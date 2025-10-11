आजपासून फ्लिपकार्ट Big Bang Diwali सेल सुरू; 'या' 10 स्मार्टफोनवर 70 टक्के पेक्षा जास्त डिस्काउंट, ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर

Flipkart Diwali Sale Offers : फ्लिपकार्टचा बहुप्रतीक्षित बिग बॅंग दिवाळी सेल आज (11 ऑक्टोबर) रात्री 12 वाजता सुरू होत आहे. या सेलमध्ये सॅमसंग, रियलमी, नथिंग, अॅपल आणि व्हिवो सारख्या टॉप ब्रँड्सच्या स्मार्टफोन्सवर मोठ्या सवलती मिळणार आहेत. फ्लिपकार्ट ब्लॅक आणि प्लस मेंबर्ससाठी ही सेल 10 ऑक्टोबरपासूनच सुरू झाली आहे, तर सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी ती आज मध्यरात्रीपासून खुली होईल. यंदाच्या दिवाळीत तुमच्या आवडीचा स्मार्टफोन घरी आणण्याची ही उत्तम संधी आहे..आयफोन 16 डिस्काउंटअॅपलच्या नव्या आयफोन 16 ची किंमत या सेलमध्ये सर्वात कमी आहे. लॉन्च किमतीपेक्षा तब्बल 25,000 रुपयांनी स्वस्त असलेला हा फोन फक्त 54,999 रुपयांपासून उपलब्ध आहे. प्रीमियम डिझाइन आणि अत्याधुनिक फीचर्ससह हा फोन तुमच्या दिवाळीला खास बनवेल..दिवाळीपूर्वीच Samsung ने दिलं मोठं गिफ्ट! आला पॉवरफूल 5G मोबाईल; 5000mAh बॅटरी..50MP कॅमेरा कॉम्बो, किंमत फक्त 12499.नथिंग फोन (3A)यंदा लॉन्च झालेला Nothing Phone (3A) 4000 रुपयांच्या सवलतीसह 20,999 रुपयांना मिळेल. 50 मेगापिक्सेल कॅमेरा आणि 5000 एमएएच बॅटरीसह हा फोन स्टायलिश डिझाइन आणि परफॉर्मन्सचं उत्तम पॅकेज आहे..Dmart Sale : डीमार्टमध्ये लागलाय वीकेंड सेल; जास्त स्वस्तात मिळत आहेत 'या' वस्तू..सर्व डिस्काउंट ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर.रियलमी 15 प्रोRealme 15 Pro 26,999 रुपयांपासून उपलब्ध आहे. 12 जीबी रॅम, 256 जीबी स्टोरेज, 50 मेगापिक्सेल ड्युअल कॅमेरा, 6.8 इंच AMOLED डिस्प्ले आणि 7000 एमएएच बॅटरीसह स्नॅपड्रॅगन 7 जेन 4 प्रोसेसर यामुळे हा फोन परफॉर्मन्समध्ये आघाडीवर आहे. बँक ऑफर्स आणि एक्सचेंज डील्समुळे किंमत आणखी कमी होऊ शकते..सॅमसंग गॅलक्सी F36Samsung Galaxy F36 8 जीबी रॅम आणि 256 जीबी स्टोरेजसह फक्त 13,999 रुपयांपासून उपलब्ध आहे. बँक आणि एक्सचेंज ऑफर्ससह आणखी बचत शक्य आहे..Vivo T4R 5Gव्हिवो T4R 5G 17,499 रुपयांपासून मिळेल. 5700 एमएएच बॅटरी, मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7400 प्रोसेसर आणि 12 जीबी रॅमसह हा फोन 10% बँक डिस्काउंट आणि एक्सचेंज ऑफरसह उपलब्ध आहे..FAQsWhen does the Flipkart Big Bang Diwali Sale start for general users?फ्लिपकार्ट बिग बॅंग दिवाळी सेल सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी कधी सुरू होतो?सेल ११ ऑक्टोबर २०२५ रोजी रात्री १२ वाजता सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी सुरू होईल.What is the starting price of the iPhone 16 during the sale?सेलदरम्यान आयफोन १६ ची सुरुवातीची किंमत किती आहे?आयफोन १६ फक्त ५४,९९९ रुपयांपासून उपलब्ध आहे, ज्यात २५,००० रुपयांपर्यंत सवलत आहे.Are there any additional offers available on the Realme 15 Pro?रियलमी १५ प्रोवर अतिरिक्त ऑफर्स उपलब्ध आहेत का?होय, बँक डिस्काउंट आणि एक्सचेंज ऑफर्ससह रियलमी १५ प्रो २६,९९९ रुपयांपासून मिळेल.Who gets early access to the Flipkart Big Bang Diwali Sale?फ्लिपकार्ट बिग बॅंग दिवाळी सेलमध्ये कोणाला लवकर प्रवेश मिळतो?फ्लिपकार्ट ब्लॅक आणि प्लस मेंबर्सना १० ऑक्टोबरपासून सेलमध्ये लवकर प्रवेश मिळाला आहे.What are the key features of the Vivo T4R 5G in this sale?या सेलमध्ये व्हिवो टी४आर ५जी ची प्रमुख वैशिष्ट्ये कोणती आहेत?व्हिवो टी४आर ५जी मध्ये ५,७०० एमएएच बॅटरी, १२ जीबी रॅम आणि मीडियाटेक डायमेन्सिटी ७४०० प्रोसेसर आहे, ज्याची किंमत १७,४९९ पासून सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.