इलॉन मस्कने पुन्हा एकदा जगाला केलं शॉक! Wikipedia ला टक्कर देणार Grokipedia, कोणतं आहे बेस्ट? पाहा एका क्लिकवर

Grokipedia launch : इलॉन मस्कच्या xAI कंपनीने मंगळवारी ग्रोकिपीडिया 0.1 लाँच करून जगाला शॉक केले आहे.. एआयद्वारे चालणारा हा ज्ञानकोश स्पर्धक विकिपीडियाला टक्कर देण्यासाठी तयार झाली आहे. मस्क म्हणतात ही "truth-seeking knowledge base" आहे, जी वेगवान, तथ्यपूर्ण आणि राजकीय पक्षपातमुक्त माहिती देईल..टेस्ला सीईओच्या दाव्यानुसार, विकिपीडिया "politically biased" गोष्टी पसरवते, पण ग्रोकिपीडिया खऱ्या तथ्यांवर भर देईल. ग्रोकिपीडिया xAIच्या ग्रोक मॉडेलवर आधारित आहे, जो मस्कच्या X प्लॅटफॉर्मवर आधीच वापरला जातो. लाँचच्या वेळी यात 8 लाखांहून अधिक लॉगिन आहेत..विकिपीडियाच्या इंग्रजीतील 60 लाख लॉगिनपेक्षा खूपच कमी आहेत. पण मस्क Xवर म्हणाले, ही फक्त 0.1 अपडेट अपडेट आहे. 1.0 अपडेट10 पट चांगली असेल, पण आत्ताही ती विकिपीडियापेक्षा सरस आहे.मुख्य फरक काय?विकिपीडिया ही मुक्तस्रोत आहे. जगभरातील स्वेच्छा लेखक् लेख लिहितात, एडिट करतात आणि चर्चा करतात.. ग्रोकिपीडियात मात्र एआय जास्त काम करतो. लेख तयार करणे, एडिट करणे ते पण ऑटोमॅटिकली. मस्क म्हणतात, यामुळे पक्षपात आणि नोकरशाही कमी होईल, फक्त सत्य तथ्ये मिळतील. पण द व्हर्जच्या अहवालानुसार, ग्रोकिपीडियातील काही लेख विकिपीडियातूनच घेतलेले दिसतात. काही परिच्छेद जवळपास हुबेहूब आहेत. यामुळे प्रश्न उपस्थित होतात हे ग्रोकिपीडिया खरंच स्वतंत्र स्वबळावर आहे का?.विकिपीडिया ही ना-नफा संस्था चालवते, ती पारदर्शक आणि विश्वासार्ह मानली जाते. तिच्यात चुका येऊ शकतात, कव्हरेज असमान असू शकते, पण लाखो लोकांच्या योगदानामुळे ती मजबूत आहे. ग्रोकिपीडिया ही टॉपडाउन पद्धत आहे. एआयच्या मदतीने वेगवान काम होते. ग्रोकिपीडियाचे भविष्य एआयच्या अचूकतेवर, पारदर्शकतेवर आणि नैतिकतेवर अवलंबून आहे. मस्कचा हा प्रयोग यशस्वी झाला तर ज्ञानकोशांचे जग बदलू शकते.. तुम्ही कोणता वापरणार पारंपरिक विकिपीडिया की एआयचा नवा अवतार ग्रोकिपीडिया? आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा.