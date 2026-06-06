New Fuel Launch: E85 इंधन आलं पण तुमच्या E20 आणि पेट्रोल गाडीचं काय होणार? सरकारने दिलं स्पष्टीकरण

E20 Car Compatibility Rumors: जागतिक पर्यावरण दिनाचे औचित्य साधून केंद्र सरकारने देशात 'E85 इंधन' लाँच केले आहे. यामध्ये ८५ टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल आणि १५ टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त पेट्रोल असणार आहे. यासाठी इंजिनमध्ये आवश्यक ते बदल केलेले नव्या पद्धतीची वाहने लागणार आहेत. त्यामुळे तुमच्याकडे असलेली जुनी E20 वाहने आणि प्युअर पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांचं काय होणार? हा प्रश्न उपस्थित होतोय..याबाबत सरकारने स्पष्टीकरण दिलं आहे. सरकारने या सर्व शंका आणि अफवा पूर्णपणे फेटाळून लावल्या आहेत. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी स्वतः याबाबत माहिती दिली. E85 आणि E20 इंधने वेगवेगळ्या प्रकारच्या गाड्यांसाठी आहेत. त्यामुळे सध्याच्या पेट्रोल आणि E20 वाहनधारकांनी घाबरण्याची गरज नाही, असं त्यांनी सागितलं..Census Bhivdhanora Vasti : जीवावर उदार होऊन प्रगणकाचं कर्तव्य! थर्माकोलच्या ताफ्यावर शिवना नदी पार करत भिवधानोरा शेतवस्तीची जनगणना.जुन्या गाडीत E85 पेट्रोल टाकतं येतं का?तुमच्या जुन्या गाडीमध्ये E85 पेट्रोल अजिबात टाकता येणार नाही. E20 वर चालणाऱ्या गाड्या किंवा प्युअर पेट्रोलवर चालणाऱ्या गाड्या, या इंधनाचा प्रभाव सहन करू शकत नाहीत. E85 पेट्रोल हे केवळ विशेष तंत्रज्ञानाने तयार करण्यात आलेल्या ‘फ्लेक्स-फ्यूल गाड्यांसाठी’ बनवले गेले आहे. वाहनधारकांनी या पर्यावरणपूरक इंधनाचा वापर करावा, यासाठी सरकारने हे पेट्रोल सामान्य पेट्रोलपेक्षा सुमारे २० रुपयांनी स्वस्त ठेवले आहे..Police Recruitment : भंगार व्यवसायीकाच्या मुलीने पोलिस भरतीमध्ये मारली बाजी; बारसगावच्या अश्विनी खंडागळेने पहिल्याच प्रयत्नात यशाला घातली गवसणी.काय म्हणाले केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री?केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी वाहनधारकांना मोठा दिलासा दिला आहे. ते म्हणाले, "तुमची E20 गाडी पुढील दीर्घकाळापर्यंत अगदी आरामात चालेल. E85 इंधन आल्याचा अर्थ असा अजिबात नाही की E20 किंवा सामान्य पेट्रोलच्या गाड्या बंद होतील." पेट्रोल पंपांवर ग्राहकांचा गोंधळ उडू नये, म्हणून E85 च्या मशीनवर मोठे फलक लावले जातील, ज्यावर स्पष्टपणे ‘केवळ E85 कारसाठी’ असे लिहिलेले असेल.ब्राझीलसारख्या देशांमध्ये हे इंधन गेल्या अनेक वर्षांपासून यशस्वीरित्या वापरले जात असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले. फ्लेक्स-फ्यूल इंजिन असणारी वाहने २०% पासून अगदी १००% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलवर सहज धावू शकतात. इथेनॉलच्या वाढत्या वापरामुळे देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, भारताला परदेशातून कमी प्रमाणात कच्चे तेल आयात करावे लागेल आणि पर्यायाने देश इंधन क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.