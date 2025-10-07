विज्ञान-तंत्र

बिग बिलियन डे सेल संपताच येतोय दिवाळी Big Bang Sale; फ्लिपकार्टवर डिस्काउंट पाऊस, 'या' तारखेला सुरुवात..ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर

Flipkart Diwali Big Bang Sale 2025 : फ्लिपकार्ट बिग बँग दिवाळी सेल 2025 मध्ये स्मार्टफोन, लॅपटॉप आणि फॅशनवर मोठ्या सवलती मिळतील.
Flipkart Diwali Big Bang Sale 2025

Best Offers in Flipkart Big Bang Diwali Sale 2025 starting from 11 october

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Flipkart Diwali Big Bang Sale Offers : फ्लिपकार्टने यंदाच्या दिवाळीसाठी बिग बँग दिवाळी सेल 2025 (Big Bang Diwali Sale 2025) ची घोषणा केली आहे जी 11 ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे. विशेष म्हणजे फ्लिपकार्ट प्लस आणि ब्लॅक मेंबर्सना 10 ऑक्टोबरपासून लवकर ॲक्सेस मिळणार आहे. स्मार्टफोन, लॅपटॉप, घरगुती उपकरणे, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि फॅशन उत्पादनांवर मोठ्या सवलती मिळणार आहेत. फ्लिपकार्ट ॲपवर या सेलच्या डील्सची माहिती आधीच उपलब्ध आहे ज्यामुळे ग्राहकांना खरेदीचा प्लॅन करता येईल.

Loading content, please wait...
Diwali Festival
sale
Discount
Discount Offer
flipkart
Diwali
festival Discount
90% discount offers

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com