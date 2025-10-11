विज्ञान-तंत्र

आजपासून फ्लिपकार्ट Big Bang Diwali सेल सुरू; 'या' 10 स्मार्टफोनवर 70 टक्के पेक्षा जास्त डिस्काउंट, ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर

Big Bang Diwali sale : फ्लिपकार्ट बिग बॅंग दिवाळी सेल ११ ऑक्टोबरपासून सुरू होत आहे. त्यामध्ये काय ऑफर्स आहेत..जाणून घ्या सविस्तर
Flipkart Big Bang Diwali sale offers

Flipkart Big Bang Diwali sale offers

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Flipkart Diwali Sale Offers : फ्लिपकार्टचा बहुप्रतीक्षित बिग बॅंग दिवाळी सेल आज (11 ऑक्टोबर) रात्री 12 वाजता सुरू होत आहे. या सेलमध्ये सॅमसंग, रियलमी, नथिंग, अ‍ॅपल आणि व्हिवो सारख्या टॉप ब्रँड्सच्या स्मार्टफोन्सवर मोठ्या सवलती मिळणार आहेत. फ्लिपकार्ट ब्लॅक आणि प्लस मेंबर्ससाठी ही सेल 10 ऑक्टोबरपासूनच सुरू झाली आहे, तर सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी ती आज मध्यरात्रीपासून खुली होईल. यंदाच्या दिवाळीत तुमच्या आवडीचा स्मार्टफोन घरी आणण्याची ही उत्तम संधी आहे.

Loading content, please wait...
Diwali Festival
sale
Discount
Discount Offer
flipkart
Diwali
festival Discount
90% discount offers

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com