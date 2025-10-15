Electric car caught fire Video : भररस्त्यात पेटली इलेक्ट्रिक SUV कार; दरवाजे झाले लॉक अन् ड्रायव्हर जिवंत जळाला!

Xiaomi SU7 Electric Car Catches Fire on Busy Road: शाओमी कंपनीच्या एका इलेक्ट्रिक कारला भररस्त्यातच अचानक आग लागली, ज्याचा व्हिडिओ सध्या सर्वत्र प्रचंड व्हायरल होत आहे. फ्री प्रेस जर्नलच्या वृत्तानुसार, या अपघातात चालकाचा कारमध्येच मृत्यू झाला आहे. तर प्राप्त माहितीनुसार ही घटना चीनमधील चेंगदू येथे घडली आहे.
ही भयानक दुर्घटना Xiaomi SU7 या कारच्या बाबत घडली आहे. आधी कार दुभाजकास धडकली आणि त्यानंतर मग या कारने पेट घेतला. यामुळे तांत्रिक बिघाड उद्भवून कारचे सर्व दरवाजेही लॉक झाले. यामुळे कारचालकाला बाहेर पडता आले नाही.
एवढंच नाहीतर तर रस्त्यावरीलही अन्य काही जण जीवाच्या आकांताने कारच्य काचा फोडण्याचा, दार तोडण्याचा प्रयत्न करून कारचालकाचा जीव वाचवण्याचा प्रयत्न करत होते, मात्र त्यांना यामध्ये यश आलं नाही. अखेर या जळत्या कारमध्येच कारचालकाचाही जळून मृत्यू झाला.
चिनी मोबाइल निर्माता कपंनी Xiaomiने काही वर्ष आधीच ही कार बाजारात लाँच केली आहे आणि चीनमध्ये या कारची विक्रीही सुरू आहे. एवढंच नाहीतर बंगळुरूमधील एका मोबाइल इव्हेंट दरम्यान Xiaomi SU7 ही कार सादर केली होती. मात्र ही कार अद्यापपर्यंत भारतात लाँच झालेली नाही.
या घटनेमुळे इलेक्ट्रिक कारच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सोशल मीडियावर अनेकजण या घटनेवरून कंपनीवर राग व्यक्त करत आहेत. अनेकांनी दुर्घटनेस आणि कार चालकाच्या मृत्यूस कंपनीला जबाबदार ठरवले आहे. कारच्या आता सुरक्षा उपकरणं आणि सामान असायला हवं, ज्याने दुर्घटना घडल्यानंतर कारची काच फोडता येईल किंवा दार उघडता येईल, असंही अनेकांनी मत व्यक्त केलंय.
