Mobile Recharge Rules : फोनला रिचार्ज नसल्यास सिमकार्ड किती दिवस काम करते? खूप महिने बंद राहिल्यास काय होते, जाणून घ्या सर्व काही

भारतात करोडो मोबाइल वापरकर्त्यांना एक प्रश्न नेहमी सतावतो, सिम कार्ड रिचार्ज न केल्यास काय होते? मग ते जिओ, एअरटेल, व्होडाफोन-आयडिया (Vi) असो वा बीएसएनएल, प्रत्येक टेलिकॉम कंपनीचे सिम कार्डच्या वैधतेबाबत स्वतःचे नियम आहेत. विशेषतः जे सिम कार्ड ओटीपी किंवा आपत्कालीन गरजांसाठी वापरले जाते त्याबाबत माहिती असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे..रिचार्ज संपल्यावर काय होते?भारतातील टेलिकॉम कंपन्या सिम कार्डवर कॉल, डेटा आणि एसएमएस सेवा सुरू ठेवण्यासाठी सक्रिय रिचार्ज योजनेची आवश्यकता असते. रिचार्जची वैधता संपल्यानंतर सिम तात्काळ बंद होत नाही, पण सेवा मर्यादित होतात. आउटगोइंग कॉल्स, एसएमएस आणि डेटा सेवा लगेच बंद होतात पण इनकमिंग कॉल्स आणि एसएमएससाठी काही कालावधी मिळतो..इनकमिंग आणि आउटगोइंग कॉल्सची वैधता रिचार्ज संपल्यानंतर बहुतेक कंपन्या 7 ते 30 दिवसांसाठी इनकमिंग कॉल्स आणि एसएमएस सुविधा देतात. उदाहरणार्थ.....जिओ: रिचार्ज संपल्यानंतर 30 दिवसांपर्यंत इनकमिंग कॉल्स सुरू राहतात.एअरटेल आणि Vi: साधारण 7 ते 15 दिवस इनकमिंग कॉल्ससाठी मिळतात.बीएसएनएल: सर्कलनुसार 20 ते 30 दिवस इनकमिंग सुविधा मिळू शकते..सिम निष्क्रिय होण्यापूर्वीचा कालावधी जर तुम्ही जास्तवेळ रिचार्ज केला नाही तर सिम पूर्णपणे निष्क्रिय होऊ शकते. सहसा रिचार्ज संपल्यानंतर 60 ते 90 दिवसांची मुदत (ग्रेस पीरियड) मिळते. या काळात सिमवर ओटीपीसारखे एसएमएस येऊ शकतात पण हळूहळू सर्व सेवा बंद होतात. या मुदतीत रिचार्ज न केल्यास सिम कायमचे बंद होते आणि तो नंबर दुसऱ्या वापरकर्त्याला दिला जाऊ शकतो.सिम सक्रिय ठेवण्यासाठी उपाय सिम बंद होऊ नये यासाठी महागड्या रिचार्जची गरज नाही. सर्व कंपन्या 99 ते 155 रुपयांच्या किफायतशीर प्लॅनद्वारे सिम सक्रिय ठेवण्याचा पर्याय देतात. जर सिम फक्त ओटीपी किंवा दुय्यम गरजांसाठी वापरत असाल तर दर 28-30 दिवसांनी छोटा रिचार्ज पुरेसा आहे..FAQs How long does a SIM card work without recharge?सिम कार्ड रिचार्जशिवाय किती दिवस काम करते?रिचार्ज संपल्यानंतर सिम कार्ड 7 ते 30 दिवस इनकमिंग कॉल्ससाठी काम करते, पण आउटगोइंग कॉल्स आणि डेटा तात्काळ बंद होतात.What happens if I don't recharge my SIM card?सिम कार्ड रिचार्ज न केल्यास काय होते?रिचार्ज न केल्यास आउटगोइंग कॉल्स आणि डेटा बंद होतात, पण 7-30 दिवस इनकमिंग कॉल्स मिळतात आणि 60-90 दिवसांनंतर सिम निष्क्रिय होऊ शकते.How can I keep my SIM card active?सिम कार्ड सक्रिय कसे ठेवावे?99 ते 155 रुपयांचा छोटा रिचार्ज प्रत्येक 28-30 दिवसांनी करणे पुरेसे आहे, विशेषतः ओटीपी किंवा दुय्यम वापरासाठी.Can I receive OTPs on a SIM without recharge?रिचार्जशिवाय सिमवर ओटीपी मिळू शकतात का?होय, रिचार्ज संपल्यानंतर 7-30 दिवसांपर्यंत इनकमिंग एसएमएसद्वारे ओटीपी मिळू शकतात, पण त्यानंतर सेवा बंद होऊ शकतात.What is the grace period before SIM deactivation?सिम निष्क्रिय होण्यापूर्वीचा कालावधी किती आहे?सिम रिचार्ज संपल्यानंतर 60 ते 90 दिवसांची मुदत मिळते, त्यानंतर सिम कायमचे निष्क्रिय होऊ शकते.