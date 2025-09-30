बिग अलर्ट! 'या' तारखेला संपतोय Flipkart Big Billion Days सेल; 70% डिस्काउंटमध्ये वस्तू खरेदी करण्याची संधी, ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर

Flipkart Big Billion Days Sale Last Date : फ्लिपकार्टच्या बहुप्रतिक्षित बिग बिलियन डेज सेलने 23 सप्टेंबरपासून ग्राहकांना आकर्षक सवलतींची पर्वणी आणली आहे. ब्लॅक आणि व्हीआयपी सदस्यांना 24 तास आधी खरेदीसाठी एंट्री मिळालेल्या या सेल संपण्यात आता अवघे काही दिवस शिल्लक आहेत. फ्लिपकार्टने अधिकृतपणे जाहीर केले आहे की हा महासेल 2 ऑक्टोबरला म्हणजेच दसऱ्याच्या दिवशी संपेल. या काळात ग्राहकांना स्मार्टफोन, स्मार्ट टीव्ही, स्मार्टवॉच, वायरलेस हेडसेट, घरगुती उपकरणे, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, कम्प्युटर आणि लॅपटॉप यांसारख्या विविध गोष्टीमध्ये मोठ्या प्रमाणात डिस्काउंट मिळत आहेत..प्रीमियम स्मार्टफोनवर जबरदस्त ऑफर्सया सेलमध्ये प्रीमियम स्मार्टफोनवर मोठ्या सवलती उपलब्ध आहेत. आयफोन 16 सिरिजचे मॉडेल्स आकर्षक किमतीत मिळत आहेत.. आयफोन 16 (53,999 रुपये), आयफोन 16 प्रो (77,999 रुपये) आणि आयफोन 16 प्रो मॅक्स (99,499 रुपये). याशिवाय सॅमसंग गॅलेक्सी S24 स्नॅपड्रॅगन व्हेरिएंट 38,999 रुपये आणि गुगल पिक्सेल 9 फक्त 52,999 रुपयांत उपलब्ध आहे..Shai Hulud : सरकारचा अलर्ट! आला असा व्हायरस जो भारताची डिजिटल सिस्टम करू शकतो उद्ध्वस्त; तुमच्यावरही होणार परिणाम, पण कसा? जाणून घ्या.मिड बजेटच्या स्मार्टफोनवरही डिस्काउंटमध्यम बजेटच्या स्मार्टफोनवरही आकर्षक ऑफर्स आहेत. व्हिवो T4R 17,499 रुपये, ओप्पो K13 14,999 रुपये आणि व्हिवो T4 प्रो 25,499 रुपयांत उपलब्ध आहे. मोटोरोलाच्या स्मार्टफोनवरही डिस्काउंट आहे.. मोटोरोला एज 60 प्रो 24,999 रुपये, मोटो G96 14,999 रुपये आणि मोटोरोला एज 60 फ्यूजन 19,999 रुपयांत मिळत आहे..Dmart Offers : डीमार्टमध्ये खरेदीला गेल्यावर अजिबात करू नका 'या' 3 चुका, नाहीतर तुमचं नुकसान होणारच..!.बँक ऑफर्सचा फायदाया सेलमध्ये अॅक्सिस बँक आणि आयसीआयसीआय बँकेच्या क्रेडिट व डेबिट कार्डद्वारे खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना अतिरिक्त 10% सूट मिळत आहे. ही ऑफर डिस्काउंटचा फायदा वाढवण्यासाठी उत्तम संधी आहे.फ्लिपकार्टच्या बिग बिलियन डेज सेलमधील या आकर्षक ऑफर्सचा लाभ घेण्यासाठी 2 ऑक्टोबर ही शेवटची तारीख आहे. तुमच्या आवडत्या वस्तूंवर डिस्काउंट मिळवण्यासाठी आताच खरेदी करा.FAQsWhen does the Flipkart Big Billion Days sale end?फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल कधी संपणार आहे?हा सेल 2 ऑक्टोबर 2025 रोजी संपेल.What kind of discounts are available during the sale?सेलदरम्यान कोणत्या प्रकारच्या सवलती उपलब्ध आहेत?स्मार्टफोन, स्मार्ट टीव्ही, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर आणि लॅपटॉप यांसारख्या उत्पादनांवर मोठ्या सवलती मिळत आहेत.Are there any special bank offers during the sale?सेलदरम्यान कोणत्याही खास बँक ऑफर्स आहेत का?होय, अॅक्सिस आणि आयसीआयसीआय बँकेच्या क्रेडिट/डेबिट कार्डवर 10% अतिरिक्त सूट आहे.Which premium smartphones are on discount?कोणते प्रीमियम स्मार्टफोन सवलतीत उपलब्ध आहेत?आयफोन 16 मालिका, सॅमसंग गॅलेक्सी S24 आणि गुगल पिक्सेल 9 यांसारखे फोन सवलतीत आहेत.Can I get deals on mid-budget smartphones?मध्यम बजेटच्या स्मार्टफोनवर डील्स मिळू शकतात का?होय, व्हिवो T4R, ओप्पो K13 आणि मोटोरोला एज 60 फ्यूजन यांसारखे फोन सवलतीत उपलब्ध आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.