विज्ञान-तंत्र

Mobile Recharge Rules : फोनला रिचार्ज नसल्यास सिमकार्ड किती दिवस काम करते? खूप महिने बंद राहिल्यास काय होते, जाणून घ्या सर्व काही

सिम कार्ड रिचार्जशिवाय किती दिवस काम करते? जिओ, एअरटेल, Vi आणि बीएसएनएलच्या नियमांसह सिमच्या वैधतेबाबत सर्व माहिती जाणून घ्या.
Mobile Recharge Rules : फोनला रिचार्ज नसल्यास सिमकार्ड किती दिवस काम करते? खूप महिने बंद राहिल्यास काय होते, जाणून घ्या सर्व काही

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

भारतात करोडो मोबाइल वापरकर्त्यांना एक प्रश्न नेहमी सतावतो, सिम कार्ड रिचार्ज न केल्यास काय होते? मग ते जिओ, एअरटेल, व्होडाफोन-आयडिया (Vi) असो वा बीएसएनएल, प्रत्येक टेलिकॉम कंपनीचे सिम कार्डच्या वैधतेबाबत स्वतःचे नियम आहेत. विशेषतः जे सिम कार्ड ओटीपी किंवा आपत्कालीन गरजांसाठी वापरले जाते त्याबाबत माहिती असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

Loading content, please wait...
Sim Card
recharge
mega recharge
SIM card verification
SIM card recharge rules
SIM card validity period
India telecom regulations

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com