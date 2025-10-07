बिग बिलियन डे सेल संपताच येतोय दिवाळी Big Bang Sale; फ्लिपकार्टवर डिस्काउंट पाऊस, 'या' तारखेला सुरुवात..ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर

Flipkart Diwali Big Bang Sale Offers : फ्लिपकार्टने यंदाच्या दिवाळीसाठी बिग बँग दिवाळी सेल 2025 (Big Bang Diwali Sale 2025) ची घोषणा केली आहे जी 11 ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे. विशेष म्हणजे फ्लिपकार्ट प्लस आणि ब्लॅक मेंबर्सना 10 ऑक्टोबरपासून लवकर ॲक्सेस मिळणार आहे. स्मार्टफोन, लॅपटॉप, घरगुती उपकरणे, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि फॅशन उत्पादनांवर मोठ्या सवलती मिळणार आहेत. फ्लिपकार्ट ॲपवर या सेलच्या डील्सची माहिती आधीच उपलब्ध आहे ज्यामुळे ग्राहकांना खरेदीचा प्लॅन करता येईल..मोठ्या सवलती आणि खास ऑफर्सया सेलमध्ये ॲपल, सॅमसंग, रियलमी, वनप्लस, डेल, एचपी, एलजी, शाओमी आणि सोनीसारख्या ब्रँड्सच्या स्मार्टफोन, टॅबलेट, स्मार्टवॉच, लॅपटॉप आणि घरगुती उपकरणांवर बंपर डिस्काउंट मिळतील. याशिवाय, एसबीआय क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड तसेच ईएमआय व्यवहारांवर 10% झटपट सवलत मिळेल. ग्राहकांना नोकॉस्ट ईएमआय, एक्सचेंज ऑफर्स आणि बँक कॅशबॅकचाही लाभ घेता येईल. फ्लिपकार्ट ॲक्सिस बँक क्रेडिट कार्ड वापरकर्त्यांना अतिरिक्त कॅशबॅक आणि रिवॉर्ड्स मिळतील, तर यूपीआय पेमेंट आणि सुपरकॉइन्सवर बोनस ऑफर्स उपलब्ध आहेत..Dmart Offers : डीमार्टमध्ये खरेदीला जाताय? तर चुकूनही विसरू नका 'या' 2 गोष्टी, नाहीतर स्वतःचं नुकसान करून घ्याल..!.फ्लिपकार्ट प्लस आणि ब्लॅक मेंबरशिपचे फायदेफ्लिपकार्ट ब्लॅक मेंबरशिप योजनेत लवकर ॲक्सेस आणि खास डिस्काउंट मिळे जी आता फक्त 1,249 रुपयांत (मूळ किंमत 1,499 रुपये) उपलब्ध आहे. फ्लिपकार्ट प्लस प्रोग्राम हा नियमित खरेदी करणाऱ्यांसाठी मोफत आहे ज्यांना सुपरकॉइन्स मिळतात..Samsung Galaxy च्या तीन नव्या सिरीज लाँच; 7 हजारपेक्षा कमी किंमतीत 5G स्मार्टफोन, दमदार फीचर्स अन् जबरदस्त ऑफर्स...ॲमेझॉनशी स्पर्धादुसरीकडे ॲमेझॉन इंडियानेही ग्रेट इंडियन फेस्टिव्हल दिवाळी स्पेशल सेल सुरू केला आहे. दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर आकर्षक ऑफर्स उपलब्ध आहेत. त्यामुळे खरेदीदारांनी फ्लिपकार्ट आणि ॲमेझॉनवरील डील्सची तुलना करून सर्वोत्तम डिल निवडावी. फ्लिपकार्टच्या बिग बिलियन डेज आणि फेस्टिव्ह धमाका सेलनंतर हा सेल स्वस्तात मस्त खरेदीसाठी बेस्ट आहे.FAQsWhen does the Flipkart Big Bang Diwali Sale 2025 start?फ्लिपकार्ट बिग बँग दिवाळी सेल 2025 कधी सुरू होईल?सेल 11 ऑक्टोबर 2025 पासून सुरू होईल, तर फ्लिपकार्ट प्लस आणि ब्लॅक मेंबर्सना 10 ऑक्टोबरपासून लवकर ॲक्सेस मिळेल.What kind of discounts can I expect in the Flipkart Big Bang Diwali Sale?फ्लिपकार्ट बिग बँग दिवाळी सेलमध्ये कोणत्या सवलती मिळतील?स्मार्टफोन, लॅपटॉप, घरगुती उपकरणे, स्मार्टवॉच आणि फॅशन उत्पादनांवर मोठ्या सवलती मिळतील, तसेच एसबीआय कार्डवर 10% झटपट सवलत उपलब्ध आहे.Who can get early access to the Flipkart Big Bang Diwali Sale?फ्लिपकार्ट बिग बँग दिवाळी सेलसाठी लवकर ॲक्सेस कोणाला मिळेल?फ्लिपकार्ट प्लस आणि ब्लॅक मेंबर्सना 10 ऑक्टोबर 2025 पासून लवकर ॲक्सेस मिळेल.Are there any special offers for SBI cardholders in this sale?या सेलमध्ये एसबीआय कार्डधारकांसाठी खास ऑफर्स आहेत का?होय, एसबीआय क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड तसेच ईएमआय व्यवहारांवर 10% झटपट सवलत मिळेल.How can I benefit from Flipkart Plus or Black membership during the sale?सेलदरम्यान फ्लिपकार्ट प्लस किंवा ब्लॅक मेंबरशिपचा कसा फायदा होईल?फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर्सना सुपरकॉइन्सद्वारे आणि ब्लॅक मेंबर्सना 1,249 रुपयांत लवकर ॲक्सेस आणि खास सवलती मिळतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.