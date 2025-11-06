विज्ञान-तंत्र

AI मुळे परीक्षेत नापास झाली फेमस सेलिब्रिटी; तुम्ही अजिबात करू नका 'ही' 1 चूक..नाहीतर आयुष्यभर होईल पश्चाताप

ChatGPT AI use famous celebrity Kim Kardashian failed in exam : किम कार्दशियनने चॅटजीपीटीवर अवलंबून राहून कायद्याच्या परीक्षेत चुकीची उत्तरे मिळाल्याने नापास झाली. एआयची थोडी फार मदत घ्या, पण पूर्ण विश्वास ठेवू नका मेहनतच यशाची खरी गुरूकिल्ली आहे
ChatGPT Use in Exam : हॉलिवूडची ग्लॅमर क्वीन किम कार्दशियन पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. यावेळी तिच्या यशाची नाही, तर एआयमुळे आलेल्या अपयशाची कहाणी. व्हॅनिटी फेअरच्या लाय डिटेक्टर टेस्ट व्हिडिओमध्ये किमने हसत हसत खुलासा केला की चॅटजीपीटीने तिला चुकीची उत्तरे देऊन कायद्याच्या परीक्षेत नापास केले.. होय, तुम्ही बरोबर वाचले. एआयला मित्र मानणाऱ्या किमसोबत मोठा विश्वासघात झाला.

