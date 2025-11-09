Flight Mode फक्त विमान प्रवासासाठी नाही! जाणून घ्या फोनसाठी कसे ठरते फायदेशीर?

Fligh Mode हा फक्त विमान प्रवास करतांना अनेक जण वापरतात. पण तुम्हाला माहिती आहे का तुमचा फोनमध्ये हा मोड ऑन ठेवल्यास कोणते फायदे मिळतात. .Phone Battery Tips: सर्वच फोनमध्ये फ्लाइट मोड हा पर्याय असतो. सर्वचजण विमान प्रवास करतांना या मोडचा वापर करतात. पण तुम्हाला माहीत आहे का, हा मोड फक्त उड्डाणाच्या वेळीच नव्हे तर आपल्या फोनसाठीही अत्यंत फायदेशीर ठरू शकतो? स्मार्टफोन सतत नेटवर्क, नोटिफिकेशन आणि अॅप्स सुरू असल्याने बॅटरी लवकर संपते आणि डिव्हाइसचे कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो. अशावेळी काही मिनिटांसाठी फोन ‘फ्लाइट मोड’मध्ये ठेवणे म्हणजे त्याला थोडा ‘आराम’ देण्यासारखे आहे. या मोडमुळे बॅटरीचा वापर कमी होतो, फोन गरम होत नाही, तसेच सिग्नल शोधण्याचा ताणही कमी होतो. रात्री झोपताना फ्लाइट मोड ऑन केल्यास मेंदूवरील रेडिएशनचा परिणाम कमी होतो आणि झोपेची गुणवत्ता वाढते. म्हणजेच, फ्लाइट मोड हा फक्त विमान प्रवासाठीच फायदेशीर नसून स्मार्टफोनच्या बॅटरीसाठीही उपयुक्त असते. .बॅटरीवरील भार कमीफ्लाइट मोड चालू केल्याने तुमच्या फोनवरील बॅकग्राउंड अॅक्टिव्हिटी थांबतात. यामुळे बॅटरीवरील ताण कमी होतो आणि ती जास्त काळ टिकते. हे बॅटरी सेव्हर म्हणून देखील काम करते. .सोशल मिडियापासून ब्रेक मिळेलनोटिफिकेशन, कॉल आणि सोशल मीडियापासून ब्रेक हवा असेल तर फ्लाइट मोड चालू करा. हे सर्व नोटिफिकेशल थांबवते आणि तुम्हाला डिजिटल शांती देते. .Phone Tips: फोन 100 % चार्ज करण्याची सवय ठरु शकते घातक, जाणून घ्या तोटे.फास्ट चार्जिंगजर तुम्हाला तुमचा फोन लवकर चार्ज करायचा असेल तर फ्लाइट मोड चालू करा. हे नेटवर्क आणि वाय-फाय सारख्या प्रक्रिया थांबवते, ज्यामुळे चार्जिंग वेगाने होते..मुलांसाठी फायदेशीरजेव्हा मुले तुमचा फोन मागतात तेव्हा त्यांना देण्यापूर्वी फ्लाइट मोड चालू करा. यामुळे मुलांना कॉल करता येणार नाही तसेच इंटरनेटवर कोणतेही व्हिडिओ पाहण्यापासून दूर ठेवता येईल. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.