FASTag Rules Change : 'फास्टॅग'चे नियम बदलणार! आता ‘या’ वाहनचालकांना दुप्पट टोल भरावा लागणार

NHAI announces new FASTag rules : जर तुम्हीही महामार्गांवर स्वत:च्या कारने प्रवास करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. कारण, पुढील महिन्यात म्हणजेच १५ नोव्हेंबर रोजी फास्टॅगच्या नियमांमध्ये बदल होणार आहे. या बदलाचा परिणामा साहाजिक वाहनचालकांवर होणार आहे.
केंद्रसरकारने घोषणा करत म्हटले आहे की, १५ नोव्हेंबर पासून वैध फास्टॅगशिवाय टोल नाक्यांवर प्रवेश करणाऱ्या वाहन चालकांनी जर नगदी पैसे दिले तर, त्यांना सामान्य शुल्काच्या दुप्पट पैसे भरावे लागतील. मात्र तेच जर त्यांनी यूपीआय पेमेंट करून पैसे भरले तर मात्र त्यांना यामध्ये थोडा दिलासा मिळणार आहे.
तसेच, वैध फास्टॅग शिवाय टोल नाक्यावर प्रवेश करणारे वाहनचालक जर यूनिफाइड पेमेंट इंटरसेफ(UPI)च्या मदतीन टोल देण्याचा पर्याय जर निवडत असतील तर, त्यांना टोलच्य केवळ १.२५ टक्केच रक्कम भरावी लागेल.
केंद्र सरकारचा हा निर्णय राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियम २००८ मध्ये केलेल्या दुरुस्तीचा एक भाग आहे. राष्ट्रीय महामार्गांवरील रोख व्यवहारांना आळा घालणे आणि डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
