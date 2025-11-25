Fast Charging Disadvantages : फास्ट चार्जरने पटकन चार्जिंग होतोय मोबाइल; पण तुम्हाला माहितीच नाही होतय किती मोठं नुकसान

Fast Mobile Charger Disadvantages : आजकाल नवीन स्मार्टफोन विकत घेताना सगळ्यांचा पहिला प्रश्न असतो, “ह्याचं चार्जिंग किती फास्ट आहे?” 120 वॅट, 150 वॅट, अगदी 240 वॅटपर्यंतचे दावे ऐकून आपण थक्क होतो. फोन 10-15 मिनिटांत 100 टक्के चार्ज होतो, खरंच कमाल वाटतं.. पण मित्रांनो, ही स्पीड तुमच्या फोनच्या बॅटरीचं आयुष्य मात्र झपाट्याने कमी करतेय आणि हे नुकसान हळूहळू दिसतं. चला तर मग जाणून घ्या याबद्दल सावित्र माहिती.जेव्हा तुम्ही 120 वॅटचा चार्जर लावता, तेव्हा बॅटरीत एकदम प्रचंड व्होल्टेज आणि करंट धावतो. यामुळे बॅटरीच्या आतल्या लिथियम-आयन वायरना खूप जास्त उष्णता आणि दबाव सहन करावा लागतो. साध्या 18-25 वॅट चार्जिंगमध्ये ही उष्णता नियंत्रित असते, पण 120 वॅटमध्ये ती 50-60 डिग्री सेल्सियसपर्यंत सहज पोहोचते. ही जास्त उष्णता बॅटरीच्या रासायनिक रचनेला कमकुवत करते आणि तिच्या चार्ज ठेवण्याच्या क्षमतेला (कॅपॅसिटी) हळूहळू मारते..Nano Banana Pro : गुगलने नुकतच लाँच केलेलं Nano Banana Pro कसं वापरायचं? इंटरनेट धुमाकूळ घालणारा हा एडिटर एकदा बघाच.संशोधन सांगतंय की, दररोज अल्ट्राफास्ट चार्जिंग केल्यास बॅटरीचं आयुष्य 40-50 टक्क्यांनी लवकर संपतं. म्हणजे नवीन फोन घेतल्यानंतर एक-दीड वर्षातच बॅटरी 80 टक्क्यांवर येऊन थांबते. मग दिवसभरात दोन-तीन वेळा चार्ज लावावं लागतं. आणि बॅटरी बदलण्याची किंमत जवळपास 5 ते 15 हजार रुपयांपर्यंत जाते.TRAI Digital Strike : मोदी सरकारची सगळ्यांत मोठी डिजिटल स्ट्राइक! चक्क 21 लाख मोबाईल नंबर केले बॅन; नेमकं कारण काय?.चार्जिंगसाठी काय करावं? रात्री झोपताना 18-33 वॅटचा स्लो चार्जर लावा, बॅटरीचं आयुष्य दुप्पट होईल. 80 टक्के चार्ज झाला की चार्जर काढा, 100 टक्के करू नका. फोन थंड जागी ठेवा, उष्णतेत चार्जिंग करू नका. दर 2-3 महिन्यांनी एकदा फोनला 10 टक्क्यांपर्यंत वापरून मग पूर्ण चार्ज करा, याला कॅलिब्रेशन म्हणतात..फास्ट चार्जिंगचा वापर फक्त खरंच गरज असेल तेव्हाच करा. कारण 10 मिनिटं वाचवण्यासाठी दोन वर्षांत 15 हजार रुपये देऊन बॅटरी बदलण्यात काय अर्थ आहे? तुमचा फोन दीर्घकाळ टिकावा असं वाटत असेल तर आता पासून स्लो अँड स्टेडीचा नियम वापरा.. तेव्हा पुढच्या वेळी 120 वॅटचा दावा ऐकून फक्त इम्प्रेस होऊ नका, बॅटरीचं भविष्यही विचारात घ्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.