Flipkart Sale Scam : फ्लिपकार्टवर सुरुय मोठा फ्रॉड; ऑनलाइन पेमेंट केल्यावर धडाधड कॅन्सल होत आहेत ऑर्डर, रिफंड नाहीच..नेमका विषय काय?

Flipkart Sale Scam : फ्लिपकार्टच्या बिग बिलियन डेज 2025 सेलने ग्राहकांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरवली आहे. विशेषतः आयफोन 16 आणि इतर प्रीमियम स्मार्टफोन्सच्या खरेदीदारांना पेमेंट यशस्वी होऊनही ऑर्डर रद्द झाल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. सोशल मीडियावर #FlipkartScam आणि #BigBillionDayScam हे हॅशटॅग ट्रेंड होत असून ग्राहकांनी फ्लिपकार्टवर खोट्या जाहिराती आणि रिफंड देण्यामध्ये उशीर केल्याचा आरोप केला आहे..या फेस्टिव्हल सेलमध्ये आयफोन 16 ची किंमत 52,999 रुपये इतकी आकर्षक ठेवण्यात आली होती, ज्यामुळे हजारो ग्राहकांनी ऑर्डर दिल्या. मात्र अनेकांच्या ऑर्डर नंतर कोणतेही स्पष्ट कारण न देता रद्द करण्यात आल्या. ग्राहकांनी सोशल मीडियावर आपली निराशा व्यक्त केली असून पेमेंट फेल किंवा स्टॉक अनुपलब्ध अशी कारणे दिली गेली, तरीही पेमेंट यशस्वी झाल्याचे पुरावे त्यांच्याकडे आहेत. यामुळे खरेदीच्या उत्साहावर पाणी फिरले आहे..Deccan Queen Video : जेव्हा पहिल्यांदा धावलेली डेक्कन क्वीन; मुंबई-पुणे प्रवासाची ऐतिहासिक शान, पाहा 95 वर्षांपूर्वीचा व्हिडिओ.एक्सवर (पूर्वीचे ट्विटर) ग्राहकांनी फ्लिपकार्टवर खोट्या सवलती देऊन ग्राहकांना आकर्षित केल्याचा आणि नंतर ऑर्डर रद्द केल्याचा आरोप केला. एका युजरने लिहिले, "बिग बिलियन डे म्हणजे बिग फसवणूक! आयफोन 16 ऑर्डर केला, पेमेंट झाले, पण कोणतेही कारण न देता ऑर्डर रद्द!" आयफोनसह गुगल पिक्सेल 9 सारख्या स्मार्टफोन्सबाबतही तक्रारी आल्या. या फोनची जाहिरात 35,000 रुपयांना झाली, पण नंतर किंमत 45,000 रुपये दाखवली गेली..Top 10 Car : यंदा नवरात्रीला नवी गाडी घ्यायचा विचार करताय? 'या' 10 आहेत स्वस्तात मस्त कार, कमी खर्चात जास्त मायलेज.रिफंड देण्यामध्ये होणारा उशीर ही आणखी एक डोकेदुखी ठरली आहे. कारण रक्कम जास्त आहे. काही ग्राहकांनी फ्लिपकार्टवर पैसे अडकवून ठेवल्याचा आणि मोठ्या ऑर्डर्स रद्द केल्याचा आरोप केला. या प्रकारामुळे ग्राहकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. सणासुदीच्या खरेदीचा हा मोठा उत्सव असताना फ्लिपकार्टच्या या कृतींमुळे ग्राहकांनी ईकॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर कठोर नियमनाची मागणी केली आहे..FAQs What caused the outrage in Flipkart's Big Billion Days 2025 sale? / फ्लिपकार्टच्या बिग बिलियन डेज २०२५ सेलमध्ये संतापाचे कारण काय?ऑर्डर्स पेमेंटनंतर रद्द होणे आणि खोट्या सवलती दाखवणे हे मुख्य कारण आहे, ज्यामुळे ग्राहक निराश झाले.Why were iPhone 16 orders cancelled? / आयफोन १६ च्या ऑर्डर्स का रद्द झाल्या?पेमेंट यशस्वी असूनही "स्टॉक अनुपलब्ध" किंवा "पेमेंट फेल" अशी कारणे देऊन ऑर्डर्स रद्द करण्यात आल्या.What are customers saying on social media? / सोशल मीडियावर ग्राहक काय म्हणत आहेत?ग्राहक #FlipkartScam आणि #BigBillionDayScam हॅशटॅग वापरून फ्लिपकार्टवर फसवणुकीचा आरोप करत आहेत.Are refunds being delayed? / परतावा विलंब होत आहे का?हो, अनेक ग्राहकांनी परतावा मिळण्यास उशीर होत असल्याची तक्रार केली आहे, ज्यामुळे आणखी नाराजी वाढली.What do customers demand now? / ग्राहक आता काय मागणी करत आहेत?ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर कठोर नियमन आणि पारदर्शकता असावी, अशी मागणी ग्राहक करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.