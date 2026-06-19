Father’s Day Gift Ideas : पापा मेरी जान! यंदा 'फादर्स डे' ला वडीलांना द्या 'या' 5 पैकी एक भन्नाट गिफ्ट, आणखी स्ट्रॉन्ग होईल बॉन्ड

Tech Gift Ideas : फादर्स डे निमित्त बाबांना काय खास भेट द्यावी, असा विचार करत आहात? तुमच्या लाडक्या बाबांचा चेहरा आनंदाने खुलवण्यासाठी या काही भन्नाट आणि हटके गिफ्ट आयडिया नक्कीच मदत करतील..आठवणींचा अनोखा प्रवासबाबांना जुन्या आठवणीत रमायला खूप आवडते. त्यांच्या बालपणापासून ते आत्तापर्यंतच्या प्रवासाचे फोटो एकत्र करून एक सुंदर 'स्क्रॅपबुक' किंवा 'डिजिटल फोटो फ्रेम' तयार करा. प्रत्येक फोटोसोबत तुमची एक छोटी, भावनिक ओळ लिहा. हा केवळ फोटोंचा संग्रह नसेल, तर त्यांनी तुमच्यासाठी घेतलेल्या कष्टांचा एक जिवंत दस्तऐवज ठरेल..Mobile Buying Best Time : मोबाईल खरेदी करण्यासाठी सगळ्यात बेस्ट वेळ कोणती? फक्त दिवाळी नाही, तर 'या' महिन्यात मिळतो बंपर डिस्काउंट.तंत्रज्ञानाची आधुनिक साथतुमचे बाबा जर गाण्यांचे शौकीन असतील किंवा त्यांना कामात व्यस्त राहायला आवडत असेल, तर एक उत्तम 'स्मार्ट स्पीकर' किंवा 'नॉईज-कॅन्सलिंग इयरबड्स' उत्तम पर्याय आहेत. यामुळे ते चालताना किंवा विश्रांती घेताना त्यांची आवडती जुनी गाणी, पॉडकास्ट किंवा बातम्या अगदी सहज ऐकू शकतील. तंत्रज्ञानाची ही जोड त्यांचे दैनंदिन जीवन अधिक सोपे करेल..विश्रांती आणि आरोग्याची भेटदिवसभर धावपळ करणाऱ्या बाबांच्या आरोग्याची काळजी घेणे आपले कर्तव्य आहे. त्यांच्या थकलेल्या शरीराला आराम देण्यासाठी एक 'मसाज गन' किंवा 'फूट मसाजर' नक्कीच उपयुक्त ठरेल. घरच्या घरी मिळणारा हा आराम त्यांना रोजच्या तणावातून मुक्त करेल आणि त्यांच्या तब्येतीसाठी हे एक उत्तम गुंतवणूक ठरेल..MRI चा जमाना गेला? AI च्या मदतीने फुल बॉडी स्कॅन करतय 'हे' डिव्हाईस; तेही चक्क एका मिनिटात, खर्च किती?.व्यक्तिमत्त्वाला सुगंधीत किनारबाबांचे व्यक्तिमत्त्व अधिक रुबाबदार बनवण्यासाठी एक प्रीमियम 'परफ्युम' किंवा 'ग्रुमिंग किट' निवडा. त्यांच्या आवडीचा क्लासिक, मंद आणि दर्जेदार सुवास असणारे अत्तर किंवा डिझायनर परफ्युम त्यांना प्रत्येक वेळी तुमची आठवण करून देईल. ऑफिसला जाताना किंवा कोणत्याही समारंभात हा सुगंध त्यांच्यात एक नवा आत्मविश्वास भरेल..वेळेचे आणि प्रेमाचे सुंदर बंधनबाबांच्या हातावर नेहमी शोभून दिसेल अशी एक क्लासिक 'रिस्ट वॉच' (हातघड्याळ) किंवा आजच्या काळातील 'स्मार्टवॉच' गिफ्ट करा. ही भेट केवळ वेळ दाखवणार नाही, तर तुम्ही त्यांच्यासोबत घालवलेला प्रत्येक क्षण किती मौल्यवान आहे, याची जाणीव करून देईल. स्मार्टवॉच असेल तर त्यांच्या हृदयाचे ठोके आणि पावलांची संख्या मोजून त्यांच्या आरोग्यावरही लक्ष ठेवेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.