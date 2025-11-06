AI मुळे परीक्षेत नापास झाली फेमस सेलिब्रिटी; तुम्ही अजिबात करू नका 'ही' 1 चूक..नाहीतर आयुष्यभर होईल पश्चाताप

ChatGPT Use in Exam : हॉलिवूडची ग्लॅमर क्वीन किम कार्दशियन पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. यावेळी तिच्या यशाची नाही, तर एआयमुळे आलेल्या अपयशाची कहाणी. व्हॅनिटी फेअरच्या लाय डिटेक्टर टेस्ट व्हिडिओमध्ये किमने हसत हसत खुलासा केला की चॅटजीपीटीने तिला चुकीची उत्तरे देऊन कायद्याच्या परीक्षेत नापास केले.. होय, तुम्ही बरोबर वाचले. एआयला मित्र मानणाऱ्या किमसोबत मोठा विश्वासघात झाला..२०१९ पासून किम कायद्याचा अभ्यास (law studies) करतेय. २०२१ मध्ये तिने बेबी बार परीक्षा उत्तीर्ण केली. यंदा मे महिन्यात कायद्याची पदवी पूर्ण केली आणि जुलैमध्ये बार कौन्सिलची अंतिम परीक्षा दिली. निकालाची वाट पाहत असतानाच हा खुलासा समोर आला. लाय डिटेक्टर चाचणीत गायिका तेयाना टेलरसोबत तिला विचारले एआयला मित्र मानता का? किमने हसून नाही म्हटले..Google Maps : गुगल मॅपमध्ये गेमचेंजर फीचरची एन्ट्री; ट्रॅफिक, छुपे कॅमेरे अन् लँडमार्कची अचूक माहिती..कसं वापरायचं? पाहा एका क्लिकवर.पुढे तिने सांगितले, मी कायदेशीर सल्ल्यासाठी एआय वापरते. नोट्सचे फोटो काढून चॅटजीपीटीला पाठवते आणि उत्तरे मागते. पण ते नेहमी चुकीचे असतात.. यामुळे मी अनेक चाचण्यांत नापास झाले."एआयची ही 'फसवणूक' किमसाठी धडा ठरली. शेवटी तिने मेहनतीने पदवी मिळवली आणि अंतिम परीक्षाही उत्तीर्ण केली. पण हा प्रसंग जगभरातील विद्यार्थ्यांसाठी इशारा आहे. लाखो लोक अभ्यास, संशोधन आणि परीक्षा तयारीसाठी चॅटजीपीटीसारखी साधने वापरतात..Moto G67 Power लॉन्च! 7000mAh बॅटरी- चार कॅमेरावाला 5G मोबाईल; किती आहे किंमत अन् कितीचा डिस्काउंट, बजेट प्रेमींनो पाहा.खूप सोपे वाटते की एका क्लिकवर प्रश्न टाका आणि उत्तरे मिळवा.. पण तज्ञ सांगतात एआयवर पूर्ण अवलंबून राहणे धोकादायक आहे. चुकीची माहिती, अपूर्ण स्पष्टीकरण किंवा चुकीचे तर्क यामुळे अपयश येऊ शकते.किंवा मोठ्या अडचणीचा सामना करावा लागू शकतो. तुम्हीही असेच करता का? एआयची मदत घ्या, पण स्वतःच्या मेंदूला विश्रांती देऊ नका. पुस्तके वाचा, नोट्स बनवा, लोकांचा सल्ला घ्या. किमसारख्या स्टारला एआयने फसवले, तर सामान्य विद्यार्थ्यांचे काय होणार? एआय साथीदार आहे पण गुरू नाही. त्यामुळे अशा गोष्टी करताना सावध राहा, मेहनत करा.. यश नक्की मिळेल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.