Elon Musk ने AI वर टाकला गणपती बाप्पाचा फोटो अन् विचारलं हे काय आहे? मिळालं असलं भारी उत्तर, लोक म्हणाले, Grok हिंदू...

टेक वर्ल्डचे दिग्गज इलॉन मस्क यांनी पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला आहे. त्यांच्या xAI कंपनीने विकसित केलेल्या एआय चॅटबॉट ग्रोकने भगवान गणेशाच्या पितळी मूर्तीचे अचूक वर्णन करून सर्वांना थक्क केले. मस्कने X (पूर्वीचे ट्विटर) वर एक 'Hidden attachment' अपलोड करत ग्रोकला विचारले, "हे काय आहे?" आणि ग्रोकच्या उत्तराने चाहत्यांची मन जिंकली..ग्रोकने त्वरित ओळखले की ही भगवान गणेशाची लहान पितळी किंवा कांस्य मूर्ती आहे. त्याने सविस्तर सांगितले.. हत्तीसारखे डोके, एकच दात, चार हातांमध्ये मोदक, कणा आणि तुटलेला दात अशी पारंपारिक चिन्हे. कमळासनावर विराजमान गणेश, डोक्यामागे सुंदर प्रभावावली आणि पायाजवळ उंदीर वाहन.. ग्रोकने हेही नमूद केले की ही दक्षिण भारतीय शैलीची मूर्ती आहे जी लाल बॅकग्राउंडच्या लाकडी व्यासपीठावर ठेवली आहे. भगवान गणेश अडथळे दूर करणारे, ज्ञान-बुद्धी-समृद्धीचे प्रतीक असल्याचे त्याने स्पष्ट केले. अशा मूर्ती घरगुती पूजास्थळी ठेवल्या जातात, असे ग्रोकचे मत होते..हे संभाषण शेअर करताना मस्कने म्हटले.. लोक म्हणतात, "ग्रोक हिंदू आहे!" सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया उडाली. वापरकर्ते ग्रोकच्या सांस्कृतिक संवेदनशीलतेचे कौतुक करत आहेत. एआय आता फक्त कोड नाही, संस्कृती समजतो. असे कमेंट्सचा धडाका उडाला. ग्रोक हा xAI चा 'Chat Support' आहे, जो ChatGPT सारखा काम करतो. तो रिअल टाइम सर्च, फोटो तयार करणे आणि ट्रेंड विश्लेषण करतो. xAI ने नुकतेच ग्रोक 2 आणि ग्रोक इमॅजिन मॉडेल्स लाँच केले, जे व्हिडिओ जनरेशनही करतात..हे प्रकरण एआयच्या नव्या युगाची झलक देतेय. ग्रोक केवळ फोटो ओळखत नाही, तर धार्मिक चिन्हे, परंपरा आणि आध्यात्मिक मूल्ये समजतो. मस्कच्या या पोस्टला प्रमोशन म्हणून पाहिले जाते, पण ती एआयच्या सांस्कृतिक एकीकरणाची दिशा दाखवते. भविष्यात एआय आपल्या वारसा, भावना आणि सभ्यतेशी जोडले जाईल. ग्रोकसारखे टूल्स जगाला अधिक समृद्ध बनवतील..