ग्रोकच्या उत्तराने चाहत्यांची मन जिंकली.

Elon Musk
Lord Ganesha
artificial intelligence
viral post

